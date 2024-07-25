В Одесі чоловік "прокатав" на капоті працівника ТЦК: Військового травмовано. ВIДЕО

В Одесі чоловік відмовився показати військово-облікові документи працівникам ТЦК. На капоті його авто опинився військовий , водій попри це продовжив рух машини.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Водій заявляв, що йому нібито погрожували зброєю та пообіцяв піти до адвоката.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент: "На законні вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху".

Там наголосили, що таке ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовців ТЦК на Тернопільщині викрито на хабарництві