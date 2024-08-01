Предложение по внедрению дифференцированной системы воздушных тревог в Харьковской области передали военному командованию, - ОВА

Власти Харьковщины передали военному командованию предложения по внедрению дифференцированной системы воздушных тревог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Разговаривал с Главкомом Александром Сырским по внедрению дифференцированной системы воздушных тревог. Предоставили военному командованию предложения по внедрению этой системы в Харькове. Технические возможности это сделать есть. Это бы позволило дать больше возможностей для работы бизнеса и в целом нормализовать жизнь горожан", - отметил он.

Глава ОВА отметил, что все воздушные тревоги на Харьковщине несут реальную опасность для наших людей.

"Управляемая авиабомба с баллистической траекторией или "Кинжал" с вражеского самолета может достичь цели как и в Липцах, так и в Харькове - заранее нет возможности точно определить место запланированного прилета. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Харьковскую область дал задание усиливать защиту неба и привлекать возможности, которые помогут уничтожить источники выходов КАБов", - добавил Синегубов.

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