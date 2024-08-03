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Безпілотники атакували нафтобазу у Бєлгородській області

нефтебаза,бєлгород

Невідомі дрони 3 серпня атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатора регіону В'ячеслава Гладкова звинуватив в атаці Збройні сили України.

Він уточнив, що внаслідок вибуху на нафтобазі сталося загоряння одного із резервуарів. Проте пожежники ліквідували спалах. Постраждалих внаслідок атаки немає.

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Автор: 

безпілотник (4094) пожежа (4310) Бєлгород (502)


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Топ коментарі
+15
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03.08.2024 08:42
+14
Московити, палять своє майно, щоб воно не попало Українцям, це вони панікують! Віддадуть, і майном і грошима!
Слава Україні!
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03.08.2024 08:29
+12
Невідомі добрі дрони!
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03.08.2024 08:28
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Невідомі добрі дрони!
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03.08.2024 08:28 Відповісти
Московити, палять своє майно, щоб воно не попало Українцям, це вони панікують! Віддадуть, і майном і грошима!
Слава Україні!
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03.08.2024 08:29 Відповісти
Це вони щоб нашкодити США напередодні виборів!
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03.08.2024 08:39 Відповісти
Раісія впєрдє….
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03.08.2024 08:46 Відповісти
Вьется-вьется(знамя полковое)... каамандиры - вперде путь...
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03.08.2024 09:10 Відповісти
Палати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Чукотки !!))
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03.08.2024 08:36 Відповісти
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03.08.2024 08:42 Відповісти
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03.08.2024 09:16 Відповісти
Иран вчера заявил что в течении двух часов что-то будет, вот оно и случилось. Украина тут не причем
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03.08.2024 08:52 Відповісти
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03.08.2024 09:22 Відповісти
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03.08.2024 09:10 Відповісти
чого ніколи не пишуть, який об'єкт був уражений чи атакований? чи це вєлікая воєнная тайна?
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B018 Губкінська нафтобаза , 110 км від кордону біля Вовчанська. Десяток резервуарів на тій базі повинні були бути давно спаленими, а не по чайній ложці у березні, травні і серпні. Нафтобаза ж не в Малі знаходиться...
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03.08.2024 11:23 Відповісти
Такі уточніть - загоряння, спалах, чи таки пожежа (бо пожежники)?
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03.08.2024 12:38 Відповісти
Нафтобаза в Бєлгородській області. Вже викликає усмішку.
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03.08.2024 15:07 Відповісти
 
 