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Новости Война
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Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время: Работа идет

Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом: Робота йде

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал возможность уничтожения Керченского моста в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

У Буданова поинтересовались, может ли быть Керченский мост, построенный Россией после аннексии Крыма, уничтожен в ближайшее время.

"Все работают. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все требует комплексного решения. Работа идет", - заявил глава ГУР.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев, или хотя бы до конца года, разрушен Керченский мост, Буданов сказал:

"Я бы тоже хотел этого. Если так в ближайшее время смотреть, то шансы есть".

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Автор: 

Буданов (451) уничтожение (6823) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+22
Казковий довбо.***. Його рівень- старший групи, ну коли клоун може управляти державою, то і кухарка може управляти. Але питання не в може, а в як (якості).
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03.08.2024 00:24
+20
Мені цікаво, що цей клоун насправді знає. Бо складається враження, що не так багато.
В основному, якісь вангування, сподівання, здогадки.

А, як нема чого сказати, то нащо взагалі говорити?
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03.08.2024 00:12
+19
Вообще-то он сам полез к журналисту. Конферансье хренов. Израильтяне прямо в Тегеране накрыли главного из Хамаса. И молча, и не дают комментариев. Все понимают что они, а в ответ тишина. Вот это правильная работа служб.
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03.08.2024 01:03
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Взагалі, то дурне питання!
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03.08.2024 00:10 Ответить
... Щас, тільки каву доп'ю!...
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03.08.2024 00:23 Ответить
В ялті чи алушті?
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03.08.2024 00:38 Ответить
просто реальні люди не ознайомили його з реальним станом справ
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03.08.2024 01:03 Ответить
В Алупці
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03.08.2024 04:03 Ответить
чи зА..... ?
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03.08.2024 07:49 Ответить
а далі кавовою гущею по мосту, раз-два !
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03.08.2024 09:38 Ответить
Телятко ще в сраці, а він його вже ріже. Хіба про таке базікають солідні люди?
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03.08.2024 01:20 Ответить
То можно в тиші тримати, язик помело ...
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03.08.2024 00:10 Ответить
Взагалі-то в нього журналіст запитав, а він відповів. Причому, на невизначене запитання така ж і відповідь. - Ви не виключаєте? - Так, не виключаю.
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03.08.2024 00:26 Ответить
Вообще-то он сам полез к журналисту. Конферансье хренов. Израильтяне прямо в Тегеране накрыли главного из Хамаса. И молча, и не дают комментариев. Все понимают что они, а в ответ тишина. Вот это правильная работа служб.
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03.08.2024 01:03 Ответить
Не робота розвідника з журналістами балаболити ,а мовчки робити ,,сюрпризи".
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03.08.2024 04:22 Ответить
Боже! Коли ти прибереш з України зебовкалів?!
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03.08.2024 00:40 Ответить
Казковий довбо.***. Його рівень- старший групи, ну коли клоун може управляти державою, то і кухарка може управляти. Але питання не в може, а в як (якості).
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03.08.2024 00:24 Ответить
Мені цікаво, що цей клоун насправді знає. Бо складається враження, що не так багато.
В основному, якісь вангування, сподівання, здогадки.

