Враг продолжает ротацию в Волчанске, в районе Сотницкого Козачка на Харьковщине увеличивает количество дронов, - ОТГ "Харків"

На Харьковском направлении российские захватчики осуществляют минирование в районе н.п. Глубокое. В Волчанске осуществляют подготовку к штурмовым действиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия. Осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны Украины, проводит подготовку штурмовых групп к наступательным действиям. В Волчанске провел внутреннюю ротацию штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии. В квартале девятиэтажек осуществляет подготовку к штурмовым действиям личного состава 4-й добровольческой штурмовой бригады. В районе агрегатного завода осуществляет поставки медикаментов и продуктов питания с помощью БПЛА. В районе населенного пункта Сотницкий Козачок российские оккупанты наращивают систему управления и связи, увеличивают применение разведывательных БПЛА. За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, враг нанес 10 авиационных ударов, использовав 16 КАБов. Целился в районы населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Горяное, Великий Бурлук, Вильча. Оккупанты нанесли 32 удара дронами-камикадзе и осуществили 477 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Потерь позиций украинских войск не допущено, отметили в пресс-службе.

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Кроме того, Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки в операционной зоне ОТГ "Харків" Силы обороны уничтожили 127 оккупантов, один взят в плен. Уничтоженными и поврежденными являются 38 единиц вооружения и военной техники врага, 62 укрытия личного состава противника, 1 пункт хранения боеприпасов.