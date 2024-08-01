РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5071 посетитель онлайн
Новости
2 972 22

Необходимо работать над ограничением участия Венгрии в Шенгенской зоне, - президент Латвии Ринкевичс

виктор,орбан

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что если политика Венгрии не изменится, то стоит работать над ограничением ее участия в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.

По его словам, главы МИД и МВД Латвии уже обратились к институтам Европейского Союза, чтобы добиться рассмотрения на совете министров ЕС вопроса о соблюдении правил Шенгенской зоны.

"Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО.

Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится - одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать. Эта работа началась", - отметил Ринкевичс.

Латвийский лидер отметил, что ЕС и НАТО пока не поддержат радикальные шаги в отношении Венгрии.

Читайте также: Еврокомиссия обратится за разъяснениями к властям Венгрии об упрощении въезда для граждан РФ и Беларуси

Автор: 

Венгрия (1932) Шенген (185) Евросоюз (17060) Ринкевичс Эдгарс (143)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Да хоч щось зробіть, бо вам сц...ть на голову, а ви - божа роса.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:46
+8
мадяр з Шенгену - за курсом рускава ваєнного ******* "мацква"
показать весь комментарий
01.08.2024 15:41
+7
І що ви збираєтесь жити з цим черяком на сраці до скону ЄС ?
показать весь комментарий
01.08.2024 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.08.2024 15:40 Ответить
мадяр з Шенгену - за курсом рускава ваєнного ******* "мацква"
показать весь комментарий
01.08.2024 15:41 Ответить
І що ви збираєтесь жити з цим черяком на сраці до скону ЄС ?
показать весь комментарий
01.08.2024 15:44 Ответить
Да хоч щось зробіть, бо вам сц...ть на голову, а ви - божа роса.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:46 Ответить
Всякі зайди азіатські в Європу тягнуть її назад в своє болото.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:48 Ответить
Та не обмежувати їх треба, а виганяти з ЄС! Чекати, що там щось може змінитись при такому впливі орбанівських ЗМІ на сільське населення, якого там більшість, це марна справа!
показать весь комментарий
01.08.2024 15:51 Ответить
Вони прозріють одразу коли їм закриють інвестиції та роботу в ЄС...

популізмом можна займатись поки гроші є.... там від орків дешеву нафту отримував, від ЄС на питанні України дотацій на 17 млрд... наскибав...

а коли це все перекриють весь його популізм здується і залишеться один реалізм що без ЄС у союзі з орками Угорщина та перекритим кордоном для контрабанди в Україну вони скотяться в прірву
показать весь комментарий
01.08.2024 16:00 Ответить
Згоден! Але це ВЖЕ мало бути зроблено, ще 2-3 роки тому! А зараз цей опариш вже просто знущається з того ж ЄC.
показать весь комментарий
01.08.2024 17:18 Ответить
ЄС створено по типу колгоспу тому вони трясуться над кожним членом щоб ті не вийшли... тому що є країни по вуха в боргах які б хотіли вийти з ЄС і єврочиновники не хочуть ніяких прецедентів для цього ...
показать весь комментарий
01.08.2024 20:21 Ответить
Вернуть мадьярских цыган на историческую родину.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 15:55 Ответить
Вброс. Наглый.
показать весь комментарий
01.08.2024 18:28 Ответить
обоснуй
показать весь комментарий
01.08.2024 18:32 Ответить
Орбан помпе - яка увага до моєі особи в світі
показать весь комментарий
01.08.2024 15:58 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 15:59 Ответить
Дуже просто. Закрити кордони з уграми та не визнавати угорські шенгенські візи.
Бо потім заморитесь відловлювати вату по всьому ЄС як тарганів.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:59 Ответить
Ну року через два щось надумають.
показать весь комментарий
01.08.2024 16:05 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2024 16:09 Ответить
Догавкалась срана циганва.
показать весь комментарий
01.08.2024 16:15 Ответить
зачекайте!
а, як же із києва до відня їздити?
в об'їзд?
показать весь комментарий
01.08.2024 16:23 Ответить
Давайте вже тим мадярам і в хвіст і в гриву! Бо занадто ''хвоста розпустили''.
показать весь комментарий
01.08.2024 16:28 Ответить
Орбан і Сіярто ОБВАЛЯТЬ ЄС. Це мій прогноз. Європейці будуть кров'ю харкатись. А ті два дебіли підуть після чергових виборів на пенсію, і будуть тихенько під "вишенкою" сміятись - "как ми их ЗДЄЛАЛИ!!!"
показать весь комментарий
01.08.2024 16:50 Ответить
 
 