Потребление электроэнергии стабилизировалось, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось, отключений 1 августа не планируется.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Потребление стабилизировалось на одном уровне. Вчера, 31 июля, суточный максимум был таким же, что и позавчера, 30 июля. Сегодня, 1 августа, на 9:30 потребление также соответствует отметке вчерашнего утра", - говорится в сообщении.

Сейчас энергосистема восстанавливается после восьми массированных атак РФ. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В то же время экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.

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