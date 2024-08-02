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Новости Война
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Во время наступления врага говорить о ротациях преждевременно, - командующий Объединенными силами Гнатов

Командувач ОС Гнатов розповів, чи можливі ротації

Наступательная инициатива сейчас - на стороне РФ, поэтому говорить о ротации преждевременно.

Об этом в интервью Главкому рассказал командующий Объединенных сил, генерал Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ.

"В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас - у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. В таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, - преждевременно. Но, как только появляется возможность, мы стараемся это делать", - пояснил он.

По словам Гнатова, подразделения постоянно заменяются на позициях, меняются зоны, где они выполняют задачи, меняются направления.

"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на ваш вопрос не будет. Я мониторю, как используется право военнослужащего на отпуск, и четко знаю, что в тех бригадах, с которыми я работаю, немалый процент военнослужащих этим правом пользуется. Им гарантированно предоставляется право на отдых по реабилитации после ранения или после получения травм, а также по семейным обстоятельствам. Командиры подразделений стараются, чтобы около 10%, иногда 15% военнослужащих одновременно были в отпусках. Конечно, все стремятся воспользоваться правом на отпуск в летний период, но объективно это невозможно", - подытожил командующий.

Читайте также: Ротации в Нацгвардии будут, но позже. Сейчас все на фронте, – командующий Пивненко

Автор: 

ротация (259) Объединенные силы (607) Андрей Гнатов (14)


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Топ комментарии
+15
Яка ротація? 14 бригад сидять,та чекають зброю. Вся зброя у мордоворотів,які ганяються за ухилянтами біля Тиси.
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02.08.2024 14:51
+9
Правильно, яка ротація, адже в тилу знаходиться мало військ для ротації на фронті?
Один мільйон блатних військових у тилу, яких ніколи не кинуть на фронт, це замало для охорони Зелі.
Тому фронт зачекає.
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02.08.2024 14:55
+8
110 по полгода на позициях... на западной откормленніе хари с забитім штатом....
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02.08.2024 14:41
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Правила форума Совет форумчан
110 по полгода на позициях... на западной откормленніе хари с забитім штатом....
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02.08.2024 14:41 Ответить
Балачками про оті РОТАЦІЇ, агентура рашистів і гадить в Україні!!
Тих хто ухилявся захищати Україну, як зеленський з приблудами95, тепер мобілізовані на ТОТ рашистами, щоб ..атстаівать сруськай дух…
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02.08.2024 14:42 Ответить
ротація передчасно, мобілізація теж не треба, передчасно На часі-здати Україну по оманському плану
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02.08.2024 14:44 Ответить
І до речі, це саме і є тією заміною Мінських домовленостей Порошенко, які так хаяв кандитат у *********** зеленский і завдяки тому хайпу він і прийшов до влади. То станьте слухняними, можливо і неви, та виконуйте бажання презедента України - а він бачив тіки мир в очах путіна.
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02.08.2024 15:26 Ответить
Наступальна ініціатива у ворога принаймні з грудня 2023-го, а не тільки вот зараз.
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02.08.2024 14:48 Ответить
Яка ротація? 14 бригад сидять,та чекають зброю. Вся зброя у мордоворотів,які ганяються за ухилянтами біля Тиси.
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02.08.2024 14:51 Ответить
Маячню несе!
Рашка вже показала, що вона буде "наступати" навіть двома пораненими інвалідами.
Так, що чекати поки вона видихнеться марна справа.
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02.08.2024 14:54 Ответить
Ну а якшо у нас залишиться один поранений інвалід - бо військомати то все хрінь. Всі військовозабов'язані тікають за кордон. Комплектація бригад 50-55% - вони вже давно не можуть виконувати жодних наказів - тому і фронт трішить та сиплеться. Це ж факт. Чекати поки рашка видихнеться вже нема кому.
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02.08.2024 15:30 Ответить
Правильно, яка ротація, адже в тилу знаходиться мало військ для ротації на фронті?
Один мільйон блатних військових у тилу, яких ніколи не кинуть на фронт, це замало для охорони Зелі.
Тому фронт зачекає.
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02.08.2024 14:55 Ответить
А ось Генерала Залужного та його досвідчену команду Вова ж ротіровал. Під час наступу ворога ротіровал.
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02.08.2024 14:59 Ответить
Як до речі, і іншіх з своєї обойми. Нагадати? Ви чомусь так впевнені у цьому генералу. Але коли резнікова спіймали на розкраданні коштів у ЗСУ на сотні міліардів - він сказав шо він міністру довіряє.
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02.08.2024 15:32 Ответить
А ХИБА ЧЛЕНОГРАЙ З ДЕРМАКОМ ПІДГОТУВАВ РОТАЦІЮ?..
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02.08.2024 15:07 Ответить
Военная инициатива у Орды?

Кто бы мог подумать, когда в феврале Военный Вождь, Ермак и Умеров устроили погром высшего военного руководства , выкинув из ЗСУ Главкома Залужного и ещё 20 генералов с 2-х летним опытом этой войны!

И кто теперь за все это ответит?
Ау, Военный Вождь, прогундось что-нибудь в очередном потужном вечернем зверненні!
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02.08.2024 15:12 Ответить
"За словами Гнатова, підрозділи постійно замінюються на позиціях, змінюються зони, де вони виконують завдання, змінюються напрямки" - тобто підрозділам не дають можливості пристосуватися до однієї локації і налагодити оборону! Це така стратегія?
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02.08.2024 15:17 Ответить
Стратегія за оманським планом- знищити ЗСУ . Верховний Сратєх рулить
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02.08.2024 16:02 Ответить
Саме так це й виглядає. І саме про це нещодавно розповідав Бутусов. Підрозділи мало того, що недоукомплектовані, їм доводиться "з коліс" приймати бій під час таких "ротацій". Попередній підрозділ відвели, дали команду займати позиції новому підрозділу, а там вже кацапи сидять.
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02.08.2024 16:08 Ответить
Проте можна поговорити про кордони 91 року.
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02.08.2024 15:22 Ответить
Після поранення приізжають підлікуватись - ось така ротація
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02.08.2024 15:27 Ответить
А міняти головкома під час наступу було вчасно?...
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02.08.2024 15:29 Ответить
Стільки командувачів розвелось, як собак нерізаних, але чомусь втрачаємо населений пункт за населеним пунктом... Може не ліжка треба двигати, а бл@дєй міняти?
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02.08.2024 16:07 Ответить
Однозначно. Воевать надо 25 лет без перерыва, как прадеды. Отдыхать и восстанавливаться вообще не надо. Главное не потревожить сотни тысяч военных в тылу, тцкашников и прочих ментов. Им не до войны, они важное задание выполняют. Вот только чье?
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02.08.2024 16:10 Ответить
Ну для цього і поставили проСирського. Оман рулить!
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02.08.2024 17:58 Ответить
Ну звичайно!! Проїпали час, а тепер через ОПу ворогу віддали переваги і ротацію робити нема змоги..
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02.08.2024 20:28 Ответить
 
 