Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине

Войска РФ ночью обстреляли ракетами Баштанский район Николаевской области, возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Баштанский район: вчера, 31 июля, в 17:42 и сегодня, 1 августа, около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории района. В результате чего возникло несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными", - отметил он.

Также вчера в 16:48 вражеских артиллерийских обстрелов подверглась Куцурубская громада и в 21:22 - акватория Очаковской громады.

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