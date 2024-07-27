Подбиты 3 вражеских вертолета на территории РФ, - ГУР. ВИДЕО

24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара в России сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как информируют в ГУР, несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой ударили еще по двум вертолета государства-агрессора (ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226).

"Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолетостроения Миль и Камов". Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр", - говорится в сообщении.

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"Уничтоженные и побитые российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", - отмечают в ГУР.





