Арестант киевского СИЗО обманул военного на 21 тыс. грн – ему сообщено о подозрении
Злоумышленник, находясь в СИЗО, позвонил военному и, представившись работником банка, обманул воина на 21 тысячу гривен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Как злоумышленник обманул военного
Злоумышленник, находясь под стражей в ГУ "Киевский следственный изолятор", незаконно используя мобильный телефон, несколько раз звонил действующему военнослужащему ВСУ и представлялся сотрудником службы безопасности одного из государственных банков.
Как отмечается, на момент звонка военнослужащий нес службу на Запорожском направлении, поэтому не имел времени сориентироваться и выяснять, кто именно ему звонит. Поэтому, воспользовавшись этим, злоумышленник получил от военного данные его карты и в дальнейшем через интернет-банкинг перевел с его счета 21 тысячу гривен.
Военный, находясь в зоне боевых действий, даже не сразу заметил, что с его карточки исчезли деньги.
Что ему грозит?
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева 34-летнему уроженцу г. Днепр, который находится в Киевском следственном изоляторе, сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 200 УК Украины).
За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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От де люстрація потрібна!! Їх бо зажерливих мордяк у окопи!!
Шмигаль, тільки очима лупає, відповідно до РИГламенту КМУ! Усьо ж па чесному?.
Па пацанскі, па чєснаку!
а, шо, коломойскому можна телефон, а бідному каторжаніну не можна?
ой, забув! коломойський же у віп буцигарні від малюська.
Порно - контент оплати, це для справи годиться.
Учитывая какой контингент сейчас находится в заключении (всех умных не сажают) найти среди них афериста - психолога очень трудно. Вчера он шпалером а Луцке размахивал и жег машины ВСУ, а сегодня по телефону людей, находящихся в здравом рассудке разводит, верите?
Пропоную гроші військовому відрахувати з карточки вертухая який цей телефон надав....