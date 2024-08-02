Россияне за минувшие сутки почти 500 раз ударили по Запорожской области
Под вражеским огнем находились 17 населенных пунктов Запорожской области, зафиксировано 448 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
- Враг нанес 5 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам и Малиновке;
- 244 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Гуляйпольское;
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку и Работино;
- 194 артобстрела нанесены по территории Плавней, Малых Щербаков, Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки, Омельника и Мирного.
Поступило 15 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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