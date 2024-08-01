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Россия распространяет фейковый твит Кулебы о помощи США, - МИД Украины

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опубликовал опровержение в связи с распространением российской пропагандой фейкового сообщения главы министерства Дмитрия Кулебы в соцсети Х.

Об этом Тихий заявил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто может проверить профиль Дмитрия Кулебы, должен увидеть, что такого твита не существует. Но, поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", - подчеркнул дипломат.

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Тихий добавил поддельный твит от имени Дмитрия Кулебы, в котором утверждается, что США имеют ограниченные ресурсы, поэтому Израиль должен избегать эскалации, чтобы сохранилась поддержка отпора российской агрессии.

Автор: 

МИД (6934) Кулеба Дмитрий (2880) фейк (678)


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Топ комментарии
+7
Кулєба сам великий фейк як очільник МЗС.
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01.08.2024 15:28
+6
фейк про кулебу ?

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01.08.2024 15:19
+5
Так телемарафон теж про це говорив устами "хороших рускіх".Невже дітище брата "героя СВО",Міші Подоляка,поширює російське ІПСО?Яка несподіванка
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01.08.2024 15:30
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фейк про кулебу ?

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01.08.2024 15:19 Ответить
США мають необмежені ресурси але не мають яєць.
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01.08.2024 15:26 Ответить
І як тоді оце робить? 🤨

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01.08.2024 16:01 Ответить
Це подвійний фейк чи потрійний?
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01.08.2024 15:27 Ответить
Потрійний - лише одєколон. Фейк - подвійний
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01.08.2024 15:28 Ответить
Кулєба сам великий фейк як очільник МЗС.
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01.08.2024 15:28 Ответить
Люто плюсую; просто випередили мене!
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01.08.2024 16:47 Ответить
Похоже его песенка спета.
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01.08.2024 17:25 Ответить
Так телемарафон теж про це говорив устами "хороших рускіх".Невже дітище брата "героя СВО",Міші Подоляка,поширює російське ІПСО?Яка несподіванка
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01.08.2024 15:30 Ответить
Нічому не здивуюся, напевне росіяни написали б якусь чухню про "нацистів", а от на подоляцький "слабкий інтелект" схоже
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01.08.2024 15:48 Ответить
Кулеба, Тихий, якийсь фейк)))))
Цікаво, а чи залишились люди, які ще вірять цій владі зеленій?
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01.08.2024 16:07 Ответить
 
 