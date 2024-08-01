Необходимо работать над ограничением участия Венгрии в Шенгенской зоне, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что если политика Венгрии не изменится, то стоит работать над ограничением ее участия в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.

По его словам, главы МИД и МВД Латвии уже обратились к институтам Европейского Союза, чтобы добиться рассмотрения на совете министров ЕС вопроса о соблюдении правил Шенгенской зоны.

"Я бы не был настолько наивен и эмоционален, чтобы говорить об исключении Венгрии из Евросоюза или НАТО.

Нет такого механизма. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне, если ее политика не изменится - одно из важнейших средств, над которым Латвии и странам-единомышленникам придется работать. Эта работа началась", - отметил Ринкевичс.

Латвийский лидер отметил, что ЕС и НАТО пока не поддержат радикальные шаги в отношении Венгрии.

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