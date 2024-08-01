Потребление электроэнергии стабилизировалось, - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось, отключений 1 августа не планируется.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"Потребление стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, что и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра", - говорится в сообщении.
Сейчас энергосистема восстанавливается после восьми массированных атак РФ. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
В то же время экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.
Топ комментарии
+8 Суслик Агроном
показать весь комментарий01.08.2024 12:07
+4 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий01.08.2024 12:44
+3 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий01.08.2024 12:42
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Тобто очікуємо на підняття тарифів, бо він ще бідкався, які збиткм несутт компанії..