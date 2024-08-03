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Беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области

нефтебаза,бєлгород

Неизвестные дроны 3 августа атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатора региона Вячеслава Гладкова обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.

Он уточнил, что в результате взрыва на нефтебазе произошло возгорание одного из резервуаров. Однако пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате атаки нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области РФ сделают "зону отчуждения" вблизи границы с Украиной

Автор: 

беспилотник (3529) пожар (5930) Белгород (447)


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Топ комментарии
+15
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03.08.2024 08:42
+14
Московити, палять своє майно, щоб воно не попало Українцям, це вони панікують! Віддадуть, і майном і грошима!
Слава Україні!
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03.08.2024 08:29
+12
Невідомі добрі дрони!
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03.08.2024 08:28
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Невідомі добрі дрони!
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03.08.2024 08:28 Ответить
Московити, палять своє майно, щоб воно не попало Українцям, це вони панікують! Віддадуть, і майном і грошима!
Слава Україні!
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03.08.2024 08:29 Ответить
Це вони щоб нашкодити США напередодні виборів!
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03.08.2024 08:39 Ответить
Раісія впєрдє….
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03.08.2024 08:46 Ответить
Вьется-вьется(знамя полковое)... каамандиры - вперде путь...
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03.08.2024 09:10 Ответить
Палати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Чукотки !!))
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03.08.2024 08:36 Ответить
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03.08.2024 08:42 Ответить
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03.08.2024 09:16 Ответить
Иран вчера заявил что в течении двух часов что-то будет, вот оно и случилось. Украина тут не причем
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03.08.2024 08:52 Ответить
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03.08.2024 09:22 Ответить
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03.08.2024 09:10 Ответить
чого ніколи не пишуть, який об'єкт був уражений чи атакований? чи це вєлікая воєнная тайна?
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 Губкінська нафтобаза , 110 км від кордону біля Вовчанська. Десяток резервуарів на тій базі повинні були бути давно спаленими, а не по чайній ложці у березні, травні і серпні. Нафтобаза ж не в Малі знаходиться...
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03.08.2024 11:23 Ответить
Такі уточніть - загоряння, спалах, чи таки пожежа (бо пожежники)?
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03.08.2024 12:38 Ответить
Нафтобаза в Бєлгородській області. Вже викликає усмішку.
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03.08.2024 15:07 Ответить
 
 