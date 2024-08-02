Угрозы, избиения и похищения: на Тернопольщине полиция разоблачила "банду" с ТЦК, которая "зарабатывала" до $150 тыс. в месяц. ФОТОрепортаж

Полиция установила, что пятеро подозреваемых четко распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы избежания мобилизации. Чтобы заставить военнообязанных платить, прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей. В ходе следствия полицейские собрали новые доказательства их противоправной деятельности, совершенные в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек, трое из них - работники центра комплектования, еще один - бывший военнослужащий.

Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов с целью избежания мобилизации военнообязанными: непрохождение ВВК, обновление военных данных, получение отсрочки от прохождения военной службы. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов. Полученные деньги организатор и помощники делили между собой. Размер "зарплаты" зависел от выполненных заданий.

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Преступный план фигурантов разоблачили оперативники уголовного розыска и следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ.

Напомним, руководителю коррупционной схемы полицейские объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК и СП, которое проходило в Тернопольской областной военной администрации.

"Это было сделано превентивно, чтобы все поняли, что полиция закрывать глаза на такие вещи не будет. Потому что если бы все происходило, как обычная наша реализация, то мало бы до кого это дошло", - заявил в пятницу, 2 августа, на брифинге с журналистами начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

24 июля после объявления подозрения суд избрал фигурантам меры пресечения с правом внесения залога в 242 тысячи гривен, и они воспользовались этой возможностью. Однако следователи и сотрудники криминальной полиции работу не прекращали, и в ходе досудебного расследования установили новые детали в этом деле.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Андрея Ткачика пока известно о шести людях, которые, согласно закону, не подлежали мобилизации. Однако подозреваемые им также угрожали и запугивали, требуя деньги.

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"Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от этих лиц, обращайтесь в ГУНП или в территориальные подразделения полиции по месту жительства, чтобы мы могли установить объективное количество пострадавших. Я уверен, что их будет гораздо больше", - отмечает Андрей Ткачик.

Среди пострадавших - житель Чертковского района. Мужчина не подлежал призыву на военную службу по мобилизации, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказывает, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали наносить удары ногами по телу, а после этого вытащили из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

"Я спорил и говорил, что права меня забирать они не имеют, потому что у меня четверо детей. Опять начали бить, пинали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен", - рассказал пострадавший.

После поездки с работниками ТЦК и СП у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения. В Тернопольском областном ТЦК СП уверяют, что всячески будут способствовать и помогать правоохранительным органам разоблачать работников, которые дискредитируют звание военных.

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Организатору и четырем сообщникам следователи полиции объявили подозрения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное из корыстных побуждений организованной группой), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователи обратились с ходатайством о содержании под стражей без права внесения залога.

Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.