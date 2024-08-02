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По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал Миг-31К (обновлено)

Повітряна тривога

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома", - говорится в сообщении.

Читайте также: По всей Украине была воздушная тревога: взлетал МиГ-31К (обновлено)

Через 26 минут был объявлен отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774)


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розвідник.
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02.08.2024 10:54 Ответить
От би нам AGM-158B-2/JASSM-XR на наші новоприбулі Fighting Eagles і відповідні дозволи на них
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02.08.2024 10:56 Ответить
можно тільки на пілон підвісить, і політать з ними. А по теріторії рф не можно. Салівон не радить перетинати коричньові лінії.
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02.08.2024 11:01 Ответить
 
 