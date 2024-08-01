Из украинских семей за рубежом изъяли 430 детей, - Национальная социальная сервисная служба
По состоянию на конец июля 2024 года у украинских семей за рубежом изъяли 430 детей.
Об этом информирует Национальная социальная сервисная служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что в Германии у украинцев изъяли 122 ребенка, а в Польше - 39. В Норвегии и Испании из семей забрали по 20 детей.
По словам главы Нацсоцслужбы Василия Луцика, детей могут забрать от родителей из-за незнания законодательства страны, где проживает семья, или из-за разного подхода в воспитании.
Он объяснил, что украинские родители могут громко ругать ребенка на улице или отправить самого в школу, хотя ему еще нет 10 лет. Это все привычно в Украине, но запрещено во многих странах Европы.
Однако, как отметил глава Нацсоцслужбы, бывают объективные причины, например проблемы со здоровьем у родителей, в частности психические. В таких случаях Нацсоцслужба ищет в Украине родственников или законных представителей, которые готовы поехать и забрать ребенка.
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Локація - Болгарія.
Не треба намагатись піймати хайп та розвести на срач.
Напевно, в Європі це могло би стати причиною для вилучення дитини у батьків.
Зате у "прокопчених" дітлашня така нагла і галаслива, обзиває білих дівчаток лайкою , особливо нашіх. Їм ця мультикультурність такою жихад-Культурою вилізе боком!!
Ідіоти, я вважаю
Так, бидланів та шльондр серед нашіх "вкраїнчиків" вистачає , визнаю! Але вони просто ангели поперед "копчьонии" акбарами!!