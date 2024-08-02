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Нацбанк прогнозирует повышение тарифов на коммунальные услуги с 2025 года

газ

Национальный банк прогнозирует постепенное повышение тарифов на газ, отопление и поставку горячей воды с 2025 года.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете регулятора за июль 2024 года.

Сейчас Нацбанк прогнозирует, что в этом году тарифы на коммуналку будут оставаться неизменными.

"Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете.

Впрочем, неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции.

В частности отмечается, что значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и приведет к значительному увеличению субсидий для населения.

В то же время с другой стороны, более длительная отсрочка решений о повышении тарифов на коммунальные услуги приведет к более низкому уровню инфляции, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, Кабинет Министров 31 мая принял решение по повышению тарифа на электроэнергию для населения на 60% - до 4,32 грн за кВт/ч, независимо от объема потребления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые тарифы на электроэнергию для населения, несмотря на их повышение, все равно почти вдвое ниже, чем ее рыночная стоимость.

Автор: 

Газ (10223) горячая вода (89) НБУ (4833) Тарифы на отопление (721) тарифы (1854) коммунальные услуги (350) Повышение тарифов (56)


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Нужно на всё повысить, особенно НДС на еду до 50%, на презервативы 90%, а на водку отменить акциз. Иностранные языки, физику, химию и математику заменить на уроки допризывной подготовки. Всех врачей на фронт, призывной возраст с 17 лет для мальчиков и с 16 для девочек, если они не беременны. Война же! Вы что не понимаете?
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02.08.2024 13:18 Ответить
 
 