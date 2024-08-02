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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 580 590 человек (+1100 за сутки), 8402 танка, 16 161 артсистема, 16 211 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 580 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 580 590 (+1100) человек,
  • танков - 8402 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин - 16 211 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем - 16 161 (+42) единица,
  • РСЗО - 1134 (+2) единицы,
  • средств ППО - 907 (+0) единиц,
  • самолетов - 363 (+0) единицы,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 005 (+37) единиц,
  • крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 872 (+56) единицы,
  • специальной техники - 2719 (+6) единиц.

Інфографіка

Смотрите также: Воины ВСУ дроном "Королева шершнів" атаковали вражеские позиции и отомстили оккупантам за павшего в бою Александра Цебрия. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+18
Минув 3817 день москальсько-української війни.
117! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44, броня 11, логістика 56!
Кількість знищених БПЛА перевалила за 13000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 580 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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02.08.2024 08:39
+12
Броня потужно розпочала місяць
Чумардоси чергові десять тисяч як з початку війни 580 тис, так і з початку року 220 тис.
Арта наздоганяє ББМ, відрив лише 50 од.
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02.08.2024 08:08
+12
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02.08.2024 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Коли ж літалки кацапські вже почнуть залітати в статистику? F 16 повинні їм допомогти.....
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02.08.2024 08:07 Ответить
Вони поки що безпілотники ганяють, 150 штук за дві доби, ювілей в 13 тисяч настав з максимальним прискоренням.
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02.08.2024 08:14 Ответить
Ну так? як раз робота для F 16 !
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02.08.2024 08:17 Ответить
Ну в нас поки що F-8 із-за обмежень від партнерів, тому тренуються "на кошечках".
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02.08.2024 08:20 Ответить
якщо ганяють, то цікаво чим хєрачать - з гармат, чи дали старі АІМ-9 на утілізацію.
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02.08.2024 08:21 Ответить
Нюанс в тому, що за раз він може взяти на борт тільки 6 АІМ-9 якщо я не помиляюсь, знатоки нехай поправлять як що не так. Тому 6 літаків по 6 малих ракет це доволі мало. Правда при виявлені групи цілей він може відстріляти їх за пару хвилин і йти за новими або ганятись на малій висоті з гарматою за цілями, але мені здається перший варіант буде продуктивнішим. Але це моя суб'єктивна думка.
Да і воюють не тільки ці літаки. Великий плюс від них в системі ППО буде своєчасне виявлення на дальніх рубежах низьколітящих повітряних цілей, інфа про які буде лягати в загальну систему виявлення цілей в автоматичному режимі і дасть можливість іншим засобам ППО своєчасно реагувати. Короче кажучи F-16 це файно )) Смерть москалям!
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02.08.2024 09:02 Ответить
бляха я думав вони будуть сушки ганяти щоб московити зі страху каби завчасно скидали акурат на голови своїх...а тут такоє
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02.08.2024 09:08 Ответить
сушки пепереду, все в розробці, Ще треба налагодити систему обміну з конкретними ДРЛО.
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02.08.2024 09:12 Ответить
Так шахеди на безперервно масовано висять в повітрі, я описав їх дії під час масованих повітряних атак. F-16 за стільки років експлуатації і модернізацій стала дуже багатофунціональною платформою. Тому будуть і сушки ганяти, і ППО вороже атакувати, і розвідку з цілевказуванням для інших літаків робити, і РЕБ проводити ... Короче у нас появився великий потенціал можливостей ))
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02.08.2024 09:13 Ответить
Він ще може нести дві ракети повітря-повітря на кінцівках крила, а які там шість пілонів нід напівкрилами, і що можно на них чіплять, я не в курсах про такі тонкощі.
не дуже собі уявляю, як з гармати збивати ті ішакєди. бо коли він вибухне у повітрі, то літак фактично буде пролітати через хмару уламків. І ще головне - щоб свої гепарди і скайнекси не захєрачили.
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02.08.2024 09:25 Ответить
Все правильно кажете. Але стосовно західних ППО я спокійний, у них одна система свій-чужий. А от на рахунок наших ППО і особливо мобільних груп з ПЗРК не дуже ...
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02.08.2024 09:32 Ответить
ну так, з мобільними групами може бути хєрня
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02.08.2024 09:41 Ответить
Щось мені підказує, що:
1. в України знайдеться 6 блоків відповідачів, які будуть відповідати на запити блоку 1Л14-1 (і аналогів), що вбудований в ПЗРК Ігла, правильно.
2. це питання настільки очевидне, що гарантовано вирішене...
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02.08.2024 17:12 Ответить
чесно кажучі, я не впевнений, що на всіх"іглах" цей блок використовують, і до речі, він не давав стовідсоткову надійність у визначенні свого літака. Тим більше, у мене сумніви, що взагалі 1Л14-1 можно засінхронізувати з системою F-16 без серйозної переробки, або, скоріше за все, взагалі знадобиться заміна на інший. Але впевнений, що наразі питання вирішується, або скоріше за все вже вирішено.
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02.08.2024 18:41 Ответить
1. Якщо з мігів чи сушок пущають скальпи та AGM-88, то совкову допотопну хєрню переробити і витвір ітегрувати в виищувач 4го покоління - забавки для спеців. Я, наприклад, писав драйвери для COM-порта - для прийому даних по совковій військовій шині передачі даних на ЗРК від комплексу автоматизації 86Ж6. Не просто але і не біном ньютона. Звичайна примітивна хрінь, примітивність якої обумовлена критично гімняною елементною базою.
2. Вірогідно збивали в глибокому тилу сушки чи міги в результаті "дружнього вогню" після весни 2022, але то були настільки поодинокі випадки, що гуся у двигун частіше отримують... Тут головне - що засрашинські літаки над Україною (контрольована частина) НЕ літають. А отже помилитися важко - все, що літає і виглядає як реактивний літак, то високовірогідно НАШЕ.
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02.08.2024 22:41 Ответить
1, пущають, але там такі милиці, що скальпи і харми в половину своїх можливостей з наших платформ працюють, а харм мабуть і того менше.

