Беспилотники атаковали нефтебазу в Белгородской области

Неизвестные дроны 3 августа атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатора региона Вячеслава Гладкова обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.

Он уточнил, что в результате взрыва на нефтебазе произошло возгорание одного из резервуаров. Однако пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате атаки нет.

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