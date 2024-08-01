РФ прячет свой флот в Новороссийске, скучились в одном месте, как рыба в бочке, - Плетенчук

В море находятся две подводные лодки Черноморского флота, которые являются ракетоносителями.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Действительно, сейчас два ракетоносителя в море, позавчера вечером (30 июля. - Ред.) один из них вернулся в пункт базирования и, кстати, это еще больше усиливает наши подозрения, что с третьей подводной лодкой у них есть определенные сложности. Она длительное время не выходила в море. И сразу вернулась", - рассказал он.

По словам спикера, вывод всех трех подводных лодок мог быть в рамках учебного процесса личного состава или попыткой подготовки к комбинированной атаке. Силы РФ пытаются прятать свои ракетоносители от сил ВСУ. И по информации ВМС, в пунктах базирования эти подводные лодки находятся в полупогруженном состоянии.

"То есть только ходовой мостик на поверхности остается. Таким образом они пытаются максимально их не столько скрыть, сколько обезопасить от возможного нанесения огневого поражения. Уже давно прячут в Новороссийске. Места там не хватает, маневрировать тоже уже особо негде. И сейчас такое скопление кораблей в одном месте - тоже показатель, это рискованно для флота РФ, и они это знают... Скучились в одном месте и рассчитывают только на активные и пассивные средства защиты. Их загнали в угол. Если туда дотянется какое-то оружие, уничтожать их будет намного легче. Это уже рыба в бочке. Здесь лишь вопрос времени", - сказал Плетенчук.

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