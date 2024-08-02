Учителям не стоит ожидать повышения зарплаты в ближайшее время, - Лисовой

Сейчас более 70% госбюджета тратится на оборону, поэтому о повышении зарплат учителям речь пока не идет.

Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", - сказал глава МОН.

Лисовой отметил, что более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага - и переводим образование в приоритет №1", - подытожил министр.

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