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Учителям не стоит ожидать повышения зарплаты в ближайшее время, - Лисовой

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Сейчас более 70% госбюджета тратится на оборону, поэтому о повышении зарплат учителям речь пока не идет.

Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", - сказал глава МОН.

Лисовой отметил, что более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага - и переводим образование в приоритет №1", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зарплаты украинских IT-специалистов за полгода выросли в среднем на $300

Автор: 

учитель (495) заработная плата (2399) Лисовой Оксен (51)


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Топ комментарии
+63
4000$ хіба мало?
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02.08.2024 10:46
+46
зате помічники депутатів та податківці підвищення зарплати вже отримали і війна не перешкода .
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02.08.2024 10:48
+44
Вже п'ять років по $4000 отримують.
Куди більше?!!
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02.08.2024 10:47
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4000$ хіба мало?
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02.08.2024 10:46 Ответить
Та да.Ні стида, ні совісті не залишилося.
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02.08.2024 10:49 Ответить
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02.08.2024 11:25 Ответить
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02.08.2024 19:06 Ответить
Мало. Скумбрія то вже не 8 грн коштує, подорожала...
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02.08.2024 10:58 Ответить
А скільки коштує "Завтрак туриста"?
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02.08.2024 11:09 Ответить
В АТБ по моєму 36 грн
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02.08.2024 11:32 Ответить
Дуболоби зелені , не плагіатщику Лісовому про ЗП коменти коментувати, він до освіти має таке ж відношення , як Безугла до ЗСУ , чи янукович до науки , а ботоксний недодід до демократії.

З приводу непідвищення ЗП педагогам -ну звісно ,навіщо ж ? Достатньо ,що про підвищення депутатам і помічникам не забули. А навчання дітей то таке... Чим більше недоучених і не навчаних ,тим більше голобородьковатних , "какая разніца ,как назіваеца уліца - главноє штобі на нєй біл асвальт"
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02.08.2024 11:14 Ответить
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02.08.2024 20:15 Ответить
Вже п'ять років по $4000 отримують.
Куди більше?!!
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02.08.2024 10:47 Ответить
зате помічники депутатів та податківці підвищення зарплати вже отримали і війна не перешкода .
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02.08.2024 10:48 Ответить
всього мало, а вчителів багато
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02.08.2024 10:51 Ответить
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02.08.2024 10:53 Ответить
мало совісті в зе-корупціонерів, а апетит гарний ! коли дрони почнуть прилітати в вікно топ чиновникам гроши знайдуться на все і зарплати вчителям , і тепловізори ,і дрони, на одяг і ліки пораненим ...
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02.08.2024 11:12 Ответить
Вони ж не нікчемні помічники нікчемних депутатів чи нікчемні міністри, наприклад, Лісовий!
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02.08.2024 10:49 Ответить
Прийшли до влади на

