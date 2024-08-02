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Россияне проводят рекрутинговые рейды в армию РФ на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне активно проводят рекрутинговую кампанию по набору местных в ряды ВС РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специальные отряды в сопровождении с коллаборационистами из фейковых администраций ездят по селам, где агитируют заключать контракт. В частности предатели составляют списки тех, кто теоретически лоялен к оккупантам и может согласиться.

"Оккупанты обещают, что служить придется в тылу, но это обман. Кремлю выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют, чтобы уничтожить ментальную связь между нами", - отмечают в Центре.

Читайте также: Оккупанты ввели "спецрежим" вдоль прибрежной зоны Днепра в Херсонской области: пускают только по пропускам, - ЦНС

Автор: 

армия РФ (19035) оккупация (10112) Центр национального сопротивления (557) Херсонская область (4713)


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Топ комментарии
+12
Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють, аби знищити ментальний звʼязок між нами
Це треба на всіх білбордах писати! Бо є не тільки ждуни-доносчики а і просит *******, які вірять в "лучшую власть" в "пересіжу чья вазбмйот" , в "буду пасобія получать і руцкую пєнсію" і пр.
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02.08.2024 01:44
+9
Забирають рашисти тих українців на ТОТ, що ухилялися, як і зеленський з приблудами95, Захищати Україну, як і сьогоднішні ухилянти від ТЦК!!
Тепер, вони нехай рашистам, заблокують транспорт і тьотки будуть щось вищать під автоматом оркі ….‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬😳😳😳
Дочекалися свята….
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02.08.2024 01:46
+6
їздять по селах, де агітують укладати контракт

Фігасє!!!
А могли б просто пхати в бусики і везти прямо на фронт, як в Україні.
Дешево і сердито. І план виконано.
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02.08.2024 01:47
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Кремлю вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють, аби знищити ментальний звʼязок між нами
Це треба на всіх білбордах писати! Бо є не тільки ждуни-доносчики а і просит *******, які вірять в "лучшую власть" в "пересіжу чья вазбмйот" , в "буду пасобія получать і руцкую пєнсію" і пр.
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02.08.2024 01:44 Ответить
Забирають рашисти тих українців на ТОТ, що ухилялися, як і зеленський з приблудами95, Захищати Україну, як і сьогоднішні ухилянти від ТЦК!!
Тепер, вони нехай рашистам, заблокують транспорт і тьотки будуть щось вищать під автоматом оркі ….‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬😳😳😳
Дочекалися свята….
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02.08.2024 01:46 Ответить
Жесть, пише Олександр з Австрії, Олександе, повертайся! Покажи нам недолугим як тих москалів бити.
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02.08.2024 04:42 Ответить
А особисто ТИ, багато вже набив маскалів, бойова клавіатура, ше - не протерлась, вірний тактичний
диван не потребує евакуаціі...........
до хімчистки??
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02.08.2024 07:25 Ответить
Я нікого не змушую бігти на фронт. Якщо "біженцям" так пече за неньку, то повертайтесь і самі впрягайтесь.
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03.08.2024 01:36 Ответить
Що ти несеш , потрібно говорити про "безпредел" який несе підарашка і що ця "держава" на має права на існування в такому вигляді.
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02.08.2024 07:19 Ответить
їздять по селах, де агітують укладати контракт

Фігасє!!!
А могли б просто пхати в бусики і везти прямо на фронт, як в Україні.
Дешево і сердито. І план виконано.
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02.08.2024 01:47 Ответить
Ты думаешь в Донецке и Луганске кто то кого то агитировал с февраля 22го? Совали в бусики точно так же с остановок и продмагазинов. Дойдет очередь и до остальных, не переживай
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02.08.2024 03:46 Ответить
Не факт. Формально вони з яким не яким кацапським законодавством та й ніж в спину можуть вставити. Жили у мене родичі в Криму, роки не спілкуувався, але загалом не чув щоб їм там особливо погано було.
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02.08.2024 04:39 Ответить
Не спілкувалися але не чув, щоб їм там погано було
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02.08.2024 07:59 Ответить
Ну, а що ви хотіли від троля? Все строго за методичкою та VPN на допомогу.
Хто є хто визначається, причому дуже чітко, за наративами, що просуваються.
"Кац пропонує здатися!" світиться як лампочка, незалежно від контексту ...
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02.08.2024 13:44 Ответить
У тебе там ще -700тис патріотів, порвались, на маленьку армію вистачить, так що воювати за кордони 91-го року до останнього українця не так і довго доведеться, і то одними пенсіонерами.
https://biz.censor.net/news/3502798/nbu_prognozuye_vidtoku_sche_700_tysyach_ukrayintsiv_za_kordon
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03.08.2024 00:11 Ответить
Доречі те що Нацбанк прогнозує такий самий відтік як і цьогоіч, лише вказує що вони розраховують на подальшу втрату територій 2025 року, так що це ще питання хто тут здає території, реалісти, чи обдовбані кордонами 91-го року.
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03.08.2024 00:21 Ответить
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03.08.2024 12:03 Ответить
Як це іронічно, використовувати картину Рєпіна зросійщених козаків, що скоріше була московською пропагандою, як і вигадана історія про глузливий лист та недолугих та смішних українців.
Мабуть вас чимось радує перебувати в цьому гей-клубі, де лишаться одні мужики.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3692466-ciselnist-naselenna-ukraini-variuetsa-vid-28-do-34-miljoniv-demografi.html
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03.08.2024 17:07 Ответить
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03.08.2024 19:16 Ответить
Те саме що і тут, поки не рипаєшся на владу і їх корито тебе і не чіпають.
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03.08.2024 00:07 Ответить
начюлися ждуни... 🤣
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02.08.2024 01:50 Ответить
суткі сроку і без ніг - і автомат в роті...
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02.08.2024 01:52 Ответить
дурня дав діда калашніков коли німецьку штурмгавере козлив...
мушку треба було спилити,,,
не кожному кацапу в пасть влазить та залізяка...
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02.08.2024 02:00 Ответить
Нічого дідуган, не "козлив", бо не вмів!! Хуго Шмайсер, з групою своіх інженерів поацював в Іжєвскє, з 1945 по 1951, якшо не помиляюсь, от вони (німці) все і зробили!!
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02.08.2024 07:16 Ответить
Відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків з дітьми до 16 років Міноборони РФ надало восени 2022 року, але в січні 2024 року її скасували.

Багатодітні батьки в РФ - в основному національні меншини, мусульмани, їх кремль знищує в першу чергу (разом з українцями).
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02.08.2024 02:01 Ответить
Голова-жопа, голова-жопа, голова-жопа. Части тела, куда в основном попадает дрон-камикадзе. А дебилам похрен:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ehnha4/extended_video_ua_14th_mechanized_brigades_charon/
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02.08.2024 02:25 Ответить
Кожен хто на ТОТ зголосився на кацапський контракт у війську Україні більше не потрібен і має бути знищеним, а його родичі після звільнення території депортовані до "історічєскую родіну".
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02.08.2024 02:27 Ответить
Ухилянти і прокацапсяча мразота чекали на це щоб з асвабадителями грабувать і вбивать українців
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02.08.2024 06:38 Ответить
"нічого собі? - сходили на стадіон! поржалі-прикололісь! - ми нє етага хатєлі!"..
Омани та зрадники-ідіоти у владі просто так не минають..
типова тактика орди - попереду свого війська гнати людей з окупованих територій
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02.08.2024 07:10 Ответить
 
 