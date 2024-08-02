Премьер Молдовы Речан о выдаче Украине мужчин призывного возраста: "Мы, как и все, соблюдаем международные правила"
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что страна будет придерживаться международного законодательства по правам человека, комментируя запрос властей Украины о возвращении мужчин, сбежавших от мобилизации.
Премьер-министру напомнили слова посла Украины в Молдове Марка Шевченко о том, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международных правил и прав человека. Мы будем действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в международном праве", - сказал Речан.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что Молдова не будет выдавать военнообязанных украинцев, премьер ответил: "Мы будем придерживаться международного законодательства в том, что касается прав человека".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли воно заграло своєю цюцюркою на піанінє - йому саме місце було пострибати по окопах, а не по саунах на расєє. Погано, що не упіймали, країна без нього не була б у такій сраці, як сьогодні...
З огляду на те, що справжні ПАСІОНАРІЇ вже на фронті, або загинули, чи важно поранені - налагодження набору у військо через контракт - єдиний дієвий варіант його поповнення.
Та й "Квартал 95" ніби-то ще не мобілізували!
До речі, кастратів ВЛК відразу бракує.
Ти зрозумів що робити.
Співчуваю.
https://tp.npu.gov.ua/news/do-150-000-dolariv-na-misiats-na-viiskovozoboviazanykh-politsiia-ternopilshchyny-likviduvala-koruptsiinu-skhemu-predstavnykiv-raionnoho-ttsk Встановлено, що п'ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.
Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один - колишній військовослужбовець.
Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов'язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір «зарплати» залежав від виконаних завдань.