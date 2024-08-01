Оккупанты ранили человека в Запорожском районе
В результате российских атак в Запорожской области за минувшие сутки один человек получил ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
31 июля российские захватчики нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности:
- нанесли 2 авиационных удара по Лобковому;
- атаковали 225 БПЛА различной модификации Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Малиновку и Новоандреевку;
- совершили 5 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Малиновке и Работино;
- нанесли 176 артобстрелов по территории Беленького, Гуляйполя, Зализнычного, Преображенки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
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Vitaliy Korkh #582053
показать весь комментарий01.08.2024 09:41 Ответить Мне нравится 0
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