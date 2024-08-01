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Новости Война
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Командир 80 бригады ДШВ Ишкулов о своем увольнении: На должность меня не вернут. Сказали, что нужно "отдохнуть"

Еміль Ішкулов прокоментував своє звільнення із 80 бригади ДШВ

Экс-командир 80 бригады Десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов рассказал о своем увольнении.

Об этом он сообщил "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Так, он прокомментировал заявления командования Десантно-штурмовых войск ВСУ о повышении.

"Ну, как повышение? Сейчас на должность командира бригады пришел мой заместитель. Взамен я иду на его должность - заместителя начальника разведки", - отметил Ишкулов.

По его словам, командиры подразделений бригады недовольны решением высшего руководства о том, что его снимают.

Также читайте: Билецкий о переводе на другую должность командира 80-й бригады ДШВ Ишкулова: Надеюсь, что произошла ошибка и комбриг будет возвращен в родную бригаду

"Они частично владеют обстановкой о том, какая задача перед ними стоит, знают о нереалистичности этой задачи. Соответственно, мне (в руководстве ДШВ. - Ред.) сказали: "тебе, наверное, надо отдохнуть", - рассказал он.

Выполнения операции требуют старшие начальники, добавил Ишкулов. Однако ход операции он не может озвучивать.

"Я уже общался повторно с главнокомандующим. На должность командира бригады меня не вернут. Меня уже сняли, пришел мой преемник, он принял должность и уже исполняет обязанности. Положительный момент вижу в том, что главнокомандующий услышал, связался со мной, мы с ним разговаривали. Но все равно к общему знаменателю не пришли", - подытожил он.

Увольнение Эмиля Ишкулова с должности командира 80-й бригады ДШВ

Накануне командиры батальонов и дивизионов 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности комбрига Эмиля Ишкулова. Полковник Ишкулов возглавляет бригаду с конца 2022 года.

Впоследствии в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины заявили, что Эмиля Ишкулова должны перевести на более высокую должность.

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Автор: 

увольнение (2674) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+55
Hellis

Екскомандир 80-ї бригади Еміль Ішкулов дав коментар виданню Главком.

Коротко: командування ЗСУ збрехало. Ніякого підвищення. Відсторонено за відмову виконувати завдання, яке неможливо виконати так, щоб не покласти всю бригаду.
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01.08.2024 09:24
+35
Зелений каганат зливає всіх патріотів та захисників, все по Оманському плану .
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01.08.2024 09:26
+28
А чому б Сирькому не поїхати відпочити на малую історічєскую родіну у Владімєрскую губєрнію. Дивись і на фронті справи наладилися.
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01.08.2024 09:43
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Hellis

Екскомандир 80-ї бригади Еміль Ішкулов дав коментар виданню Главком.

Коротко: командування ЗСУ збрехало. Ніякого підвищення. Відсторонено за відмову виконувати завдання, яке неможливо виконати так, щоб не покласти всю бригаду.
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01.08.2024 09:24 Ответить
Про "покласти всю бригаду" Ішкулов не казав, це вже ви вигадали.

В усьому іншому все так.
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01.08.2024 09:30 Ответить
Слова про "покласти бригаду" НЕ Ішкулова, а автора твітту.
Автора я вказала.
Це оціночна думка окремої людини.
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01.08.2024 09:34 Ответить
А чому б Сирькому не поїхати відпочити на малую історічєскую родіну у Владімєрскую губєрнію. Дивись і на фронті справи наладилися.
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01.08.2024 09:43 Ответить
Зермаки проти.
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01.08.2024 09:50 Ответить
Мала історична Родіна у Сирського та ж що і у Зеленського і Коломойського. Їм усім українці як нація не потрібні
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01.08.2024 12:57 Ответить
Ішкулов висловився набагато обережніше, але за змістом аналогічно.
В ЩО виливається виконання нереалістичних завдань на війні?

"За його словами, командири підрозділів бригади невдоволені рішенням вищого керівництва про те, що його знімають.

"Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені (у керівництві ДШВ. - Ред.) сказали: "тобі, напевно, треба відпочити", - розповів він.""

Джерело:
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01.08.2024 09:38 Ответить
Сирок нещодавно видавав пафосні накази про збереження життя бійців.
А в реальності:

@Отец Солдата

Експеримент на живих, поки що бійцях, продовжується.

