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Мэр Парижа Идальго устроила прием для украинских олимпийцев

Мер Парижа Анн Ідальго

Мэр Парижа Анн Идальго устроила прием для украинских спортсменов олимпийцев и наградила их Большой медалью Вермейля, высшей наградой французской столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радіо Свобода.

"Я могу представить сегодня и вашу печаль, и вашу гордость. Печаль осознавать, что твоя страна все еще подвергается нападениям и войне, что многие твои друзья, родственники находятся на передовой и воюют", - сказала Идальго.

От всех украинских спортсменов медаль получили украинская весловальщица Анастасия Коженкова и прыгун в воду Алексей Середа, которые уже завершили свои олимпийские выступления.

Отмечается, что прием начался с минуты молчания - в честь погибших в войне с Россией. Над сценой висел экран с фотографиями тренеров и спортсменов, погибших за последние два года. Их назвали "небесной командой".

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Автор: 

Олимпиада (1136) Париж (415)


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Людина Мер Парижу...
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02.08.2024 01:23 Ответить
Мда, респект.
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02.08.2024 08:02 Ответить
 
 