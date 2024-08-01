С 1 августа в Украине будут выдавать водительские права нового образца

Сервисные центры МВД с 1 августа 2024 года будут выдавать бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации авто нового образца.

Об этом сообщили в главном сервисном центре МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов", - рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Также на бланках свидетельства о регистрации авто, которые уже выдаются, будет QR-код, размещенный в правом нижнем углу.

"Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр - серия, номер документа и данные о транспортном средстве", - добавил он.

Все выданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей.

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