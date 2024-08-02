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Арестант киевского СИЗО обманул военного на 21 тыс. грн – ему сообщено о подозрении

Ошукав військового на гроші

Злоумышленник, находясь в СИЗО, позвонил военному и, представившись работником банка, обманул воина на 21 тысячу гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как злоумышленник обманул военного

Злоумышленник, находясь под стражей в ГУ "Киевский следственный изолятор", незаконно используя мобильный телефон, несколько раз звонил действующему военнослужащему ВСУ и представлялся сотрудником службы безопасности одного из государственных банков.

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Как отмечается, на момент звонка военнослужащий нес службу на Запорожском направлении, поэтому не имел времени сориентироваться и выяснять, кто именно ему звонит. Поэтому, воспользовавшись этим, злоумышленник получил от военного данные его карты и в дальнейшем через интернет-банкинг перевел с его счета 21 тысячу гривен.

Военный, находясь в зоне боевых действий, даже не сразу заметил, что с его карточки исчезли деньги.

Что ему грозит?

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева 34-летнему уроженцу г. Днепр, который находится в Киевском следственном изоляторе, сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 200 УК Украины).

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За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

мошенничество (1216) прокуратура (5004) военнослужащие (6096) подозрение (482)


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Топ комментарии
+16
А скіко взяв вертухай за пронесену мобілу та скіко він за це отримав за ст.ст.364 та 368 КК України?
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02.08.2024 11:34
+11
Це всі вертухаї мабуть кришують.
От де люстрація потрібна!! Їх бо зажерливих мордяк у окопи!!
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02.08.2024 11:37
+11
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02.08.2024 11:42
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А скіко взяв вертухай за пронесену мобілу та скіко він за це отримав за ст.ст.364 та 368 КК України?
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02.08.2024 11:34 Ответить
Це всі вертухаї мабуть кришують.
От де люстрація потрібна!! Їх бо зажерливих мордяк у окопи!!
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02.08.2024 11:37 Ответить
броня, не проб'єш, із патріотизмом там тяжко
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02.08.2024 11:38 Ответить
Малюська з мвс , забезпечив вертухаїв, усим необхідним для комфортного заробляння грошей в СІЗО!!
Шмигаль, тільки очима лупає, відповідно до РИГламенту КМУ! Усьо ж па чесному?.
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02.08.2024 11:37 Ответить
"Усьо ж па чесному?."
Па пацанскі, па чєснаку!
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02.08.2024 11:43 Ответить
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02.08.2024 11:42 Ответить
не зрозумів!
а, шо, коломойскому можна телефон, а бідному каторжаніну не можна?
ой, забув! коломойський же у віп буцигарні від малюська.
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02.08.2024 11:44 Ответить
Дивно, що менти розрулили цю справу. Зазвичай для них "це очень сложно"
Порно - контент оплати, це для справи годиться.
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02.08.2024 11:51 Ответить
Как там в Даммаме погода?
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02.08.2024 12:28 Ответить
там у кожного другого смартфон, їх ховають чисто символічно, шмонів нема, усі питання до мусорів
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02.08.2024 11:54 Ответить
Вони з цього живуть
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02.08.2024 12:29 Ответить
Коли мобіли тільки почали широко йти в народ то 1хв розмов в СІЗО коштувала 1 бакс
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02.08.2024 13:01 Ответить
шмонів як діти малі, вертухаї та начальники колоній ізоляторів отримують відсоток із заробітків подібних колцентрів.
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02.08.2024 13:17 Ответить
я про те й пишу, читати вмієш?
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02.08.2024 14:12 Ответить
Эти колцентры в каждой камере.
Учитывая какой контингент сейчас находится в заключении (всех умных не сажают) найти среди них афериста - психолога очень трудно. Вчера он шпалером а Луцке размахивал и жег машины ВСУ, а сегодня по телефону людей, находящихся в здравом рассудке разводит, верите?
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02.08.2024 17:47 Ответить
Зловмисник, перебуваючи під вартою в ДУ "Київський слідчий ізолятор", незаконно використовуючи мобільний телефон Джерело:

Пропоную гроші військовому відрахувати з карточки вертухая який цей телефон надав....
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02.08.2024 12:58 Ответить
 
 