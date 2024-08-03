Безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області
Невідомі дрони 3 серпня атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
Губернатора регіону В'ячеслава Гладкова звинуватив в атаці Збройні сили України.
Він уточнив, що внаслідок вибуху на нафтобазі сталося загоряння одного із резервуарів. Проте пожежники ліквідували спалах. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Топ коментарі
+15 саша паламарчук
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+12 Михаил Сергиенко #582158
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https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 Губкінська нафтобаза , 110 км від кордону біля Вовчанська. Десяток резервуарів на тій базі повинні були бути давно спаленими, а не по чайній ложці у березні, травні і серпні. Нафтобаза ж не в Малі знаходиться...