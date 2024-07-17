У Бєлгородській області РФ зроблять "зону відчуження" поблизу кордону з Україною
Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Бєлгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.
Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Бєлгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, у яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".
"Якщо жителі захочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку головам поселень або головам муніципалітетів. Пропускати будемо тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і в супроводі військових", - додав Гладков.
Топ коментарі
+23 ZoV KobZona
показати весь коментар17.07.2024 16:08 Відповісти Посилання
+16 Тарас Бартусяк
показати весь коментар17.07.2024 16:11 Відповісти Посилання
+14 Олена Гарбуз
показати весь коментар17.07.2024 16:05 Відповісти Посилання
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а якщо кацапи самі собі зону між дупою і пупом відкусять?
теж не в Україні ніхто не зобідиться...
А потім виявиться, що той супровід - це заградотряд. Це в них так
вербовкарекрутінг до армії працює. Про пропускання у зворотньму боці мови не йдеться.