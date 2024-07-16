РУС
Специалисты ГУР МО вместе с киберволонтерами атаковали около 100 российских веб-ресурсов

Кіберволонтери та ГУР атакували майже сотню російських вебресурсів

15 июля 2024 года волонтерское хакерское сообщество, совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины, атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

Кіберволонтери та ГУР атакували майже сотню російських вебресурсів

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кибератака на российских интернет-провайдеров оставила без связи 250 тысяч абонентов на оккупированных территориях Украины

В частности, под кибератаку попали:

  • MITgroup - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных сайтов;
  • Пермский завод промоборудования - предприятие, изготавливающее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов;
  • "Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания, которая производит грузоподъемное оборудование;
  • "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.

В украинской разведке добавили, что из-за действий хакеров теперь вместо привычных разделов на атакованных российских сайтах видно только свиную голову и код ошибки "404".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские киберактивисты атаковали российские компании, поддерживающие войну, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Цікаво , а їхнього міністра оборони Бєлоусова сьогодні ніхто не зламував .??
Що це таке він там чудить .?
Пішов відкрито війною на володіна і голікову , привселюдно звинувативши їх у корупції і вимагаючи від мішустіна над ними розправи .!!
Що це було ? Незрозуміло . Про те - цікаво .
Треба купити попкорну .