2. тут згоден. Впевнений, що у нас зараз випадків френдліфайру вже нема. При такій насиченості засобів ППО в тилах проблема давно вирішена.
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05.08.2024 15:58 Ответить
Броня потужно розпочала місяць
Чумардоси чергові десять тисяч як з початку війни 580 тис, так і з початку року 220 тис.
Арта наздоганяє ББМ, відрив лише 50 од.
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02.08.2024 08:08 Ответить
кобзона слухає вже цілий Хайшеньвей.
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02.08.2024 08:14 Ответить
Пушкарі нє апазорьтє, іщьо усіліє, ривок на фінішной прямой і пачотний білєт в пєрвий ряд на канцерт кабзона в карманє.
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02.08.2024 08:15 Ответить
Де ж той гелікоптер??
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02.08.2024 08:17 Ответить
він знищений fpv, тому зарахований як танк.
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02.08.2024 08:23 Ответить
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02.08.2024 08:26 Ответить
там был френдфаер - его свои-же пво приземлили
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02.08.2024 09:13 Ответить
Це москалі таке кажуть, наші кажуть дроном )) А як там було насправді думаю буде ясно пізніше ))
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02.08.2024 09:16 Ответить
да похрен - главное что он отминусован, а кем, или чем - уже не имеет значения
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02.08.2024 09:28 Ответить
Саме так,головне що відлітався стрекозел!!))
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02.08.2024 11:05 Ответить
його збили у момент зльоту. Так що не свої.
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02.08.2024 09:27 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!СлаваЗСУ!!))
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02.08.2024 08:22 Ответить
Минув 3817 день москальсько-української війни.
117! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44, броня 11, логістика 56!
Кількість знищених БПЛА перевалила за 13000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 580 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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02.08.2024 08:39 Ответить
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02.08.2024 08:41 Ответить
127750й день оборони , наша війна з ними йде з 17 ст
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02.08.2024 08:42 Ответить
у Дню Независимости будет новый юбилей по мясу
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02.08.2024 09:15 Ответить
605 тисяч?
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02.08.2024 10:24 Ответить
 
 