Безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області

Невідомі дрони 3 серпня атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатора регіону В'ячеслава Гладкова звинуватив в атаці Збройні сили України.

Він уточнив, що внаслідок вибуху на нафтобазі сталося загоряння одного із резервуарів. Проте пожежники ліквідували спалах. Постраждалих внаслідок атаки немає.

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