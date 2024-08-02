Мэр Парижа Идальго устроила прием для украинских олимпийцев

Мэр Парижа Анн Идальго устроила прием для украинских спортсменов олимпийцев и наградила их Большой медалью Вермейля, высшей наградой французской столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радіо Свобода.

"Я могу представить сегодня и вашу печаль, и вашу гордость. Печаль осознавать, что твоя страна все еще подвергается нападениям и войне, что многие твои друзья, родственники находятся на передовой и воюют", - сказала Идальго.

От всех украинских спортсменов медаль получили украинская весловальщица Анастасия Коженкова и прыгун в воду Алексей Середа, которые уже завершили свои олимпийские выступления.

Отмечается, что прием начался с минуты молчания - в честь погибших в войне с Россией. Над сценой висел экран с фотографиями тренеров и спортсменов, погибших за последние два года. Их назвали "небесной командой".

Читайте также: Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях