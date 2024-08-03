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В Харькове раздаются взрывы

Харків

Утром 3 августа в Харькове прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте осторожны", - говорится в сообщении.

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По уточненной информации, сообщил городской голова Игорь Терехов, прилет произошел в близком пригороде.

Автор: 

обстрел (26872) Харьков (7448)


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Казиться імпотент кабаєвський, знає падло, що скоро йому гаплик!!
Свято наближається!! Слава Україні!
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03.08.2024 08:31 Ответить
 
 