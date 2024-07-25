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В Одесі чоловік "прокатав" на капоті працівника ТЦК: Військового травмовано. ВIДЕО

В Одесі чоловік відмовився показати військово-облікові документи працівникам ТЦК. На капоті його авто опинився військовий , водій попри це продовжив рух машини. 

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили у соцмережах.

Водій заявляв, що йому нібито погрожували зброєю та пообіцяв піти до адвоката.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент: "На законні вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і представників Національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху".

Там наголосили, що таке ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим.

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Автор: 

Одеса (5452) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+28
Ні, коли прийдуть кацапи, будуть тише води і нижче трави, як оті домбасіти зараз. і в армію кацапську підуть, і куди скажуть, ....чего ізволітєєє?...
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25.07.2024 10:06
+26
Швидше за все проблема не в людях, а у владі, коли зелені шмарклі грабують, ТЦКшники беруть взятки відпускаючи за кордон здорових бугаїв, а хворих, глухих, сліпих відправляють на війну, от і маємо результат, на превеликий жаль! На початку війни народ бів згуртований і готовий був воюювати з рогатками, а зараз маємо те що маємо, висновок, всьому винні зелені шмарклі!
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25.07.2024 10:42
+21
Таких "детективних історій" могло б бути значно менше, якби тцк-шники працювали виключно в рамках законів. Більшість таких єпізодів провокують самі поліцаї та "військовослужбовці після бойових поранень".
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25.07.2024 10:16
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ТЦКашник заплатил за проезд?
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25.07.2024 12:59 Відповісти
Тут всі задаються питанням а чого на капот вискочив,по всьому треба було під колеса ! Бо вліво в вправо ху..й вам ніхто не вспіє ,ухУліянт пер вперед 100%
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25.07.2024 13:04 Відповісти
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25.07.2024 15:18 Відповісти
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25.07.2024 15:20 Відповісти
такси на Дубровку)
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25.07.2024 15:24 Відповісти
Оті, що прокатали на капоті військового , звичайне бидло !
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25.07.2024 20:16 Відповісти
Сподіваюсь автор роліку голосував у 2019 за "прості рішення", які й отримує від влади саме зараз)))
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26.07.2024 11:11 Відповісти
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