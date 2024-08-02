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Россияне за минувшие сутки почти 500 раз ударили по Запорожской области

Обстріли Запорізької області 1 серпня

Под вражеским огнем находились 17 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 448 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

  • Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке;
  • 244 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское;
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Работино;
  • 194 артобстрела нанесены по территории Плавней, Малых Щербаков, Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки, Омельника и Мирного.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

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Автор: 

обстрел (26872) Запорожская область (3039)


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