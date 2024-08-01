Россия распространяет фейковый твит Кулебы о помощи США, - МИД Украины
Представитель МИД Украины Георгий Тихий опубликовал опровержение в связи с распространением российской пропагандой фейкового сообщения главы министерства Дмитрия Кулебы в соцсети Х.
Об этом Тихий заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый, кто может проверить профиль Дмитрия Кулебы, должен увидеть, что такого твита не существует. Но, поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", - подчеркнул дипломат.
Тихий добавил поддельный твит от имени Дмитрия Кулебы, в котором утверждается, что США имеют ограниченные ресурсы, поэтому Израиль должен избегать эскалации, чтобы сохранилась поддержка отпора российской агрессии.
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