- як вижити за цю пенсію

- чому не відвоювали території

- чому всі такі бідні що їдять пів вареника

ЗРОБИЛИ

- втратили четверть країни

- виживання стало не ефімерним а реальним

- пів вареника стало не мемом а реальністю

ЗЕ це український Чавес, Ленін і тд - виродок що гадячи в вуха масам знищив країну
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02.08.2024 10:50 Ответить
Ну маси ж самі це обрали, чи не так?
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02.08.2024 10:51 Ответить
"...Світова тривога про настання епохи дурості актуалізувалась і в нашій країні. Якщо раніше українцям докучали жадібність, брехня і зрада, то сьогодні в топ вийшов стан, який словники визначають як «поведінку, яка свідчить про відсутність мислення чи здорового глузду, невігластво та обмеженість». Дурість наступає на нас із двох боків. Ззовні нам погрожує війною диктатор, який втратив зв'язок із реальністю. Зсередини - плеяда профанів, які прийшли до влади з-за лаштунків розважальних шоу. https://day.kyiv.ua/blog/polityka/chy-zrostaye-kilkist-durniv-na-planeti Та й інша загроза є смертельними..."
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02.08.2024 11:02 Ответить
Людська дурість була завжди. Просто раніше вона була більш маргінальною і не виходила в тренди. Зараз, завдяки інтернету "дурь кожного видна". Більше того, ідіоти отримали можливість збиватися в зграї за характером ідіотизму. Якщо раніше, люди, що вірили в рептилоїдів чи в умовні 5г - були ізольовані. А тепер вони можуть доносити свою дурість до інших. Якщо раніше кандидат в президенти перед тим, як отримати добро на рекламну кампанію мав бути умовно одобрений власниками телеканалів та газет, то тепер вони мають прямий доступ до дибілів усієї країни, яким достатньо щось навішати на вуха - і вони вже його. Думаю, років 30 назад Трамп би не зміг стати президентом. Тому популізм зараз поширюється наче лісова пожежа. Ще додає масла в цю пожежу різне лівацтво, через яке ти не можеш сказати дибілу, що він дибіл, а змушений робити вигляд, що в його дибільній точці зору щось є. Інтернет та соціальні мережі - ось що призвело до цього. Але воно не збільшило саму дурість - воно просто розкрила її і зробила дурнів більш впливовими на процеси. Просто раніше вони було в стойлах.
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02.08.2024 11:39 Ответить
Зрівняли роботу вчителя і помічника нардепа ..Зважуючи дії влади - я бачу, що влада інвестує в корупцію ,а не в майбутнє
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02.08.2024 10:52 Ответить
Як зрівняли? У момічника нардепа зарплата у раз вища!
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02.08.2024 11:13 Ответить
Може хватить цю куйню нести про помічників, там зрозуміло написано що збільшили зарплатний фонд на помічників депутата,яких може бути і 30, тобто ту суму розділяють на помічників. Щось крім хайпових заголовків читайте
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02.08.2024 11:44 Ответить
Також можна і фонд зарплати в школі видати одному директору, а вчителів скоротити, і буде зарплата як й обіцяв найвеличніший у вчителя у школі $4000.
Читаю щось крім хайпових заголовків.
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02.08.2024 13:17 Ответить
і нам збільшіть фонд на колектив
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02.08.2024 19:48 Ответить
У кого там 30 помічників? Ви скажіть краще хто ті гроші отримує, коли помічників взагалі немає, чи може такого там немає?😁
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03.08.2024 16:41 Ответить
А якже обіцяних чотири тисячі долярів?
Зє-ля брехлоо, ла-ла-ла!
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02.08.2024 10:53 Ответить
Скоріше обісцяних,бо зегевара трохи намочив їх коли сцяв 73% межи очі.
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02.08.2024 11:00 Ответить
Скоро будет так:
Учителям не варто очікувати зарплати
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02.08.2024 10:55 Ответить
Та хай очікують на здоров'я,але чи отримають?
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02.08.2024 11:01 Ответить
Нехай очікують на підвищення комуналки, здорожчання пального і продуктів, а також на зростання цін на "безкоштовну медицину". Пора стати реалістами.
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02.08.2024 11:12 Ответить
Але не найближчим часом, буде зарплатня по 8 тис євро! Щоб простий вчитель нюхав , як презедент, а презедент нюхав, як простий вчитель! "Епоха брехні закінчилась!"
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02.08.2024 10:56 Ответить
Та й справді, чого з 4000 долярів їм ще вимагати нових обіцянок,хай на бідних охоронців з поліції на вході в школи поглянуть, біткаються нещасні, їм ніхто навіть 3900 доларів не обіцяв
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02.08.2024 10:57 Ответить
"коли я збрешу я піду"
збрехав і не піде, а ви вчителя хавайте локшину...
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02.08.2024 10:59 Ответить
Куди ще підвищувати так мають по 4000 $/
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02.08.2024 10:59 Ответить
вам, вчителям, по $4000 дай та і ******* нема що...
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02.08.2024 11:00 Ответить
Вау, як у всіх думки зійшлися!!!
Я тільки-но зібралася спитати, чи тим вчителям 4000 долярів на місяць вже замало, але пізно! Усі такі ж розумні!
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02.08.2024 11:00 Ответить
Та все це можна було б зрозуміти, бо війна, якби тільки зарплатня чиновників і керівників навіть невеликих громад не була більшою у 3-10 разів + різні преміальні, допомоги, а зарплатня вчителя до $250-300 на руки із витратами на навчальний процес. Тобто з тієї мізерної зарплатні частина йде на забезпечення навчального процесу, а ще транспортні витрати. От і виходить, що вчитель - раб держави за межею бідності. І не треба тут свистіти про совковість вчителів, бо вона у тисячі разів менша як совковість батьків. І при чому тут зарплатня. Самі успішні вчителі, які засвоюють і застосовують ******* засоби і методики, все одно отримують мізерні подачки за свою працю.
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02.08.2024 11:03 Ответить
нормально так понависпітали криворогатих.
слава яйцям не всіх ви спортили - щє є татко з мамкою!
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02.08.2024 11:06 Ответить
Уряд майже вдвічі збільшив оклади податківцям і так далі.
А на словах вчителі приорітет.
Навіщо ця брехня. Плювали ви на вчителів. Ех пане міністре.
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02.08.2024 11:07 Ответить
Депутати, посадовці тих зарплат, що були теж не заслужили! Це ж саме вони докотили країну до дефолту і піднімають собі зарплати

