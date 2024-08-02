Учителям не стоит ожидать повышения зарплаты в ближайшее время, - Лисовой
Сейчас более 70% госбюджета тратится на оборону, поэтому о повышении зарплат учителям речь пока не идет.
Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", - сказал глава МОН.
Лисовой отметил, что более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.
"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага - и переводим образование в приоритет №1", - подытожил министр.
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З приводу непідвищення ЗП педагогам -ну звісно ,навіщо ж ? Достатньо ,що про підвищення депутатам і помічникам не забули. А навчання дітей то таке... Чим більше недоучених і не навчаних ,тим більше голобородьковатних , "какая разніца ,как назіваеца уліца - главноє штобі на нєй біл асвальт"
Куди більше?!!
- як вижити за цю пенсію
- чому не відвоювали території
- чому всі такі бідні що їдять пів вареника
ЗРОБИЛИ
- втратили четверть країни
- виживання стало не ефімерним а реальним
- пів вареника стало не мемом а реальністю
ЗЕ це український Чавес, Ленін і тд - виродок що гадячи в вуха масам знищив країну
Читаю щось крім хайпових заголовків.
Зє-ля брехлоо, ла-ла-ла!
Учителям не варто очікувати зарплати
збрехав і не піде, а ви вчителя хавайте локшину...
Я тільки-но зібралася спитати, чи тим вчителям 4000 долярів на місяць вже замало, але пізно! Усі такі ж розумні!
слава яйцям не всіх ви спортили - щє є татко з мамкою!
А на словах вчителі приорітет.
Навіщо ця брехня. Плювали ви на вчителів. Ех пане міністре.
Будуть вибори, згадають про вчителів.
Хто ж буде результати малювати...
Та ще й виплатити перерахунок , починаючи з 2015?
Бо клятий " Барига" давав їм всього лише 29к пенсій, а зараз їм накинуть 10к ще й компенсацію висудять
Якого ще підвищення вам треба?!!
Бо вони вже отримали по 4000 зелених обіцянок ще в 2019 - Лісовий
не розшатуйте тут...
Ну що, падли, 4 тисячі $ ? грьобана нечисть.....
Тупа, цинічна гніда.
Верховна Рада України затвердила постанову https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44508 №11384 про підвищення зарплат помічникам https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/verhovnaya-rada-ukrainyi/ народних депутатів із 1 липня майже на 44 тисячі гривень. За підвищення зарплат своїм помічникам проголосували 264 народних депутати.
а так то да, грошей нема.
а зараз вже 57%? - ну і на *** вам фантоми?
яйця по 17 - це все шо треба знати за цю війну....
це вам не тряпка якась...
і завтра будемо спікати на кацапскій
як не маєш своґо мислення - вони тебе такому навчять