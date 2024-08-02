Премьер Молдовы Речан о выдаче Украине мужчин призывного возраста: "Мы, как и все, соблюдаем международные правила"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что страна будет придерживаться международного законодательства по правам человека, комментируя запрос властей Украины о возвращении мужчин, сбежавших от мобилизации.

Премьер-министру напомнили слова посла Украины в Молдове Марка Шевченко о том, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом по возвращению в Украину мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международных правил и прав человека. Мы будем действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в международном праве", - сказал Речан.

Читайте также: Украина ведет диалог с Молдовой о возвращении беглых мужчин призывного возраста, - посол Шевченко

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Молдова не будет выдавать военнообязанных украинцев, премьер ответил: "Мы будем придерживаться международного законодательства в том, что касается прав человека".