Якщо бригада понесе неспівмірні втрати після зняття комбрига, який виконував БР вмінням, а не числом, в т.ч., загиблих, то Сирський, як справжній офіцер, подасть у відставку чи застрелиться?
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01.08.2024 09:32 Ответить
Ні те ні інше. Є інші ьригади, які треба знищити, чи демотивувати. Наприклад 3-тя штурмова. Тому будк працювати далі.
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01.08.2024 09:48 Ответить
скільки разів за 23 рік третя штурмова майже повністю оновила склад підлеглих? проскакувала тут така інфа. може ти чув?
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01.08.2024 09:55 Ответить
Тут трохи інше. На основі окремих підрозділів цяєї бригади утворювались нові. Їх забирали щі складу бригади. Бригада була і є кузнею кадрів. Тому про оновлення через втрати говорити не коректно.
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01.08.2024 10:02 Ответить
ну, вони самі казали.
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01.08.2024 10:13 Ответить
Там уже не бригада а корпус по суті
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01.08.2024 10:24 Ответить
У каців немає честі лише мокшанська підлість і мерзотність в тій зайвій хромосомі
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07.08.2024 10:04 Ответить
А як же анонсоване підвищення?
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01.08.2024 09:24 Ответить
Напевно вакансій послів на даний момент немає
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01.08.2024 09:33 Ответить
В Угорщині є тільки тимчасовий повірений, можуть туди заслати..
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01.08.2024 09:48 Ответить
Угорщина - це не серйозно От Галапагоси або Полінезія... Ех...
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01.08.2024 09:50 Ответить
Глянула - в Омані начебто так і не відкрили представництво, зате Венедиктова охороняє Швейцарію та Ліхтвінштейн...мабудь там золото зе!партії ховають
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01.08.2024 10:00 Ответить
Мінетчіци випередили...
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01.08.2024 09:48 Ответить
Зелений каганат зливає всіх патріотів та захисників, все по Оманському плану .
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01.08.2024 09:26 Ответить
Довганенко,хріново ти законспірувався: укрожукови..,розкладе руки..... Ти точно із-запоребрика,кацапня чортова!
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01.08.2024 10:20 Ответить
Каганат ьо до тюрків. Думаю «кагалат» тут було б точніше.
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01.08.2024 10:06 Ответить
Тоесть власть боевых и мотивированных бойцов и командиров отправляет отдохнуть а ТЦК отлавливает хромых, кривых и слепых аутистов и отправляет на фронт потому что некому воевать? Такое ощущение что власть пытается сдать как можно больше территории рашистам до *преговоров* которые собираются сделать осенью. Даже рашисты очень надеются на переговоры осенью пока есть зеленка. Потому что потом они будут как на ладони
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01.08.2024 09:28 Ответить
Почему ощущение?! Этот ФАКТ стал понятен с осени 2019!
А как можно было голосовать за клоуа,который называл избирателей проститутками?!
И закономерный финал. При Порошенко обращение "моя дорогенька" воспринималось как оскорбление,а вот при зе ее стали наывать правильно - "тупая овца"!
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01.08.2024 09:45 Ответить
Зеленський+єрмак та 5-7 НЕЗЛАМНИХ і ПОТУЖНИХ, помічників ригоАНАЛІВ з ОПУ, продовжують гадити Україні!!
Томі і потікали від зустрічі з жіночкою, Пенні Пріцкер - Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України! Вона їх добряче, мордою, ПОТУЖНО товче, у незламне лайно!!
А вони гадять… і тікають
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01.08.2024 09:29 Ответить
падли зелені руйнують ЗСУ
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01.08.2024 09:31 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!Втілюється у життя кремлівський сценарій "Омансьий договірняк"!!))
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01.08.2024 09:31 Ответить
А все почалося з вигукуваня гасла ***** "аби не Порошенко!".
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01.08.2024 09:47 Ответить
З зрадниками які були та нажаль залишаються на всіх гілках влади в Україні буде дуже важко перемогти у цій страшній війні...
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01.08.2024 09:31 Ответить
тхне совком, аж смердить..., все, виконуйте, ваша думка нікого не цікавить, є високі генерали, нехай вони й думають, а якщо щось піде не так, звинуватять виключно вас, а не тих, хто видав та ухвалив провальне та не здійсненне рішення...
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01.08.2024 09:36 Ответить
А вони їх письмово не дають... усно і потім якщо щось і хата не моя
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01.08.2024 09:52 Ответить
На Банковій знаходяться фсбшні кроти під дахом Зе і цього вони
навіть не приховують ,
бо переводити найкращих командирів
на інше міце роботи - це злочин 😡
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01.08.2024 09:44 Ответить
Не на інше місце роботи, а викидають геть. Де зараз працюють Шаптала, Наєв, Забродський та інші? Що, так до*уа бойових генералів у ЩСУ, щоб їх з армії викидати?
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01.08.2024 09:53 Ответить
Мова йде про бойових командирів, не про зрадників
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07.08.2024 10:08 Ответить
В очі говорять одне те що всі хочуть чути, а роблять зовсім протилежне, тобто брешуть і роблять своє, гниди!!!!!!
