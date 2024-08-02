Нацбанк прогнозирует повышение тарифов на коммунальные услуги с 2025 года
Национальный банк прогнозирует постепенное повышение тарифов на газ, отопление и поставку горячей воды с 2025 года.
Об этом говорится в новом инфляционном отчете регулятора за июль 2024 года.
Сейчас Нацбанк прогнозирует, что в этом году тарифы на коммуналку будут оставаться неизменными.
"Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете.
Впрочем, неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции.
В частности отмечается, что значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и приведет к значительному увеличению субсидий для населения.
В то же время с другой стороны, более длительная отсрочка решений о повышении тарифов на коммунальные услуги приведет к более низкому уровню инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.
"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - отметили в НБУ.
Как сообщалось, Кабинет Министров 31 мая принял решение по повышению тарифа на электроэнергию для населения на 60% - до 4,32 грн за кВт/ч, независимо от объема потребления.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые тарифы на электроэнергию для населения, несмотря на их повышение, все равно почти вдвое ниже, чем ее рыночная стоимость.
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