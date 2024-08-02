Россияне проводят рекрутинговые рейды в армию РФ на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне активно проводят рекрутинговую кампанию по набору местных в ряды ВС РФ.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что специальные отряды в сопровождении с коллаборационистами из фейковых администраций ездят по селам, где агитируют заключать контракт. В частности предатели составляют списки тех, кто теоретически лоялен к оккупантам и может согласиться.
"Оккупанты обещают, что служить придется в тылу, но это обман. Кремлю выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют, чтобы уничтожить ментальную связь между нами", - отмечают в Центре.
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Це треба на всіх білбордах писати! Бо є не тільки ждуни-доносчики а і просит *******, які вірять в "лучшую власть" в "пересіжу чья вазбмйот" , в "буду пасобія получать і руцкую пєнсію" і пр.
Тепер, вони нехай рашистам, заблокують транспорт і тьотки будуть щось вищать під автоматом оркі ….‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬😳😳😳
Дочекалися свята….
диван не потребує евакуаціі...........
до хімчистки??
Фігасє!!!
А могли б просто пхати в бусики і везти прямо на фронт, як в Україні.
Дешево і сердито. І план виконано.
Хто є хто визначається, причому дуже чітко, за наративами, що просуваються.
"Кац пропонує здатися!" світиться як лампочка, незалежно від контексту ...
https://biz.censor.net/news/3502798/nbu_prognozuye_vidtoku_sche_700_tysyach_ukrayintsiv_za_kordon
Мабуть вас чимось радує перебувати в цьому гей-клубі, де лишаться одні мужики.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3692466-ciselnist-naselenna-ukraini-variuetsa-vid-28-do-34-miljoniv-demografi.html
мушку треба було спилити,,,
не кожному кацапу в пасть влазить та залізяка...
Багатодітні батьки в РФ - в основному національні меншини, мусульмани, їх кремль знищує в першу чергу (разом з українцями).
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ehnha4/extended_video_ua_14th_mechanized_brigades_charon/
Омани та зрадники-ідіоти у владі просто так не минають..
типова тактика орди - попереду свого війська гнати людей з окупованих територій