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02.08.2024 11:15 Ответить
Навіщо їм зараз вчителі? Вибори не скоро.
Будуть вибори, згадають про вчителів.
Хто ж буде результати малювати...
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02.08.2024 14:36 Ответить
Дуже цікавий цей лісовий,особливо вислови про "позіцію презідента".У цього припізден тіки одна позіція-гро х..м на роялі.На більше його здібностей нехватає.
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02.08.2024 11:08 Ответить
це ж, той зе!дегенерат, що вимагав від країн балтії відмінити безоплатне навчання українських студентів.
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02.08.2024 11:10 Ответить
В них $4000. Куди ще підвищувати?
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02.08.2024 11:11 Ответить
А хтось думає що в країні війна ,зруйнована промисловість і інфраструктура ,мільйони людей стали біженцями ,до речі 70% бюджету це західна допомога.
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02.08.2024 11:11 Ответить
І , при цьому , підняття податківцям заробітньої плати в 2 рази ? І знову , за рибу гроші ! Нема чим платити воякам , піднімемо податки . Але ж , тендер на відновлення " Охмадиту " , виграє фірма з найвищою ціновою пропозицією . Фірма , яка має у власності , два рога і три копита . То де тут війна ? Можливо для Вас - війна , а для зелених шмарклів - мама рідна .
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02.08.2024 11:53 Ответить
Да как так можно ? Получается нае..бал Зеленский учитилей , когда обещал им по 4000$ ?Ужас , это всё Порошенко виноват .
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02.08.2024 11:11 Ответить
Вчителя,це і є ,переважній бі льшисті,73% зелохторат!! "Хуженебудет!","Лишьбьі не Порошенко!"!!))
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02.08.2024 11:15 Ответить
Потужна))) більшість моїх колег- вчителів голосувала за "Зєлєнскава"! Які дебати точилися в учительській,коли по телевізору Зе заявив,що буде зарплатня 4000!!!! Які текли слюні, який жар в очах палахкотів!!!! Вже в 2020 році серед колег(рожевих поні) не було нікого хто б зізнався,що проголосував на виборах за клована.... Так що все,що вони отримують - це логічне закінчення їхньої недолугості та тупості!
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02.08.2024 12:06 Ответить
Нахіба їм те підвищення? В них і так зарплатня 4000 $, вони плювати хотіли на всі ті дрібниці.
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02.08.2024 11:16 Ответить
Депутатів крім скорочення, потрібно перевести на відрядну (сдельную) оплату праці. Приніс користь державі -нехай отримує гроші, ні - нехай сидить на мінімалці! Бо чесно кажучи мені не зрозуміло чим вони взагалі крім тиснути кнопки займаються, ніяких позитивних змін в країні немає! А ще кожен депутат отримує 132 600 грн на помічників, які теж незрозуміло чим займаються
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02.08.2024 11:17 Ответить
Ви вже усі в курсі що бідні депутанги вимагають перерахування їм пенсій?
Та ще й виплатити перерахунок , починаючи з 2015?
Бо клятий " Барига" давав їм всього лише 29к пенсій, а зараз їм накинуть 10к ще й компенсацію висудять
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02.08.2024 11:18 Ответить
4000$!!!
Якого ще підвищення вам треба?!!
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02.08.2024 11:19 Ответить
Це ж не депутат та чиновники. Почекають до нового президента
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02.08.2024 11:24 Ответить
4000usd - це більше, ніж на передовій!! можуть й перебитися якось у тилу
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02.08.2024 11:31 Ответить
Какие учителя,еле нашкребли на настоящих воинов - помдепов и податкивцев,следующие на очереди таможня и судьи,цвет нации.
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02.08.2024 11:36 Ответить
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02.08.2024 11:40 Ответить
Учителям не варто очікувати підвищення зарплати найближчим часом,
Бо вони вже отримали по 4000 зелених обіцянок ще в 2019 - Лісовий
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02.08.2024 11:43 Ответить
можливо вчителям варто об'єднатися у профспілку та говорити про це публічно. або по троху їхати в ЄС, там вже відкриваються українські класи в деяких школах
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02.08.2024 11:50 Ответить
Ахах, украинские учителя весьма легко адаптируются. Со мной на курсах языка два учителя. Репетиторствуют онлайн и готовят украинских учеников к поступлению в Германские ВУЗы.
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02.08.2024 12:08 Ответить
Справа в тім,що більшість вчителів самі угробили профспілку, коли повиходили з неї! Велику роль відіграли директори, які тиснули на вчителів,щоб розвалити профспілку... Також не хотіли платити профвнески, вважаючи,що краще " домовитися" з директором, ніж бути " гонімим" за членство...
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02.08.2024 12:12 Ответить
вісім за кіло скумбрії і *******!
не розшатуйте тут...
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02.08.2024 11:57 Ответить
я скоріш повірю, що у фіналі Чемпіоната Миру Україна виїграє у Бразілії ніж в те, що буба стане українцем..
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02.08.2024 12:07 Ответить
грьобана зелень. На зараз вчитель ( не високої категорії) отримує 190 $ на місяць.
Ну що, падли, 4 тисячі $ ? грьобана нечисть.....
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02.08.2024 12:11 Ответить
"Учителям не варто очікувати підвищення зарплати найближчим часом. Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо.... Нам треба протриматися. Бо позиція Президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога - і переводимо освіту в пріоритет №1", - підсумував міністр."

