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Угрозы, избиения и похищения: на Тернопольщине полиция разоблачила "банду" с ТЦК, которая "зарабатывала" до $150 тыс. в месяц. ФОТОрепортаж

Полиция установила, что пятеро подозреваемых четко распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы избежания мобилизации. Чтобы заставить военнообязанных платить, прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей. В ходе следствия полицейские собрали новые доказательства их противоправной деятельности, совершенные в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек, трое из них - работники центра комплектования, еще один - бывший военнослужащий.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов с целью избежания мобилизации военнообязанными: непрохождение ВВК, обновление военных данных, получение отсрочки от прохождения военной службы. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов. Полученные деньги организатор и помощники делили между собой. Размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.

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Преступный план фигурантов разоблачили оперативники уголовного розыска и следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

Напомним, руководителю коррупционной схемы полицейские объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП, которое проходило в Тернопольской областной военной администрации.

"Это было сделано превентивно, чтобы все поняли, что полиция закрывать глаза на такие вещи не будет. Потому что если бы все происходило, как обычная наша реализация, то мало бы до кого это дошло", - заявил в пятницу, 2 августа, на брифинге с журналистами начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

24 июля после объявления подозрения суд избрал фигурантам меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, и они воспользовались этой возможностью. Однако следователи и сотрудники криминальной полиции работу не прекращали, и в ходе досудебного расследования установили новые детали в этом деле.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Андрея Ткачика пока известно о шести людях, которые, согласно закону, не подлежали мобилизации. Однако подозреваемые им также угрожали и запугивали, требуя деньги.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

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"Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от этих лиц, обращайтесь в ГУНП или в территориальные подразделения полиции по месту жительства, чтобы мы могли установить объективное количество пострадавших. Я уверен, что их будет гораздо больше", - отмечает Андрей Ткачик.

Среди пострадавших - житель Чертковского района. Мужчина не подлежал призыву на военную службу по мобилизации, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказывает, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали наносить удары ногами по телу, а после этого вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

Поліція про злочинну групу у ТЦК на Тернопільщині

"Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, пинали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен", - рассказал пострадавший.

После поездки с работниками ТЦК и СП у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения. В Тернопольском областном ТЦК СП уверяют, что всячески будут способствовать и помогать правоохранительным органам разоблачать работников, которые дискредитируют звание военных.

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Организатору и четырем сообщникам следователи полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Автор: 

Нацполиция (16425) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+57
Та ну, бути такого не може, це все ІПСО, адже давно всім відомо, що ТЦК - самі чесні і працюють там виключно воїни після поранень. І взагалі ТЦК це як Робін Гуд, вони забирають повістки у багатих і роздають їх бідним..
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02.08.2024 20:33
+45
Це російське іпсо
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02.08.2024 20:32
+31
Знімали в донецькому тцк ( тимч.окуповані території)
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02.08.2024 20:33
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Потерпілим треба було сказати. - Ми с тобою однієї крові.
Мауглі так від пуми, медведя та змії врятувався. Стадо биків, взагалі допомогли...
Може, і в цих "тварин" щось могло ойкнуло?
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03.08.2024 00:15 Ответить
Давайте вгадаю, через рік підорів відновлять на посаді, з виплатою компенсації
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03.08.2024 00:33 Ответить
Якщо не раніше, бо вже випустили.
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03.08.2024 09:11 Ответить
До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один - колишній військовослужбовець.тойсь з чотирьох чоловік тіки один військовослужбовець.а тут на цензорі гниди розпинаються що ТЦКуни - виключно військові з пораненнями.ТЦК взагалі до війська не мають ніякого відношення.
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03.08.2024 07:16 Ответить
Мене адмін цензора навіть забанив, коли я написав, що це неправда, що прям всі з пораненями.
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03.08.2024 09:14 Ответить
Бувші менти, даїшники, всі кого поперли після реформи та люстрації, титушня та різного роду "блатні/родичи/ і т.п.
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03.08.2024 10:11 Ответить
А що там Рєзніков? Мабуть сміється, лохів піймали за 150 тисяч, а його з мільярдами не чіпають.
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03.08.2024 08:08 Ответить
Кінець епохи бідності, ****!
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03.08.2024 08:17 Ответить
Де люди на вулицях з лозунгом: "Банду Зе, геть"!?
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03.08.2024 08:19 Ответить
Он же сам понимает, что 5 лет полномочия. И тихо намекнуло про перевыборы. Оно само снимает за короткий период 15 генералов и проваливается фронт.....
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03.08.2024 08:56 Ответить
ПОРА ДЕЛАТЬ ЧАСТНЫЕ ФИРМЫ, ПУСТЬ ДАЖЕ НЕЗАКОННЫЕ, ЧТОБЫ ТАКИХ ЛИКВИДИРОВАЛИ !!! И ЖЕЛАТЕЛЬНО ИХ СЕМЬИ ЧТОБЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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03.08.2024 08:40 Ответить
Пора задуматися про створення штрафбатів, чи нє?
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03.08.2024 08:43 Ответить
Оп с дерьмаком везде поставили свою мзду. Вспомните видео от Лероса, когда брат на высшие посады называл тарифы. Поэтому зеля его и не хочет убирать, потому что слишком прибыльный. А получить паспорт за границей теперь тысячи стоит. Только надо в Киеве договариваться.
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03.08.2024 08:54 Ответить
Понавибирали покидьків до влади,тепер ниють ЖРІТЬ!
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03.08.2024 09:08 Ответить
А хто із його папірєдніків не був покидьком?
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03.08.2024 10:18 Ответить
Терміново необхідно створити військову поліцію, бо ця, щось з хабарниками від ТЦКа не домовилася
Та й діти багатих будуть при "дєлі".
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03.08.2024 10:55 Ответить
Народ та населення це дві великі різниці. Перші запитують себе "Якщо не я, то хто?" і зараз перебувають у ЗСУ, а другі, втираючи соплі, запитують "А чому я?" і частково "тонуть у Тисі".
Що є обрана населенням "влада" всім відомо. ТЦК підпорядковані міністерству оборони, тобто є складовою Зермаківської "влади". Складіть два плюс два і поведінка цього підрозділу чинної "влади" стане зрозумілою та логічною.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною, а ось навести лад у країні "хунта" зможе швидко і без рефлексій ....
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03.08.2024 16:17 Ответить
Які мерзоти!? Збагачуються на чужих стражданнях! То з ними треба як колись у стародавній Османській імперії! Там вміли за таке карати.
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04.08.2024 14:43 Ответить
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