Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом: Робота йде

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував можливість знищення Керченського мосту найближчим часом.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У Буданова поцікавилися, чи може бути Керченський міст, побудований Росією після анексії Криму, знищений найближчим часом.

"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - заявив глава ГУР.

Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців, або хоча б до кінця року, зруйновано Керченський міст, Буданов сказав:

"Я б теж хотів цього. Якщо так найближчим часом дивитися, то шанси є".

Читайте також: Командувач ВМС Неїжпапа про знищення Керченського мосту: Це військова ціль і вона залишається нею