Необходимо работать над ограничением участия Венгрии в Шенгенской зоне, - президент Латвии Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что если политика Венгрии не изменится, то стоит работать над ограничением ее участия в Шенгенской зоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.
По его словам, главы МИД и МВД Латвии уже обратились к институтам Европейского Союза, чтобы добиться рассмотрения на совете министров ЕС вопроса о соблюдении правил Шенгенской зоны.
"Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО.
Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится - одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать. Эта работа началась", - отметил Ринкевичс.
Латвийский лидер отметил, что ЕС и НАТО пока не поддержат радикальные шаги в отношении Венгрии.
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популізмом можна займатись поки гроші є.... там від орків дешеву нафту отримував, від ЄС на питанні України дотацій на 17 млрд... наскибав...
а коли це все перекриють весь його популізм здується і залишеться один реалізм що без ЄС у союзі з орками Угорщина та перекритим кордоном для контрабанди в Україну вони скотяться в прірву
Бо потім заморитесь відловлювати вату по всьому ЄС як тарганів.
а, як же із києва до відня їздити?
в об'їзд?