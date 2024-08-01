Войска РФ совершили 21 обстрел Сумщины, под огнем оказались 7 громад

1 июля российские оккупанты совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (45 взрывов).

Белопольская громада: с территории РФ осуществлена атака FPV дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), обстрел из минометов (3 взрыва).

Середино-Будская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также враг нанес удары FPV дронами (3 взрыва).

Великописаревская громада: состоялся пуск ракет НУРС (5 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксированы атаки БПЛА сброса ВОГ (2 взрыва).

Хотинская громада: враг ударил из минометов (2 взрыва).

Шалыгинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

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