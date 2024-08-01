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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек (+1370 за сутки), 8399 танков, 16 119 артсистем, 16 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 579 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 579 490 (+1370) человек,
  • танков - 8399 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16 203 (+42) единицы,
  • артиллерийских систем - 16 119 (+33) единиц,
  • РСЗО - 1132 (+1) единицы,
  • средств ППО - 907 (+0) единиц,
  • самолетов - 363 (+0) единицы,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 968 (+115) единиц,
  • крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 816 (+77) единиц,
  • специальной техники - 2713 (+16) единиц.

Также смотрите: Бойцы 3-й ОШБр уничтожили вражескую САУ и российских пехотинцев точными ударами из FPV-дронов. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19035) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+18
Минув 3816 день москальсько-української війни.
178!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Арта 34, броня 51!, логістика 77!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 16000!, за день 115! Вітаю всіх з F-16 в небі України.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 579 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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01.08.2024 08:52
+17
Ого 1370 москалів настругали . Слава ЗСУ.
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01.08.2024 07:53
+15
За липень
35 680 чумардосів, другий показник
300 танків
653 ББМ
1 520 ствольна арта - місячний рекорд
21 РСЗВ
33 ППО
2 103 автотехніка - місячний рекорд, вперше більше 2 тис
265 спецтехніка - другий показник, до рекорду не хватило 3 од.
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01.08.2024 08:24
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Шось писали про гелікоптер у Донецьку..
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01.08.2024 07:53 Ответить
та то він сам упав від перевантаження кацапським окупаційним лайном і місцевими запроданцями-колоборантами !!!
Слава ЗСУ !!!
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01.08.2024 08:24 Ответить
Ого 1370 москалів настругали . Слава ЗСУ.
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01.08.2024 07:53 Ответить
І броньовичків теж.
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01.08.2024 08:03 Ответить
Фігассє хрящепад!
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01.08.2024 08:11 Ответить
Бультозер пре на всіх парах , але він спиниться
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01.08.2024 08:11 Ответить
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01.08.2024 09:08 Ответить
Схоже недолугі знову полізли, точніше поїхали на м'ясний штурм.
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01.08.2024 08:20 Ответить
За липень
35 680 чумардосів, другий показник
300 танків
653 ББМ
1 520 ствольна арта - місячний рекорд
21 РСЗВ
33 ППО
2 103 автотехніка - місячний рекорд, вперше більше 2 тис
265 спецтехніка - другий показник, до рекорду не хватило 3 од.
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01.08.2024 08:24 Ответить
Супер !!! Смерть москалям і кацапам !!! Слава ЗСУ !!!
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01.08.2024 08:26 Ответить
Літо 22 / 23 / 24 (2 місяці)

Чмоні - 17 650 / 55 120 / 70 710
Танки - 636 / 655 / 659
ББМ - 1 002 / 1 135 / 1 256
Арта - 456 / 2 056 / 2 935
РСЗВ - 80 / 160 / 44
ППО - 59 / 167 / 92
Авто - 949 / 1 770 / 3 810
Спец - 55 / 373 / 532

Темпи утилізації вражаючі.
Кацапи тягнуть весь мотлох що знаходять на болотах - танки Т54,55,62 в загашниках ще трохи є, мотолиг ще багато, проте це не повноцінна заміна бмп і бтр, а от по РСЗВ і ППО виснаження вже очевидне, їх так просто не замінеш. Логістика, взагалі порівнювать ні з чим.
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01.08.2024 09:05 Ответить
Минув 3816 день москальсько-української війни.
178!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Арта 34, броня 51!, логістика 77!
Загальна кількість знищеного лайна з неба перевалила за 16000!, за день 115! Вітаю всіх з F-16 в небі України.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 579 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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01.08.2024 08:52 Ответить
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01.08.2024 08:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ!!))
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01.08.2024 09:24 Ответить
До Дня Незалежності буде 600 000 орків та 8500 танків. Слава нашим воїнам ! Кожний день пекельних битв наближає нашу Перемогу ! Ніяких перемовин, за рік-два оркостан з такими втратами посипиться.
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01.08.2024 10:52 Ответить
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01.08.2024 16:06 Ответить
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01.08.2024 16:12 Ответить
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01.08.2024 16:13 Ответить
Якщо ви думаєте, що так каци захищаються від дронів, то мушу вас "засмутити": так вони сором'язливо ховають зняті з п'єдесталів пам'ятників Т-34, які й кидають у бій ...
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01.08.2024 16:17 Ответить
 
 