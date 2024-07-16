Специалисты ГУР МО вместе с киберволонтерами атаковали около 100 российских веб-ресурсов

15 июля 2024 года волонтерское хакерское сообщество, совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины, атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

В частности, под кибератаку попали:

MITgroup - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных сайтов;

Пермский завод промоборудования - предприятие, изготавливающее и поставляющее подъемное оборудование для промышленных объектов;

"Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания, которая производит грузоподъемное оборудование;

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.

В украинской разведке добавили, что из-за действий хакеров теперь вместо привычных разделов на атакованных российских сайтах видно только свиную голову и код ошибки "404".

