Оккупанты за прошедшие сутки убили на Херсонщине одного человека, еще 10 получили ранения

Под вражеским огнем за прошедшие сутки, 31 июля, оказались 20 населенных пунктов Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Кизомыс, Велетенское, Береговое, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Антоновка, Садовое, Берислав, Червоный маяк, Пятихатки, Львов, Высокополье, Михайловка, Новая Каменка, Червоный Яр, Гавриловка, Петропавловка и город Херсон", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 27 частных домов, также повреждено офисное здание, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 10 - получили ранения", - подчеркнул Прокудин.

В Днепровском районе Херсона в результате вражеского удара пострадала 49-летняя женщина. Она получила взрывную травму, ранения живота, плеча и голени.

В селе Садовое под вражеский удар попал 45-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, травматическую ампутацию предплечья и ранение нижней конечности.

Обоих пострадавших бригады "скорой" доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили 2 "Shahed-131/136".

Утром 1 августа в больницу обратился житель Берислава, которого несколько дней назад атаковал российский беспилотник.

Из-за сбрасывания взрывчатки с дрона 66-летний мужчина получил контузию, взрывную травму и ожог предплечья. Пострадавшему оказывают медпомощь.

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