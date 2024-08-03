Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время: Работа идет
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал возможность уничтожения Керченского моста в ближайшее время.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
У Буданова поинтересовались, может ли быть Керченский мост, построенный Россией после аннексии Крыма, уничтожен в ближайшее время.
"Все работают. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все требует комплексного решения. Работа идет", - заявил глава ГУР.
Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев, или хотя бы до конца года, разрушен Керченский мост, Буданов сказал:
"Я бы тоже хотел этого. Если так в ближайшее время смотреть, то шансы есть".
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В основному, якісь вангування, сподівання, здогадки.
А, як нема чого сказати, то нащо взагалі говорити?
"Шанси" у тебе... Якщо вийшло, то "я ж казав!", а не вийшло, то "шанси були невеликими, але ми зробили все можливе!"
Шахраї, які називають себе провидцями, гадалками чи пророками, роблять те саме. А ти ще й на державному забезпеченні!
Відкрию тобі реалію: часи Кашпіровського, Чумака та Аделайджи минули. Хоча... Лох же не мамонт - не вимре...
Потужна заява від всесвітньовідомого блогера!
балакучий розвідник
Хоча... Вибори Зе в президенти -- доводять Вашу тезу.
От тоді вже дадуть дозвіл.
а наше "мудре" командування жодної !!! лінії не побудувало, бо бачте "ніхто не будує в таких умовах"!
отож тепер щодня віддаємо по 1-2-3 села ворогові! і байки про "світлу перемогу" травимо на увесь світ
Буданов , то так -- не приший пи...ді рукав...