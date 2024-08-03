Беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области
Неизвестные дроны 3 августа атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Губернатора региона Вячеслава Гладкова обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.
Он уточнил, что в результате взрыва на нефтебазе произошло возгорание одного из резервуаров. Однако пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате атаки нет.
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https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 Губкінська нафтобаза , 110 км від кордону біля Вовчанська. Десяток резервуарів на тій базі повинні були бути давно спаленими, а не по чайній ложці у березні, травні і серпні. Нафтобаза ж не в Малі знаходиться...