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01.08.2024 09:44 Ответить
Ну як зразкові комуністи!
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01.08.2024 13:15 Ответить
Отказ выполнять приказ в любой армии приводит к снятию с должности. Тут ничего удивительного... Другой вопрос, что генерал отдающий подобные приказы должен понимать последствия...
Во время контрнаступа год назад комбригов 47 бригады меняли несколько раз и делал это генерал Залужный, о чем сам и говорит потом...
Такое случается.
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01.08.2024 09:45 Ответить
Там міняли тому що 47 стерлась і не було вже чим продовжувати настпу... але прийшов новий і відправив штурмувати тих хто залишились мінометників, дронщиків і т.д. ... бійці навіть звернення записували...
там і з села мого загинув чоловік перед тим звонив додому і говорив що шансів немає тому що орки криють ще на підході але їх всерівно відправляють...
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01.08.2024 09:56 Ответить
Не призводить якщо у вищому командуванні адекватні люди
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01.08.2024 10:26 Ответить
Раніше, коли казали "Вова х#йло", я розуміла про кого йде мова.
А зараз я плутаюся.
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01.08.2024 09:51 Ответить
То мабуть треба для зє "вовка ************"?
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01.08.2024 13:16 Ответить
А что не понятного, поменяли местами с замом.
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01.08.2024 09:58 Ответить
Ось, Ви заплутались. А це робить вище командування. Тепер бачите, яка у них каша в голові? За інформацією "Бабеля" Ішкулова замінили на Розлача. Свого часу він командував підрозділом у 80-тій, на основі якого була створена 82-а. І він теж був знятий з 82-ї за те ж, що і Ішкулов з 80-ї. Розлач - повний кавалер Ордена Богдана Хмельницького, начебто непоганий офіцер.
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01.08.2024 09:58 Ответить
ЧЛЕНОГРАЙ ГОТУЄ УКРАЇНУ ДО ЗДАЧІ.
ПРИВОДИТЬ АРМІЮ В БЕЗПОРАДНИЙ СТАН.
БІГАЄ ЗА ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ - НІБИ ТО БУДАПЕШТСЬКИХ ГАРАНТІЙ ЙОМУ НЕ ДОСТАТНЬО.
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01.08.2024 09:56 Ответить
генштаб 3,14дерації дав вказівку своєму філіалу в Україні ,ось і виконують як і у випадку із багатьма командирами в ЗСУ не кажучи про самого Залужного
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01.08.2024 10:09 Ответить
Кто то наверху работает на врага , многие знают и западные партнеры знают... Но почему то не арестовывают и не снимают с должности. Почему? Может его использывают ...Какая та непонятка. Может время не пришло. Может крыса работает на два фронта..? СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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01.08.2024 10:11 Ответить
На два фронти точно не праюцюють щурі кацапські в ГШ ЗСУ і ОПі. Окрім самого народу більше нікому їх арештувати, підпорядковані їм військові чомусь бояться тих щурів.
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07.08.2024 10:15 Ответить
Є повага до таких командирів - тих, хто має мужність відстоювати власну позицію, навіть, за рахунок власної кар'єри. Хтось обирає для себе шлях Дж. "Скаженого Пса" Меттіса, тобто відставку. Хтось їде послом. Кожному своє.
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01.08.2024 10:27 Ответить
зелена-фарбована Моська продовжує рєзвІтЬся у посудній лавці..
ви сдєлалі сєбя разом, ідіоти-експериментатори..
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01.08.2024 10:30 Ответить
Коли військовими керують менеджери з продажу пива , в армії починається ,,разброд і шатаніє".
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01.08.2024 10:39 Ответить
Якби ж то пивп, а то - лапші! І не тої, котра макарони.
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01.08.2024 10:42 Ответить
авжеж не повернуть, бо повенення на посаду комбрига буде визнанням тупості вищого командування.
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01.08.2024 10:46 Ответить
ПІДОЗРІЛО ВСЕ..ДУЖЕ ПІДРЗРІЛО..ОБНЗГОЛОВЛЮЮТЬ БОЙОВИЙ ПІДРОЗДІЛ І КАЖУТЬ - ТРЕБА ВІДПОЧИТИ..... БУДУТЬ В ГОРНИЛО ВІЙНИ ЗАГОНЯТЬ ???.. ДЛЯ КАПІТУЛЯЦІЇ ПОТРІБНА ВЕЛИКА ПОРАЗКА, ЯК ІЛЛОВАЙСЬК
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01.08.2024 11:09 Ответить
Іловайськ ~300 загиблих,а от поразка зє по здачі тільки Маріуполя більше 125.000 .
Ще порівняня будуть?
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01.08.2024 13:20 Ответить
Бо робив зовсім протилежне цілям риго-ОПи?
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01.08.2024 11:24 Ответить
Може пора відпочити дєрьмаку з зеленою шоблою та сирком.
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01.08.2024 11:30 Ответить
Уся суть поточної влади і їх служки Сирського, кожне слово яке виходить з їх рота брехня. Зеленський притягнув подібних собі - брехливих, "на 100% своїх", які тягнуть таких самих на усіх рівнях нижче. Кругова порука і брехня.
Риба гниє з голови і армію від гниття до 2022-го ще якось рятувало що Зеленського, крім розпилу з Рєзніковим і Хомчаком у МО, вона зовсім не цікавила, а зараз розійшлись, потужні кадри Лідора.
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01.08.2024 11:48 Ответить
Сирок гадить.
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01.08.2024 14:40 Ответить
Верховний же сказав, що ЗСУ будуть атакувати, то мабуть так і буде, не зважаючи ні на що. Цікаво, хто йому сказав, що треба атакувати?
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01.08.2024 19:58 Ответить
 
 