Во время наступления врага говорить о ротациях преждевременно, - командующий Объединенными силами Гнатов

Наступательная инициатива сейчас - на стороне РФ, поэтому говорить о ротации преждевременно.

Об этом в интервью Главкому рассказал командующий Объединенных сил, генерал Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ.

"В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас - у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. В таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, - преждевременно. Но, как только появляется возможность, мы стараемся это делать", - пояснил он.

По словам Гнатова, подразделения постоянно заменяются на позициях, меняются зоны, где они выполняют задачи, меняются направления.

"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на ваш вопрос не будет. Я мониторю, как используется право военнослужащего на отпуск, и четко знаю, что в тех бригадах, с которыми я работаю, немалый процент военнослужащих этим правом пользуется. Им гарантированно предоставляется право на отдых по реабилитации после ранения или после получения травм, а также по семейным обстоятельствам. Командиры подразделений стараются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках. Конечно, все стремятся воспользоваться правом на отпуск в летний период, но объективно это невозможно", - подытожил командующий.

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