Общие боевые потери РФ с начала войны - около 580 590 человек (+1100 за сутки), 8402 танка, 16 161 артсистема, 16 211 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 580 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 580 590 (+1100) человек,

танков - 8402 (+3) единицы,

боевых бронированных машин - 16 211 (+8) единиц,

артиллерийских систем - 16 161 (+42) единица,

РСЗО - 1134 (+2) единицы,

средств ППО - 907 (+0) единиц,

самолетов - 363 (+0) единицы,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 005 (+37) единиц,

крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 21 872 (+56) единицы,

специальной техники - 2719 (+6) единиц.

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