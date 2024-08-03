У Харкові лунають вибухи
Зранку 3 серпня у Харкові пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією, повідомив міський голова Ігор Терехов, прильот стався у близькому передмісті.
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