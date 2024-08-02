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Погрози, побиття та викрадення: на Тернопільщині поліція викрила "банду" з ТЦК, яка "заробляла" до $150 тис. на місяць. ФОТОрепортаж

Поліція встановила, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань.

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Злочинний план фігурантів викрили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

Нагадаємо, очільнику корупційної схеми поліцейські оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

"Це було зроблено превентивно, щоб усі зрозуміли, що поліція закривати очі на такі речі не буде. Бо якби все відбувалося, як звичайна наша реалізація, то мало б до кого це дійшло", - заявив у п’ятницю, 2 серпня, на брифінгу з журналістами начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

24 липня після оголошення підозри суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли, і у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи

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"Поліція звертається до громадян, хто потерпів від цих осіб, звертайтеся до ГУНП або до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання, щоб ми могли встановити об'єктивну кількість потерпілих. Я впевнений, що їх буде набагато більше", — зазначає Андрій Ткачик.

Серед потерпілих - житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповідає, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

Поліція про злочинну групу у ТЦК на Тернопільщині

"Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень", - розповів потерпілий.

Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження. У Тернопільському обласному ТЦК СП запевняють, що всіляко сприятимуть і допомагатимуть правоохоронним органам викривати працівників, які дискредитують звання військових.

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Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Автор: 

Нацполіція (15156) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+57
Та ну, бути такого не може, це все ІПСО, адже давно всім відомо, що ТЦК - самі чесні і працюють там виключно воїни після поранень. І взагалі ТЦК це як Робін Гуд, вони забирають повістки у багатих і роздають їх бідним..
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02.08.2024 20:33
+45
Це російське іпсо
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02.08.2024 20:32
+31
Знімали в донецькому тцк ( тимч.окуповані території)
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02.08.2024 20:33
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Потерпілим треба було сказати. - Ми с тобою однієї крові.
Мауглі так від пуми, медведя та змії врятувався. Стадо биків, взагалі допомогли...
Може, і в цих "тварин" щось могло ойкнуло?
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03.08.2024 00:15 Відповісти
Давайте вгадаю, через рік підорів відновлять на посаді, з виплатою компенсації
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03.08.2024 00:33 Відповісти
Якщо не раніше, бо вже випустили.
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03.08.2024 09:11 Відповісти
До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один - колишній військовослужбовець.тойсь з чотирьох чоловік тіки один військовослужбовець.а тут на цензорі гниди розпинаються що ТЦКуни - виключно військові з пораненнями.ТЦК взагалі до війська не мають ніякого відношення.
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03.08.2024 07:16 Відповісти
Мене адмін цензора навіть забанив, коли я написав, що це неправда, що прям всі з пораненями.
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03.08.2024 09:14 Відповісти
Бувші менти, даїшники, всі кого поперли після реформи та люстрації, титушня та різного роду "блатні/родичи/ і т.п.
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03.08.2024 10:11 Відповісти
А що там Рєзніков? Мабуть сміється, лохів піймали за 150 тисяч, а його з мільярдами не чіпають.
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03.08.2024 08:08 Відповісти
Кінець епохи бідності, ****!
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03.08.2024 08:17 Відповісти
Де люди на вулицях з лозунгом: "Банду Зе, геть"!?
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03.08.2024 08:19 Відповісти
Он же сам понимает, что 5 лет полномочия. И тихо намекнуло про перевыборы. Оно само снимает за короткий период 15 генералов и проваливается фронт.....
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03.08.2024 08:56 Відповісти
ПОРА ДЕЛАТЬ ЧАСТНЫЕ ФИРМЫ, ПУСТЬ ДАЖЕ НЕЗАКОННЫЕ, ЧТОБЫ ТАКИХ ЛИКВИДИРОВАЛИ !!! И ЖЕЛАТЕЛЬНО ИХ СЕМЬИ ЧТОБЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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03.08.2024 08:40 Відповісти
Пора задуматися про створення штрафбатів, чи нє?
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03.08.2024 08:43 Відповісти
Оп с дерьмаком везде поставили свою мзду. Вспомните видео от Лероса, когда брат на высшие посады называл тарифы. Поэтому зеля его и не хочет убирать, потому что слишком прибыльный. А получить паспорт за границей теперь тысячи стоит. Только надо в Киеве договариваться.
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03.08.2024 08:54 Відповісти
Понавибирали покидьків до влади,тепер ниють ЖРІТЬ!
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03.08.2024 09:08 Відповісти
А хто із його папірєдніків не був покидьком?
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03.08.2024 10:18 Відповісти
Терміново необхідно створити військову поліцію, бо ця, щось з хабарниками від ТЦКа не домовилася
Та й діти багатих будуть при "дєлі".
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03.08.2024 10:55 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці. Перші запитують себе "Якщо не я, то хто?" і зараз перебувають у ЗСУ, а другі, втираючи соплі, запитують "А чому я?" і частково "тонуть у Тисі".
Що є обрана населенням "влада" всім відомо. ТЦК підпорядковані міністерству оборони, тобто є складовою Зермаківської "влади". Складіть два плюс два і поведінка цього підрозділу чинної "влади" стане зрозумілою та логічною.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною, а ось навести лад у країні "хунта" зможе швидко і без рефлексій ....
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03.08.2024 16:17 Відповісти
Які мерзоти!? Збагачуються на чужих стражданнях! То з ними треба як колись у стародавній Османській імперії! Там вміли за таке карати.
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04.08.2024 14:43 Відповісти
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