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С 1 августа в Украине будут выдавать водительские права нового образца

Із 1 серпня видаватимуть посвідчення водія нового зразка

Сервисные центры МВД с 1 августа 2024 года будут выдавать бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации авто нового образца.

Об этом сообщили в главном сервисном центре МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", - рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Также на бланках свидетельства о регистрации авто, которые уже выдаются, будет QR-код, размещенный в правом нижнем углу.

"Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр - серия, номер документа и данные о транспортном средстве", - добавил он.

Все выданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей.

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Автор: 

МВД (9316) водительские права (153)


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А полосочки біло-червоні на зад автомобіля, для "збільшення безпечнАсті дАрожнАгА руху" ше введіть, як в 90х!! Напьорсточніки вокзальні БЛДЬ!!
А як хтось буде підробляти документи ТІЛЬКИ старого зразка????А скільки це все коштувало для бюджету????
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01.08.2024 10:25 Ответить
Та і номерні знаки вже давно пора міняти, скільки вже років, така доходна "схємка" нє работала!!
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01.08.2024 11:15 Ответить
Всі подібні документи перевіряються по Базі даних. Все інше - корупція у чистому вигляді.
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01.08.2024 11:23 Ответить
Та і навіщо підробляти права, якшо можна купити зразу оригінальні!!

Хитровироблений гандон мЫкола рудік, знову вважає всіх за довпойобів!!
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01.08.2024 11:49 Ответить
Цікаво, на який термін будуть видаватися нові права? Ми ж йдемо у Європу, а там довічних посвідчень водія немає. Тому треба періодично ходити до МРЕО та поновлювати їх. Звичайно ж, без черг та корупції))
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01.08.2024 12:36 Ответить
була б нормальна країна, зробили б как в США - можеш хоч намалювати собі права, головне, щоб фіо було написано правильно і те фіо билося по базам!
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01.08.2024 13:13 Ответить
https://biz.censor.net/news/3502462/**********************************************************************

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01.08.2024 15:24 Ответить
 
 