Буданов не исключил, что Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время: Работа идет

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал возможность уничтожения Керченского моста в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

У Буданова поинтересовались, может ли быть Керченский мост, построенный Россией после аннексии Крыма, уничтожен в ближайшее время.

"Все работают. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все требует комплексного решения. Работа идет", - заявил глава ГУР.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев, или хотя бы до конца года, разрушен Керченский мост, Буданов сказал:

"Я бы тоже хотел этого. Если так в ближайшее время смотреть, то шансы есть".

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