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Новости Война
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РФ прячет свой флот в Новороссийске, скучились в одном месте, как рыба в бочке, - Плетенчук

рф,човен,підводний

В море находятся две подводные лодки Черноморского флота, которые являются ракетоносителями.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Действительно, сейчас два ракетоносителя в море, позавчера вечером (30 июля. - Ред.) один из них вернулся в пункт базирования и, кстати, это еще больше усиливает наши подозрения, что с третьей подводной лодкой у них есть определенные сложности. Она длительное время не выходила в море. И сразу вернулась", - рассказал он.

По словам спикера, вывод всех трех подводных лодок мог быть в рамках учебного процесса личного состава или попыткой подготовки к комбинированной атаке. Силы РФ пытаются прятать свои ракетоносители от сил ВСУ. И по информации ВМС, в пунктах базирования эти подводные лодки находятся в полупогруженном состоянии.

"То есть только ходовой мостик на поверхности остается. Таким образом они пытаются максимально их не столько скрыть, сколько обезопасить от возможного нанесения огневого поражения. Уже давно прячут в Новороссийске. Места там не хватает, маневрировать тоже уже особо негде. И сейчас такое скопление кораблей в одном месте - тоже показатель, это рискованно для флота РФ, и они это знают... Скучились в одном месте и рассчитывают только на активные и пассивные средства защиты. Их загнали в угол. Если туда дотянется какое-то оружие, уничтожать их будет намного легче. Это уже рыба в бочке. Здесь лишь вопрос времени", - сказал Плетенчук.

Также смотрите: Депутат Госдумы РФ Федоров признал поражение на Черном море: "Где флот? Его нет. Это действительно победа врага". ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1460) Черноморский флот РФ (1557) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+8
Значить туди треба запустити кілька святих атакмсів
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01.08.2024 11:58
+4
І чомусь впевненні, що не прилетить. І не прилітає!
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01.08.2024 12:10
+4
Чего тогда ждём?
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01.08.2024 12:28
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Значить туди треба запустити кілька святих атакмсів
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01.08.2024 11:58 Ответить
Не богохульствуй!
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01.08.2024 12:30 Ответить
Це богоугодне богохульство
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01.08.2024 12:35 Ответить
Дозволено наче тільки на 50км вглиб бити. а там біля 100
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01.08.2024 12:35 Ответить
В одному місці? Ну так...
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01.08.2024 11:59 Ответить
Ну так где наши ракеты?
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01.08.2024 12:09 Ответить
Старшой не дозволяє .
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01.08.2024 13:07 Ответить
І чомусь впевненні, що не прилетить. І не прилітає!
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01.08.2024 12:10 Ответить
так немає чому летіти.

нашого, що могло б немає, а чуже не дозволяють і не настільки далеко літає.
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01.08.2024 13:53 Ответить
туди б щось далекобійне, точне та потужне...., те, чого в нас свого немає...
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01.08.2024 12:13 Ответить
От юи а ту бочку дядько Хаймарс з Атакамсами завітав, мля...
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01.08.2024 12:14 Ответить
Як тільки кримський міст буде знищено років через п'ять і тоді будуть всєх бамбіть в новоросійску.
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01.08.2024 12:20 Ответить
А шо, міст заважає?
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01.08.2024 12:31 Ответить
Чего тогда ждём?
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01.08.2024 12:28 Ответить
Отмашки дермака.
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01.08.2024 13:28 Ответить
Коли узкіє розслаблять булки, а це неодмінно відбудеться, але трохи попізже.
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01.08.2024 13:43 Ответить
Фото де олівковий кардинал нашіптує Сирському бачили? Ото ж бо
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01.08.2024 14:51 Ответить
На фото стратегічні субмарини росісі, таких в Чорному морі не було, не має і ніколи не буде. Нахіба це фото приплутали до статті? Знову фірмова некомпетентність авторів від ЦН?
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01.08.2024 12:39 Ответить
Самий час вдарити по цьому болоту із корит
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01.08.2024 12:44 Ответить
Це вже який за рахунком беззмістовний исір Плетенчука про новоросійськи флот?

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01.08.2024 12:51 Ответить
О що б Томагавки зробили з цими оселедцями !!
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01.08.2024 17:06 Ответить
 
 