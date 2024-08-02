Во время наступления врага говорить о ротациях преждевременно, - командующий Объединенными силами Гнатов
Наступательная инициатива сейчас - на стороне РФ, поэтому говорить о ротации преждевременно.
Об этом в интервью Главкому рассказал командующий Объединенных сил, генерал Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ.
"В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас - у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. В таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, - преждевременно. Но, как только появляется возможность, мы стараемся это делать", - пояснил он.
По словам Гнатова, подразделения постоянно заменяются на позициях, меняются зоны, где они выполняют задачи, меняются направления.
"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на ваш вопрос не будет. Я мониторю, как используется право военнослужащего на отпуск, и четко знаю, что в тех бригадах, с которыми я работаю, немалый процент военнослужащих этим правом пользуется. Им гарантированно предоставляется право на отдых по реабилитации после ранения или после получения травм, а также по семейным обстоятельствам. Командиры подразделений стараются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках. Конечно, все стремятся воспользоваться правом на отпуск в летний период, но объективно это невозможно", - подытожил командующий.
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Тих хто ухилявся захищати Україну, як зеленський з приблудами95, тепер мобілізовані на ТОТ рашистами, щоб ..атстаівать сруськай дух…
Рашка вже показала, що вона буде "наступати" навіть двома пораненими інвалідами.
Так, що чекати поки вона видихнеться марна справа.
Один мільйон блатних військових у тилу, яких ніколи не кинуть на фронт, це замало для охорони Зелі.
Тому фронт зачекає.
Кто бы мог подумать, когда в феврале Военный Вождь, Ермак и Умеров устроили погром высшего военного руководства , выкинув из ЗСУ Главкома Залужного и ещё 20 генералов с 2-х летним опытом этой войны!
И кто теперь за все это ответит?
Ау, Военный Вождь, прогундось что-нибудь в очередном потужном вечернем зверненні!