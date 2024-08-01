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Новости
14 003 26

Из украинских семей за рубежом изъяли 430 детей, - Национальная социальная сервисная служба

діти

По состоянию на конец июля 2024 года у украинских семей за рубежом изъяли 430 детей.

Об этом информирует Национальная социальная сервисная служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что в Германии у украинцев изъяли 122 ребенка, а в Польше - 39. В Норвегии и Испании из семей забрали по 20 детей.

По словам главы Нацсоцслужбы Василия Луцика, детей могут забрать от родителей из-за незнания законодательства страны, где проживает семья, или из-за разного подхода в воспитании.

Он объяснил, что украинские родители могут громко ругать ребенка на улице или отправить самого в школу, хотя ему еще нет 10 лет. Это все привычно в Украине, но запрещено во многих странах Европы.

Однако, как отметил глава Нацсоцслужбы, бывают объективные причины, например проблемы со здоровьем у родителей, в частности психические. В таких случаях Нацсоцслужба ищет в Украине родственников или законных представителей, которые готовы поехать и забрать ребенка.

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Автор: 

дети (6469) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+21
Це невелика кількість, враховуючи скільки на всю бошку при...зжених матусь та татусь серед наших співвітчизників.
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01.08.2024 21:58
+20
Ну, а что, пьяная донбасня понаехала в Европу, а там в Европе обычаи не такие как в Макеевке или в Енакиево, вот и позабирали детей
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01.08.2024 22:00
+10
Знали би ви скільки циган в Європу з України приїхало. Та й так вистачає синьоносих.
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01.08.2024 22:06
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Це невелика кількість, враховуючи скільки на всю бошку при...зжених матусь та татусь серед наших співвітчизників.
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01.08.2024 21:58 Ответить
Читати соромно такі коменти. Кожен із себе корчить дотепну матір. А я скажу ,що дітей вилучають без підставно. А якщо ,десь ,у чомусь мати і "винна", то треба розбиратися к своїй країні. І ніхто ,чуєте ніхто не має право торкатися моєї дитини. І ти знаєшь, куда попадає вилучина дитина. Попадає в сімью за гроші. А в тій сім'ї не має сумлінного догляду за тією ж дитиною. І тіж самі випивки у сім'ях . Як що ти хочеш про це знати. І взагалі ,щоб щось молоти язиком треба розбиратися спочатку. А народ свій розбазарювати не маєте право.
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02.08.2024 17:25 Ответить
Ну, а что, пьяная донбасня понаехала в Европу, а там в Европе обычаи не такие как в Макеевке или в Енакиево, вот и позабирали детей
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01.08.2024 22:00 Ответить
Домбасня , харьковсня , днєпропєтровсня і запарожьєсня. А ще поодинокі випадки у кієвсні з сумисньою.
Вінниця, Одеса , Миколаїв , Херсон , Енергодар та Чернігів з Рірним - + до карми.
Локація - Болгарія.
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01.08.2024 22:56 Ответить
Назвали б хоч декілька точних причин.
Не треба намагатись піймати хайп та розвести на срач.
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01.08.2024 22:02 Ответить
У наркоманів забирають
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01.08.2024 22:18 Ответить
Наприклад (читала в наших новинах), наші довбні залишили дитину в закритій машині на парковці у спеку. І пішли в магазин. Малий знепритомнів. Там не тільки вилучили дитину,а й відправили у в'язницю батьків. І таких випадків купа. Найчастіше,мабуть,коли наші діти самі по собі гуляють у віці до 12 років. Або старші неповнолітні дивляться за малими віку дитячого садка. Або знову ж наші довбні волають на дітей та,ще гірше,б'ють і принижують. Може,воно й правильно,що вилучають.
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01.08.2024 22:41 Ответить
Не нисіть несинітниці. Цім новинам багато років.Як вам не соромно топити один одного.
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02.08.2024 17:15 Ответить
Залишення дітей без нагляду на тривалий час, пияцтво чи наркозалежність батьків, жорстоке поводження - варіантів багато.
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02.08.2024 00:33 Ответить
Наприклад ,у ЄС не можна лупцювати дітей
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02.08.2024 00:33 Ответить
Не розумію чому у нас досі можна.
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02.08.2024 00:51 Ответить
Точні причини знає кожний хто водить своїх дітей до школи, до дітсадочку або має змогу побачити таких мамаш на дитячому майданчику. Заведи дітей і все тобі буде зрозуміло, якщо їх у тебе не заберуть)))
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01.08.2024 22:06 Ответить
Знали би ви скільки циган в Європу з України приїхало. Та й так вистачає синьоносих.
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01.08.2024 22:06 Ответить
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01.08.2024 22:09 Ответить
Хто це?
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01.08.2024 22:15 Ответить
Це кадр із чудового фільму Snatch . І то не українські діти.
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01.08.2024 22:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D1%96 Це пейві, а не цигани.
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02.08.2024 00:52 Ответить
Єдина позитивна новина
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02.08.2024 14:29 Ответить
Например в Италии раньше нельзя было оставлять ребенка одного дома,одна россиянка потом удрала домой что бы не лишиться родительских прав.
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01.08.2024 22:11 Ответить
Нещодавно в наших новинах повідомляли, що в Україні поліція рятувала дитину, залишену в зачиненій машині при температурі 30++ градусів ( в тіні ). Мамаша десь вешталась.

Напевно, в Європі це могло би стати причиною для вилучення дитини у батьків.
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01.08.2024 22:36 Ответить
В Польщі " біженців" Закарпаття більше,ніж всіх біженців в Європі разом.З них майже половина писати не можуть, бо не вважають за потрібне.А ти теж " біженка" з тих місць? Сидиш в Німеччині , й молишся що під шумок ще й грошенятки виплачують.
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01.08.2024 23:57 Ответить
Це πіzець панебраття!!
Зате у "прокопчених" дітлашня така нагла і галаслива, обзиває білих дівчаток лайкою , особливо нашіх. Їм ця мультикультурність такою жихад-Культурою вилізе боком!!
Ідіоти, я вважаю
Так, бидланів та шльондр серед нашіх "вкраїнчиків" вистачає , визнаю! Але вони просто ангели поперед "копчьонии" акбарами!!
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02.08.2024 01:31 Ответить
Згоден
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02.08.2024 01:35 Ответить
 
 