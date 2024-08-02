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Премьер Молдовы Речан о выдаче Украине мужчин призывного возраста: "Мы, как и все, соблюдаем международные правила"

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что страна будет придерживаться международного законодательства по правам человека, комментируя запрос властей Украины о возвращении мужчин, сбежавших от мобилизации.

Премьер-министру напомнили слова посла Украины в Молдове Марка Шевченко о том, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международных правил и прав человека. Мы будем действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в международном праве", - сказал Речан.

Читайте также: Украина ведет диалог с Молдовой о возвращении беглых мужчин призывного возраста, - посол Шевченко

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Молдова не будет выдавать военнообязанных украинцев, премьер ответил: "Мы будем придерживаться международного законодательства в том, что касается прав человека".

Автор: 

Молдова (1867) Речан (10) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+8
Молдова має великий шанс раніше за нас вступити до ЄС. Вони і референдум провели із цього приводу, почули думку народу своєї країни. І дотримуються міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини.
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02.08.2024 17:31
+6
А раптом вас повернуть?
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02.08.2024 17:40
+6
Спочатку до тебе прийдуть буряти, заглянь там в свою методичку
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02.08.2024 18:32
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Правила форума Совет форумчан
в батальон наступу тих іроїв!
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02.08.2024 17:02 Ответить
А раптом вас повернуть?
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02.08.2024 17:40 Ответить
тебе і не в туди і з обратно ніхто не совав і шо ти там за повернулово?
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02.08.2024 17:44 Ответить
Це не я, це запит влади
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02.08.2024 17:49 Ответить
не ти - так собі мімо проходив і за бубенця ґолоснув по запарці...
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02.08.2024 18:01 Ответить
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02.08.2024 17:14 Ответить
І чого ж ви не взяли його за сраку?
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02.08.2024 17:26 Ответить
а ви?
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02.08.2024 17:31 Ответить
Ви вочевидь сприйняли мій допис особисто, а дарма. Це моє питання було до тих, хто цю "гамагу" склепав.
Коли воно заграло своєю цюцюркою на піанінє - йому саме місце було пострибати по окопах, а не по саунах на расєє. Погано, що не упіймали, країна без нього не була б у такій сраці, як сьогодні...
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02.08.2024 18:54 Ответить
Это другое
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02.08.2024 17:32 Ответить
кабо верде надала Україні 2 автомата і один рожок...
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02.08.2024 17:19 Ответить
чим не досягнення української дипломат в кедах?
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02.08.2024 17:22 Ответить
Ухилянти були і у Другу світову і було їх ДО ФІ ГА..
З огляду на те, що справжні ПАСІОНАРІЇ вже на фронті, або загинули, чи важно поранені - налагодження набору у військо через контракт - єдиний дієвий варіант його поповнення.
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02.08.2024 17:23 Ответить
Молдова має великий шанс раніше за нас вступити до ЄС. Вони і референдум провели із цього приводу, почули думку народу своєї країни. І дотримуються міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини.
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02.08.2024 17:31 Ответить
Саме цікаве що короткоствольна зброя навіть дозволена з 1994-го року. Це так, роздуми просто, а з них ще глузують буває
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02.08.2024 17:39 Ответить
найцікавіше - слово Саме не вживається
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02.08.2024 21:55 Ответить
Да я тут не на екзамені..
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02.08.2024 22:15 Ответить
просто звернув увагу, на майбутнє
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03.08.2024 00:11 Ответить
За кого голосував?
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02.08.2024 17:49 Ответить
За вас!! Навіть в 2019-му дописав ваше прізвище в бюлетені і за вас голосував!
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02.08.2024 18:00 Ответить
+++
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02.08.2024 18:53 Ответить
Купи собі зошит та олівець. І записуй туди кому і скільки разів ти ставиш це питання.
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02.08.2024 18:01 Ответить
Ну хоча б першу літеру прізвища...
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02.08.2024 18:04 Ответить
Я
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02.08.2024 18:54 Ответить
не біжи попереду потяга, референдум попереду
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02.08.2024 20:16 Ответить
Если ***** захватит Украину все убежавшие ухилянты и так будут екстрадированы и отправлены в лагеря или Магадан.
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02.08.2024 17:55 Ответить
Спочатку до тебе прийдуть буряти, заглянь там в свою методичку
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02.08.2024 18:32 Ответить
))) с чего это ?! И каким способом!?))))
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02.08.2024 18:32 Ответить
Каким способом? Просто потому что Запад прыгает под дудку ***** и кремлевского режима. Таким же способом как вчера США и Германия передали ***** росийских террористов, агентов и наемных убийц убивавших на территории Европы.
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02.08.2024 18:41 Ответить
Вы слишком глуп и не видели больших за..уп...)))
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03.08.2024 00:32 Ответить
Чого за чоловіків за кордоном братися, якщо жоден з дітей чиновників ще не на фронті?
Та й "Квартал 95" ніби-то ще не мобілізували!
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02.08.2024 17:56 Ответить
Ага. Хай син Порошенка воює.
До речі, кастратів ВЛК відразу бракує.
Ти зрозумів що робити.
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02.08.2024 18:03 Ответить
Не зовсім. Я зрозумів тільки, чому ти не на фронті.
Співчуваю.
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02.08.2024 19:42 Ответить
Якраз я зараз під Куп'янськом.
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02.08.2024 20:47 Ответить
Чиновник, (українською - урядник) - державний службовець, особа, яку наймає держава на кваліфіковану роботу, здебільшого на необмежений(!!!...) термін.
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02.08.2024 18:07 Ответить
Из украины каждый день бегут и в основном через Молдову, через границу с Румынией я вижу каждый день только в одном пункте 20-50 человек
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02.08.2024 19:17 Ответить
а чего Украина с маленькой букви?
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02.08.2024 20:17 Ответить
Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи



https://tp.npu.gov.ua/news/do-150-000-dolariv-na-misiats-na-viiskovozoboviazanykh-politsiia-ternopilshchyny-likviduvala-koruptsiinu-skhemu-predstavnykiv-raionnoho-ttsk Встановлено, що п'ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один - колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов'язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір «зарплати» залежав від виконаних завдань.
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02.08.2024 19:31 Ответить
 
 