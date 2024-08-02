По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал Миг-31К (обновлено)
По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома", - говорится в сообщении.
Через 26 минут был объявлен отбой.
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Bob Fayn
показать весь комментарий02.08.2024 10:54 Ответить Мне нравится 0
Wild MadDog
показать весь комментарий02.08.2024 10:56 Ответить Мне нравится 2
Urs
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