Арестант киевского СИЗО обманул военного на 21 тыс. грн – ему сообщено о подозрении

Злоумышленник, находясь в СИЗО, позвонил военному и, представившись работником банка, обманул воина на 21 тысячу гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как злоумышленник обманул военного

Злоумышленник, находясь под стражей в ГУ "Киевский следственный изолятор", незаконно используя мобильный телефон, несколько раз звонил действующему военнослужащему ВСУ и представлялся сотрудником службы безопасности одного из государственных банков.

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Как отмечается, на момент звонка военнослужащий нес службу на Запорожском направлении, поэтому не имел времени сориентироваться и выяснять, кто именно ему звонит. Поэтому, воспользовавшись этим, злоумышленник получил от военного данные его карты и в дальнейшем через интернет-банкинг перевел с его счета 21 тысячу гривен.

Военный, находясь в зоне боевых действий, даже не сразу заметил, что с его карточки исчезли деньги.

Что ему грозит?

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева 34-летнему уроженцу г. Днепр, который находится в Киевском следственном изоляторе, сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 200 УК Украины).

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За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.