Командир 80 бригады ДШВ Ишкулов о своем увольнении: На должность меня не вернут. Сказали, что нужно "отдохнуть"
Экс-командир 80 бригады Десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов рассказал о своем увольнении.
Об этом он сообщил "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
Так, он прокомментировал заявления командования Десантно-штурмовых войск ВСУ о повышении.
"Ну, как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Взамен я иду на его должность - заместителя начальника разведки", - отметил Ишкулов.
По его словам, командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что его снимают.
"Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи. Соответственно, мне (в руководстве ДШВ. - Ред.) сказали: "тебе, наверное, надо отдохнуть", - рассказал он.
Выполнения операции требуют старшие начальники, добавил Ишкулов. Однако ход операции он не может озвучивать.
"Я уже общался повторно с главнокомандующим. На должность командира бригады меня не вернут. Меня уже сняли, пришел мой преемник, он принял должность и уже исполняет обязанности. Положительный момент вижу в том, что главнокомандующий услышал, связался со мной, мы с ним разговаривали. Но все равно к общему знаменателю не пришли", - подытожил он.
Увольнение Эмиля Ишкулова с должности командира 80-й бригады ДШВ
Накануне командиры батальонов и дивизионов 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности комбрига Эмиля Ишкулова. Полковник Ишкулов возглавляет бригаду с конца 2022 года.
Впоследствии в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины заявили, что Эмиля Ишкулова должны перевести на более высокую должность.
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Екскомандир 80-ї бригади Еміль Ішкулов дав коментар виданню Главком.
Коротко: командування ЗСУ збрехало. Ніякого підвищення. Відсторонено за відмову виконувати завдання, яке неможливо виконати так, щоб не покласти всю бригаду.
В усьому іншому все так.
Автора я вказала.
Це оціночна думка окремої людини.
В ЩО виливається виконання нереалістичних завдань на війні?
"За його словами, командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що його знімають.
"Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені (у керівництві ДШВ. - Ред.) сказали: "тобі, напевно, треба відпочити", - розповів він.""
Джерело:
А в реальності:
@Отец Солдата
Експеримент на живих, поки що бійцях, продовжується.
Якщо бригада понесе неспівмірні втрати після зняття комбрига, який виконував БР вмінням, а не числом, в т.ч., загиблих, то Сирський, як справжній офіцер, подасть у відставку чи застрелиться?
А как можно было голосовать за клоуа,который называл избирателей проститутками?!
И закономерный финал. При Порошенко обращение "моя дорогенька" воспринималось как оскорбление,а вот при зе ее стали наывать правильно - "тупая овца"!
Томі і потікали від зустрічі з жіночкою, Пенні Пріцкер - Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України! Вона їх добряче, мордою, ПОТУЖНО товче, у незламне лайно!!
А вони гадять… і тікають
навіть не приховують ,
бо переводити найкращих командирів
на інше міце роботи - це злочин 😡
Во время контрнаступа год назад комбригов 47 бригады меняли несколько раз и делал это генерал Залужный, о чем сам и говорит потом...
Такое случается.
там і з села мого загинув чоловік перед тим звонив додому і говорив що шансів немає тому що орки криють ще на підході але їх всерівно відправляють...
А зараз я плутаюся.
ПРИВОДИТЬ АРМІЮ В БЕЗПОРАДНИЙ СТАН.
БІГАЄ ЗА ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ - НІБИ ТО БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ ЙОМУ НЕ ДОСТАТНЬО.
ви сдєлалі сєбя разом, ідіоти-експериментатори..
Ще порівняня будуть?
Риба гниє з голови і армію від гниття до 2022-го ще якось рятувало що Зеленського, крім розпилу з Рєзніковим і Хомчаком у МО, вона зовсім не цікавила, а зараз розійшлись, потужні кадри Лідора.