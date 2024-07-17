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Новини Війна
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У Бєлгородській області РФ зроблять "зону відчуження" поблизу кордону з Україною

Прикордонні райони Бєлгородської області оголосили зоною відчуження

Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Бєлгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Бєлгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, у яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".

"Якщо жителі захочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку головам поселень або головам муніципалітетів. Пропускати будемо тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і в супроводі військових", - додав Гладков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бєлгородщині російський дезертир застрелив двох товаришів по службі та втік зі зброєю, - росЗМІ

Автор: 

росія (66417) Бєлгород (513)


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Топ коментарі
+23
Хорошее начало, можно расширить до Урала...
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17.07.2024 16:08 Відповісти
+16
От і наслідки "велікаго руцкаго наступленія" санітарна зона, так казоло ху#ло.
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17.07.2024 16:11 Відповісти
+14
І канаву з крокодилами обов'язково!
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17.07.2024 16:05 Відповісти
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І канаву з крокодилами обов'язково!
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17.07.2024 16:05 Відповісти
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17.07.2024 16:10 Відповісти
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17.07.2024 16:06 Відповісти
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17.07.2024 16:11 Відповісти
па плану!
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17.07.2024 16:07 Відповісти
Хорошее начало, можно расширить до Урала...
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17.07.2024 16:08 Відповісти
треба
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17.07.2024 16:11 Відповісти
А то получаєцця не дальновідно...плятььь
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17.07.2024 16:12 Відповісти
Санітарна зона
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17.07.2024 16:09 Відповісти
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17.07.2024 16:10 Відповісти
От і наслідки "велікаго руцкаго наступленія" санітарна зона, так казоло ху#ло.
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17.07.2024 16:11 Відповісти
Оце "мужик", сказав зробими санітарну зону - зробив. Він же не казав на чий території
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17.07.2024 16:12 Відповісти
Коли вже Моськву палить почнут
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17.07.2024 16:13 Відповісти
Все замінувати, колючий дріт, оглядові вежі і собаки з пагранцамі...
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17.07.2024 16:13 Відповісти
Якісь полуміри ...чому на броньованому авто, а не на танку ...
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17.07.2024 16:26 Відповісти
початок "дерашизації"
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17.07.2024 16:28 Відповісти
Все идиот па плану. Ето изначально у пукина был хитрый план такой назвать Харьков серой зоной а потом сделать Блетгород серой зоной чтобы враги не догадались
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17.07.2024 16:32 Відповісти
love it..
а якщо кацапи самі собі зону між дупою і пупом відкусять?
теж не в Україні ніхто не зобідиться...
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17.07.2024 17:35 Відповісти
Пропускати будемо тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і в супроводі військових" Джерело:

А потім виявиться, що той супровід - це заградотряд. Це в них так вербовка рекрутінг до армії працює. Про пропускання у зворотньму боці мови не йдеться.
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17.07.2024 17:55 Відповісти
Не зупиняйтеся
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17.07.2024 22:15 Відповісти
Ми тільки "за". Глибокий рівчак наповнити водою та розвести крокодилів. Годувати голубами та кацапнею.
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17.07.2024 23:34 Відповісти
 
 