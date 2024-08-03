Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом: Робота йде
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував можливість знищення Керченського мосту найближчим часом.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
У Буданова поцікавилися, чи може бути Керченський міст, побудований Росією після анексії Криму, знищений найближчим часом.
"Усі працюють. І над дальніми ударами працюють, і над цим. Це все потребує комплексного рішення. Робота йде", - заявив глава ГУР.
Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців, або хоча б до кінця року, зруйновано Керченський міст, Буданов сказав:
"Я б теж хотів цього. Якщо так найближчим часом дивитися, то шанси є".
Топ коментарі
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В основному, якісь вангування, сподівання, здогадки.
А, як нема чого сказати, то нащо взагалі говорити?
"Шанси" у тебе... Якщо вийшло, то "я ж казав!", а не вийшло, то "шанси були невеликими, але ми зробили все можливе!"
Шахраї, які називають себе провидцями, гадалками чи пророками, роблять те саме. А ти ще й на державному забезпеченні!
Відкрию тобі реалію: часи Кашпіровського, Чумака та Аделайджи минули. Хоча... Лох же не мамонт - не вимре...
Потужна заява від всесвітньовідомого блогера!
балакучий розвідник
Хоча... Вибори Зе в президенти -- доводять Вашу тезу.
От тоді вже дадуть дозвіл.
а наше "мудре" командування жодної !!! лінії не побудувало, бо бачте "ніхто не будує в таких умовах"!
отож тепер щодня віддаємо по 1-2-3 села ворогові! і байки про "світлу перемогу" травимо на увесь світ
Буданов , то так -- не приший пи...ді рукав...