Тупа, цинічна гніда.

Верховна Рада України затвердила постанову https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44508 №11384 про підвищення зарплат помічникам https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/verhovnaya-rada-ukrainyi/ народних депутатів із 1 липня майже на 44 тисячі гривень. За підвищення зарплат своїм помічникам проголосували 264 народних депутати.
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02.08.2024 12:12 Ответить
Під час повномасштабного вторгнення українські судді, що перебувають у відставці, отримали майже 10 мільярдів гривень . Їм виплатили 9,6 мільярда гривень.Про це у відповідь на запит журналістів повідомили в Пенсійному фонді.

а так то да, грошей нема.
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02.08.2024 12:16 Ответить
вчора тільки було 32% на з кацапнею цілуватися,
а зараз вже 57%? - ну і на *** вам фантоми?
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02.08.2024 12:20 Ответить
ті що шукають дорогу до дому мають інформацію для роздумів. Бажано підкріпити знанням про те як розподіляється НД в Україні за всі роки незалежності
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02.08.2024 12:24 Ответить
Только депутатам и их многочисленным помощникам.
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02.08.2024 12:31 Ответить
рада резнікову аплодувала стоя!
яйця по 17 - це все шо треба знати за цю війну....
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02.08.2024 12:33 Ответить
Іншими словами: на 4 тис. долярів вчителям потрібно ще почекати?
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02.08.2024 13:00 Ответить
А підняття зарплати податківцям у 2 рази -це хіба зараз в пріоритеті?А пенсіїї суддям у 100 тисяч та ще і підняття до 130 тисяч зараз на часі?А в учителів вкрали всі надбавки ,підняття військового збору до 3 відсотків з цієї мізерної зарплатні-хіба можна так знущатися?Та коли б ці кошти хоч йшли за призначенням....
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02.08.2024 13:04 Ответить
дайте зеленому барану всі сроки до здоху = він навчиться..
це вам не тряпка якась...
і завтра будемо спікати на кацапскій
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02.08.2024 13:05 Ответить
Бу-га-га
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02.08.2024 13:13 Ответить
не наша аудіторія, вчителя..
як не маєш своґо мислення - вони тебе такому навчять
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02.08.2024 13:37 Ответить
Брехун Лісовий і Шмигаль а чому під час війни униз зарплати не мінімальні а по 100000 грн
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02.08.2024 14:59 Ответить
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02.08.2024 18:10 Ответить
 
 