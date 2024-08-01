Оккупанты ввели "спецрежим" вдоль прибрежной зоны Днепра в Херсонской области: пускают только по пропускам, - ЦНС
С 1 августа враг ввел "специальный режим" вдоль 15 километровой прибрежной зоны Днепра, как было анонсировано ранее.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня на территорию запрещен въезд без пропусков, которые выдает оккупационная администрация. С 1 сентября враг угрожает последствиями в случае обнаружения лиц без соответствующего пропуска", - говорится в сообщении.
Ранее большинство населения принудительно выселили за пределы этой зоны. Таким образом фактически враг депортировал население и только специальными разрешениями позволяет там находиться.
Причиной таких действий оккупантов является передача информации местными о передвижении вражеской армии.
"Таким образом оккупанты хотят избежать утечки существенных данных. Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения неподконтрольно кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент", - добавили ЦНС.
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