Общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек (+1370 за сутки), 8399 танков, 16 119 артсистем, 16 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 579 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 579 490 (+1370) человек,

танков - 8399 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 16 203 (+42) единицы,

артиллерийских систем - 16 119 (+33) единиц,

РСЗО - 1132 (+1) единицы,

средств ППО - 907 (+0) единиц,

самолетов - 363 (+0) единицы,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 968 (+115) единиц,

крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 21 816 (+77) единиц,

специальной техники - 2713 (+16) единиц.

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