Рашисты ударили по Купянску: Погибла женщина, есть раненая
Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погибла гражданская женщина, еще одна получила ранения, ее госпитализировали.
"Враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие. Детали устанавливаются", - добавил глава области.
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.08.2024 14:23 Ответить Мне нравится 0
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