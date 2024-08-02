Общие боевые потери РФ с начала войны - около 580 590 человек (+1100 за сутки), 8402 танка, 16 161 артсистема, 16 211 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 580 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 580 590 (+1100) человек,
- танков - 8402 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин - 16 211 (+8) единиц,
- артиллерийских систем - 16 161 (+42) единица,
- РСЗО - 1134 (+2) единицы,
- средств ППО - 907 (+0) единиц,
- самолетов - 363 (+0) единицы,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 005 (+37) единиц,
- крылатых ракет - 2407 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 872 (+56) единицы,
- специальной техники - 2719 (+6) единиц.
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+18 Qq Qqq #455433
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+12 Vitaliy Kasenkov
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+12 Qq Qqq #455433
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Да і воюють не тільки ці літаки. Великий плюс від них в системі ППО буде своєчасне виявлення на дальніх рубежах низьколітящих повітряних цілей, інфа про які буде лягати в загальну систему виявлення цілей в автоматичному режимі і дасть можливість іншим засобам ППО своєчасно реагувати. Короче кажучи F-16 це файно )) Смерть москалям!
не дуже собі уявляю, як з гармати збивати ті ішакєди. бо коли він вибухне у повітрі, то літак фактично буде пролітати через хмару уламків. І ще головне - щоб свої гепарди і скайнекси не захєрачили.
1. в України знайдеться 6 блоків відповідачів, які будуть відповідати на запити блоку 1Л14-1 (і аналогів), що вбудований в ПЗРК Ігла, правильно.
2. це питання настільки очевидне, що гарантовано вирішене...
2. Вірогідно збивали в глибокому тилу сушки чи міги в результаті "дружнього вогню" після весни 2022, але то були настільки поодинокі випадки, що гуся у двигун частіше отримують... Тут головне - що засрашинські літаки над Україною (контрольована частина) НЕ літають. А отже помилитися важко - все, що літає і виглядає як реактивний літак, то високовірогідно НАШЕ.
2. тут згоден. Впевнений, що у нас зараз випадків френдліфайру вже нема. При такій насиченості засобів ППО в тилах проблема давно вирішена.
Чумардоси чергові десять тисяч як з початку війни 580 тис, так і з початку року 220 тис.
Арта наздоганяє ББМ, відрив лише 50 од.
117! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44, броня 11, логістика 56!
Кількість знищених БПЛА перевалила за 13000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 580 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.