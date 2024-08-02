Россияне проводят рекрутинговые рейды в армию РФ на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне активно проводят рекрутинговую кампанию по набору местных в ряды ВС РФ.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что специальные отряды в сопровождении с коллаборационистами из фейковых администраций ездят по селам, где агитируют заключать контракт. В частности предатели составляют списки тех, кто теоретически лоялен к оккупантам и может согласиться.

"Оккупанты обещают, что служить придется в тылу, но это обман. Кремлю выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют, чтобы уничтожить ментальную связь между нами", - отмечают в Центре.

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