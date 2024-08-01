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Потребление электроэнергии стабилизировалось, - Укрэнерго

Споживання електроенергії стабілізувалося

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось, отключений 1 августа не планируется.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Потребление стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, что и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра", - говорится в сообщении.

Сейчас энергосистема восстанавливается после восьми массированных атак РФ. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В то же время экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+8
ДЕПУТАТИ ПО ВІДПУСТКАХ - ПОВИКЛЮЧАЛИ КОНДИЦІОНЕРИ В КАБІНЕТАХ...
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01.08.2024 12:07
+4
Та десь вже мелькнула інфа. Інтерв'ю з кимось із дтеку, по моєму..що типу - це на 3 місяці, а потім знову *опа.

Тобто очікуємо на підняття тарифів, бо він ще бідкався, які збиткм несутт компанії..
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01.08.2024 12:44
+3
І басейни з кондиціонерами по халупках
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01.08.2024 12:42
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ДЕПУТАТИ ПО ВІДПУСТКАХ - ПОВИКЛЮЧАЛИ КОНДИЦІОНЕРИ В КАБІНЕТАХ...
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01.08.2024 12:07 Ответить
І басейни з кондиціонерами по халупках
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01.08.2024 12:42 Ответить
Катастрофа стабілізується! Ура таваріщі?
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01.08.2024 12:11 Ответить
Не кажіть гоп,,,,, люди!(,
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01.08.2024 12:13 Ответить
стабілізувалося....чи надовго ? А зима ?
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01.08.2024 12:19 Ответить
Та десь вже мелькнула інфа. Інтерв'ю з кимось із дтеку, по моєму..що типу - це на 3 місяці, а потім знову *опа.

Тобто очікуємо на підняття тарифів, бо він ще бідкався, які збиткм несутт компанії..
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01.08.2024 12:44 Ответить
я ж і говорю..зимою, а то і під осінь...знову будуть генератори тарахтіти по всіх містах
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01.08.2024 12:55 Ответить
Пора тарифи піднімати , зачекалися
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01.08.2024 12:48 Ответить
наклацались? да нет, ты в рыло получило от СБУ
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01.08.2024 12:50 Ответить
Насправді стабілізувалося чи чекати на наступний стабілізєц?
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01.08.2024 13:25 Ответить
 
 