А, як нема чого сказати, то нащо взагалі говорити?
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03.08.2024 00:12 Ответить
Тут головне у тому, набуя керівник розвідки підпрацьовує шоумєном? Якби ізраілтяни не вилазили із телевізорівтбагатотб вони наліквідували хамасівців?
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03.08.2024 10:31 Ответить
Вже 2 роки поспіль його знищують.
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03.08.2024 00:14 Ответить
Буданга, а це вже вкотре? Чи тепер вже точно-точно! Ну от прям зуб ЗЕ! даєш, так?
"Шанси" у тебе... Якщо вийшло, то "я ж казав!", а не вийшло, то "шанси були невеликими, але ми зробили все можливе!"
Шахраї, які називають себе провидцями, гадалками чи пророками, роблять те саме. А ти ще й на державному забезпеченні!
Відкрию тобі реалію: часи Кашпіровського, Чумака та Аделайджи минули. Хоча... Лох же не мамонт - не вимре...
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03.08.2024 00:17 Ответить
Кавоварка кипить на холодній плиті, робота йде!!
Потужна заява від всесвітньовідомого блогера!
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03.08.2024 00:21 Ответить
Да и не говорите. мож он пытается довести зебилам , мол, как не должно быть. Цирк на дротi, та й годi. Прiсь ейбочки, не розумiю, що цiзеленi ще хочуть утнути? вони ж свiй ппередвиборчий ПЛАН перевиконали - Лечебный каннабис - уже стал явью.
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03.08.2024 09:01 Ответить
Кавоварка кипить на холодній плиті!!! Аж така потужна робота ведеться!
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03.08.2024 00:22 Ответить
нові..чергові фантазії Буданова
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03.08.2024 00:23 Ответить
Потужний п""здабол.
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03.08.2024 00:23 Ответить
Буданя, іди повчися в Ізраїль колег. Вони недавно показали приклад того як мають діяти спецслужби.
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03.08.2024 00:31 Ответить
не треба смiятись над хворими 😄
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03.08.2024 00:33 Ответить
Клоуни наймають на посади виключно клоунів, адже вони здаються їм високими професіоналами
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03.08.2024 00:38 Ответить
Чим більше говорильні від зе-млядей - тим МЕНШЕ ВІРИ.
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03.08.2024 00:41 Ответить
Вже всю каву в домі випив ... В прилеглих до району Кафе мене всі знають , і кажуть що я на Буданова схожий
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03.08.2024 00:56 Ответить
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03.08.2024 09:05 Ответить
ну всё правильно. Как раз жд пути почти достроены, можно мост и сносить, как договаривались
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03.08.2024 01:24 Ответить
"Кава в Криму" v 2.0?
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03.08.2024 01:34 Ответить
Робіть вже, бо Карамурзу випустили, разом з ішими "палєзними" недоумками!!!!
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03.08.2024 01:48 Ответить
запарьте там під мостом кофе - будангу знова поперло на слова...
балакучий розвідник
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03.08.2024 02:19 Ответить
це горе в хаті....
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03.08.2024 02:22 Ответить
Кави не вистачає,щоб міст підірвати.Бразилія союзник московії,а кенійською арабікою не получається
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03.08.2024 03:09 Ответить
під 24 серпня готуються свято покращити
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03.08.2024 06:03 Ответить
Між словавми; "...шанс є." і "...Керченський міст буде знищено найблищим часом" непереборна прірва.
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03.08.2024 06:05 Ответить
Яке хворе...
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03.08.2024 06:22 Ответить
Одна нечисть коментує! Ви всі чудово розумієте, що людина, із таким статусом, нічого випадкового не говорить. Всі його слова завдають болісного удару по ворогу!
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03.08.2024 06:55 Ответить
Та не відволікайтеся, дивіться Сватів далі
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03.08.2024 07:20 Ответить
Здається мені, що то був сарказм..
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03.08.2024 09:08 Ответить
А тепер уявіть, що людина в те щиро вірить
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03.08.2024 09:16 Ответить
Та ну, не може бути... Це вже якийсь клінічний випадок!
Хоча... Вибори Зе в президенти -- доводять Вашу тезу.
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03.08.2024 09:21 Ответить
Тут питання до Буданова, спочатку міст, а потім кава в Ялті, чи навпаки?
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03.08.2024 07:15 Ответить
Есть в Ростове на Дону жд. мостик через Дон. Это более важный объект для уничтожения. Кубань нужно освобождать от оккупантов.
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03.08.2024 07:19 Ответить
Знову виліз - заховайся
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03.08.2024 07:40 Ответить
Пан Будьоний чекає,доки залізницю з трасою до Криму добудують.
От тоді вже дадуть дозвіл.
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03.08.2024 07:42 Ответить
>>в ближайшее время: Работа идеt...>> Davaij 'phatjiljetku v chetire goda', a to kak-to poluchajetsja ' soldat spit, sluzhba idjot'.
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03.08.2024 08:32 Ответить
Вже давно потрібно було зруйнувати Чонгарський міст,а не чекати поки кацапи збудують залізницю з ростова до Мелітополя.
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03.08.2024 08:39 Ответить
вони не тільки залізницю побудували, а ще й 3 лінії ефективної оборони просто в прифронтовій полосі, як там не хихотіли з тих "драконячих зубів".
а наше "мудре" командування жодної !!! лінії не побудувало, бо бачте "ніхто не будує в таких умовах"!
отож тепер щодня віддаємо по 1-2-3 села ворогові! і байки про "світлу перемогу" травимо на увесь світ
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03.08.2024 19:31 Ответить
I ось це очiльник розвiдки, котрий не тiльки розтелiпав своiм язиком секрети...Вiн же заздалегiдь проiнформував супостата.
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03.08.2024 08:47 Ответить
Головний інформатор у зеленої сволоти --- агент Козир!
Буданов , то так -- не приший пи...ді рукав...
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03.08.2024 09:12 Ответить
Более 20 лет строил мосты. Профильное образование. Этот мост можно хорошенько повредить, но никак не уничтожить
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03.08.2024 09:25 Ответить
Та засуньте цей міст вже собі в дупу, популісти тупорилі. Ви війну програли, країну знищили, а тепер мутрому наріду кістку у вигляді нікому не потрібного мосту кидаєте?! Так у ***** є цілий сухопутний коридор, якщо ви досі це не знаєте, імбецили зелені!
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03.08.2024 09:31 Ответить
Д'єрмак дозвіл дав?
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03.08.2024 09:31 Ответить
не сумніватесьь!ще 3-5 аб 50 рочків - і все!, гаплик мосту))
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03.08.2024 19:24 Ответить
не пройшло і два роки, не нап'ємося кави
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03.08.2024 20:00 Ответить
 
 