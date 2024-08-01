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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине

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Войска РФ ночью обстреляли ракетами Баштанский район Николаевской области, возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Баштанский район: вчера, 31 июля, в 17:42 и сегодня, 1 августа, около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории района. В результате чего возникло несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными", - отметил он.

Также вчера в 16:48 вражеских артиллерийских обстрелов подверглась Куцурубская громада и в 21:22 - акватория Очаковской громады.

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Николаевская область (2106) обстрел (26872)


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