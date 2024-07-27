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Подбиты 3 вражеских вертолета на территории РФ, - ГУР. ВИДЕО

24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара в России сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Как информируют в ГУР, несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой ударили еще по двум вертолета государства-агрессора (ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226).

"Указанные два борта были расположены на территории российского "Национального центра вертолетостроения Миль и Камов". Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр", - говорится в сообщении.

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"Уничтоженные и побитые российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины. Местные жители Самары, Томилино и соседнего Подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара", - отмечают в ГУР.

знищено російські вертольоти
знищено російські вертольоти
знищено російські вертольоти

Автор: 

авиация (2824) россия (95497) уничтожение (6904) вертолёт (1105) ГУР (424)


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Топ комментарии
+10
Не зупиняитесь!
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27.07.2024 17:17
+10
БРАВО!
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27.07.2024 17:24
+6
Пугач потехеньку вночі харчується)Подяка ГУРу!)))
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27.07.2024 17:08
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ШО, ***, АПЯТЬ???@@???
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27.07.2024 16:54 Ответить
Тепер, екіпажі знищених вертушок рашистів, на передову в Україну направить Білоусов, щоб хрящами на Китай поїхали…
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27.07.2024 17:02 Ответить
Пугач потехеньку вночі харчується)Подяка ГУРу!)))
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27.07.2024 17:08 Ответить
Не зупиняитесь!
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27.07.2024 17:17 Ответить
БРАВО!
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27.07.2024 17:24 Ответить
Часом не про цю операцію кацапи в Пентагон скаржилися?
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27.07.2024 17:58 Ответить
Красота то какааааааа... ЛЯпотаааааа....
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27.07.2024 18:13 Ответить
Там шайтан внутри сидит, вихри крутит!! Ну его к фигам , изобретение киевского Масона Сикорского!!!! На бричках и возах скрепней будет!!
Убрать все вертолеты бездуховные с расеюшки!!
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27.07.2024 18:21 Ответить
у кацапа пердак рве
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27.07.2024 19:51 Ответить
Так каждый день, да по три раза.
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27.07.2024 21:42 Ответить
 
 