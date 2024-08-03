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У Харкові лунають вибухи

Харків

Зранку 3 серпня у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

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За уточненою інформацією, повідомив міський голова Ігор Терехов, прильот стався у близькому передмісті. 

Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562)


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Казиться імпотент кабаєвський, знає падло, що скоро йому гаплик!!
Свято наближається!! Слава Україні!
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03.08.2024 08:31 Відповісти
 
 