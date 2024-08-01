Командир 80 бригады ДШВ Ишкулов о своем увольнении: На должность меня не вернут. Сказали, что нужно "отдохнуть"

Экс-командир 80 бригады Десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов рассказал о своем увольнении.

Об этом он сообщил "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Так, он прокомментировал заявления командования Десантно-штурмовых войск ВСУ о повышении.

"Ну, как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Взамен я иду на его должность - заместителя начальника разведки", - отметил Ишкулов.

По его словам, командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что его снимают.

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"Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи. Соответственно, мне (в руководстве ДШВ. - Ред.) сказали: "тебе, наверное, надо отдохнуть", - рассказал он.

Выполнения операции требуют старшие начальники, добавил Ишкулов. Однако ход операции он не может озвучивать.

"Я уже общался повторно с главнокомандующим. На должность командира бригады меня не вернут. Меня уже сняли, пришел мой преемник, он принял должность и уже исполняет обязанности. Положительный момент вижу в том, что главнокомандующий услышал, связался со мной, мы с ним разговаривали. Но все равно к общему знаменателю не пришли", - подытожил он.

Увольнение Эмиля Ишкулова с должности командира 80-й бригады ДШВ

Накануне командиры батальонов и дивизионов 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности комбрига Эмиля Ишкулова. Полковник Ишкулов возглавляет бригаду с конца 2022 года.

Впоследствии в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины заявили, что Эмиля Ишкулова должны перевести на более высокую должность.

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