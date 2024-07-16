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Фахівці ГУР МО разом із кіберволонтерами атакували близько 100 російських вебресурсів

Кіберволонтери та ГУР атакували майже сотню російських вебресурсів

15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 вебресурсів у просторі держави-агресора Росії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

Кіберволонтери та ГУР атакували майже сотню російських вебресурсів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кібератака на російських інтернет-провайдерів залишила без зв’язку 250 тисяч абонентів на окупованих територіях України

Зокрема, під кібератаку потрапили:

  • MITgroup - група компаній, яка займається розробкою корпоративних сайтів;
  • Пермський завод промобладнання - підприємство, що виготовляє і постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;
  • "Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія, яка виготовляє вантажопідйомне обладнання;
  • "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.

В українській розвідці додали, що через дії хакерів тепер замість звичних розділів на атакованих російських сайтах видно лише свинячу голову і код помилки "404".

Читайте також: Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (66417) кібератака (424) ГУР (569)


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Цікаво , а їхнього міністра оборони Бєлоусова сьогодні ніхто не зламував .??
Що це таке він там чудить .?
Пішов відкрито війною на володіна і голікову , привселюдно звинувативши їх у корупції і вимагаючи від мішустіна над ними розправи .!!
Що це було ? Незрозуміло . Про те - цікаво .
Треба купити попкорну .
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16.07.2024 15:12 Відповісти
 
 