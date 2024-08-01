Общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек (+1370 за сутки), 8399 танков, 16 119 артсистем, 16 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 579 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 579 490 (+1370) человек,
- танков - 8399 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 203 (+42) единицы,
- артиллерийских систем - 16 119 (+33) единиц,
- РСЗО - 1132 (+1) единицы,
- средств ППО - 907 (+0) единиц,
- самолетов - 363 (+0) единицы,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 968 (+115) единиц,
- крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 816 (+77) единиц,
- специальной техники - 2713 (+16) единиц.
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Слава ЗСУ !!!
35 680 чумардосів, другий показник
300 танків
653 ББМ
1 520 ствольна арта - місячний рекорд
21 РСЗВ
33 ППО
2 103 автотехніка - місячний рекорд, вперше більше 2 тис
265 спецтехніка - другий показник, до рекорду не хватило 3 од.
Чмоні - 17 650 / 55 120 / 70 710
Танки - 636 / 655 / 659
ББМ - 1 002 / 1 135 / 1 256
Арта - 456 / 2 056 / 2 935
РСЗВ - 80 / 160 / 44
ППО - 59 / 167 / 92
Авто - 949 / 1 770 / 3 810
Спец - 55 / 373 / 532
Темпи утилізації вражаючі.
Кацапи тягнуть весь мотлох що знаходять на болотах - танки Т54,55,62 в загашниках ще трохи є, мотолиг ще багато, проте це не повноцінна заміна бмп і бтр, а от по РСЗВ і ППО виснаження вже очевидне, їх так просто не замінеш. Логістика, взагалі порівнювать ні з чим.
178!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Арта 34, броня 51!, логістика 77!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 16000!, за день 115! Вітаю всіх з F-16 в небі України.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 579 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.