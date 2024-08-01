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Войска РФ совершили 21 обстрел Сумщины, под огнем оказались 7 громад

Обстріли Сумщини 1 липня

1 июля российские оккупанты совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (45 взрывов).
  • Белопольская громада: с территории РФ осуществлена атака FPV дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), обстрел из минометов (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также враг нанес удары FPV дронами (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: состоялся пуск ракет НУРС (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: зафиксированы атаки БПЛА сброса ВОГ (2 взрыва).
  • Хотинская громада: враг ударил из минометов (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

Читайте: Россияне беспилотником атаковали Белопольскую громаду на Сумщине: ранена женщина

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996)


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А чому рашисти по ту сторону парєбріка так вільно себе почувають??
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01.08.2024 23:07 Ответить
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01.08.2024 23:32 Ответить
 
 