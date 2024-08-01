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Новости
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ВСУ впервые сбили Ми-8 с помощью дрона, - Forbes

Дрон збив Мі-8

31 июля на восточной окраине Донецкой области, что в 16 километрах от линии фронта, ВСУ впервые сбили российский самолет с помощью двухкилограммового дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что этому предшествовало десять месяцев неудачных попыток. Факт дальности указывает на то, насколько тяжелой была операция.

Вес сбитого самолета составлял 12 тонн, на его борту находилось трое членов экипажа. Ми-8 выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии.

Российские военные блогеры предполагают, что защитники "поймали" борт на подлете. СМИ тем временем отмечает, что операции на этом расстоянии является очень сложной, поэтому не исключено, что беспилотник, который атаковал самолет, сопровождал другой БпЛА, который должен был захватывать и ретранслировать командный сигнал малой дальности.

Forbes отмечает, что учитывая количество FPV-дронов, которые используют ежедневно ВСУ, угроза российским вертолетам может усилиться.

"Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника наконец поразил российский вертолет. Месяцы промахов понятны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров - это слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог сделать чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора, - подчеркивают журналисты Forbes.

Смотрите: Подбиты 3 вражеских вертолета на территории РФ, - ГУР. ВИДЕО

Медиа объясняет, что скорость вертолета может достигать 240 км/ч на высотах, превышающих тысячи метров. Для малых украинских БпЛА это слишком высоко и слишком быстро. Поэтому успех этой операции можно объяснить или профессионализмом украинского оператора дронов, или удачей, или обоими этими факторами одновременно.

Автор: 

Forbes (118) ВСУ (6543) дроны (3841) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+20
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01.08.2024 11:12
+17
Таааагиииил!
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01.08.2024 11:13
+11
Евакуюють на гелікоптерах кацапів вищого сорту...
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01.08.2024 11:03
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Евакуюють на гелікоптерах кацапів вищого сорту...
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01.08.2024 11:03 Ответить
таки да, непростих ним перевозили, ну таки прилетіли всі, на концерт кабздона.
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01.08.2024 13:57 Ответить
Багатоповерхівка у Нижньому Тагілі не витримала новин про F-16 в Україні та самоліквідувалась
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01.08.2024 11:11 Ответить
Таааагиииил!
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01.08.2024 11:13 Ответить
ага
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01.08.2024 11:15 Ответить
це вєлічіє!
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01.08.2024 11:31 Ответить
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01.08.2024 11:12 Ответить
Типова доля + кінець, рашистів окупантів в Україні!!
Вони про це, зане хотіли у 2014 році, «палітікай інтєрєсаваца»…
Ось і результат, їх байдужості…
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01.08.2024 11:24 Ответить
Чим він там "с чєстью прікрівал ранєних"? Матюками? Ох і казкарі.)
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01.08.2024 11:34 Ответить
прікривал ранєних, паслєдній пакінул і всеодно пагіб, але кацапам така дурня подобається, вони вірять.
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01.08.2024 13:58 Ответить
ну кому шо : українці завалюють дронами, кацапи - мясними штурмами.
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01.08.2024 11:18 Ответить
У Кацапів дронів більше, війскові кажуть.
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01.08.2024 11:34 Ответить
а воєнкори ниють що у українців
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01.08.2024 13:37 Ответить
Добре що ниють. Хай ниють.
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01.08.2024 21:31 Ответить
Зірки зіишлися!
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01.08.2024 11:20 Ответить
Типове порушення рашистами повітряного простору України!
А хто їх просив?? Свято наближається !
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01.08.2024 11:22 Ответить
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01.08.2024 11:23 Ответить
Дай Боже, куме, не останній!
Будьмо! Гей!
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01.08.2024 11:26 Ответить
Дуууже складна операція. Враховуючи, що у вертольота від ******** вінта потоки повітря спрямовані вниз і доволі сильні, то підлетіти до фюзеляжу дрону буде дуже тяжко. Можливо атакували зверху ...
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01.08.2024 11:25 Ответить
його на постійній стоянці збили.

вони 2 роки в одному місці там сідають, просто підловили момент.
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01.08.2024 11:29 Ответить
зверху саме потоком затягне
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01.08.2024 11:33 Ответить
звісно зверху. Дронщики ж не ідіоти. А підкараулили у момент зльоту.
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01.08.2024 11:40 Ответить
Гвинтокрили на фронті або в безпосередній близькості не літають на висотах тисячу метрів! 50-200метрів їх висота роботи. Вище стають легкою здобичю для ППО всіх видів.
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01.08.2024 11:32 Ответить
Але у звіт чомусь не потрапив.
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01.08.2024 12:01 Ответить
Админ, чего удаляешь простой вопрос: сбили кацапский вертолет, или самолет ?

В статье написано что попало.
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01.08.2024 13:55 Ответить
Вага збитого літака становила 12 тонн, на його борту перебувало троє членів екіпажу. Мі-8 виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії.

Админ почитай статью, а потом удаляй вопросы !!!! МИ8 это вертолет.
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01.08.2024 15:11 Ответить
 
 