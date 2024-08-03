В Харькове раздаются взрывы
Утром 3 августа в Харькове прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте осторожны", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, сообщил городской голова Игорь Терехов, прилет произошел в близком пригороде.
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