Рашисты ударили по Купянску: Погибла женщина, есть раненая

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску на Харьковщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибла гражданская женщина, еще одна получила ранения, ее госпитализировали.

"Враг попал возле жилого дома, где находились пострадавшие. Детали устанавливаются", - добавил глава области.

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