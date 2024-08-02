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Новости Война
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Рашисты ударили по Купянску: Погибла женщина, есть раненая

Росіяни обстріляли Куп'янськ, загинула жінка

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибла гражданская женщина, еще одна получила ранения, ее госпитализировали.

"Враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие. Детали устанавливаются", - добавил глава области.

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Автор: 

обстрел (26872) Харьковщина (5577) Купянск (612)


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02.08.2024 14:23 Ответить
 
 