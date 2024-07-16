Фахівці ГУР МО разом із кіберволонтерами атакували близько 100 російських вебресурсів

15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 вебресурсів у просторі держави-агресора Росії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

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Зокрема, під кібератаку потрапили:

MITgroup - група компаній, яка займається розробкою корпоративних сайтів;

Пермський завод промобладнання - підприємство, що виготовляє і постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;

"Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія, яка виготовляє вантажопідйомне обладнання;

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.

В українській розвідці додали, що через дії хакерів тепер замість звичних розділів на атакованих російських сайтах видно лише свинячу голову і код помилки "404".

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