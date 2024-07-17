У Бєлгородській області РФ зроблять "зону відчуження" поблизу кордону з Україною

Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Бєлгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Бєлгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, у яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".

"Якщо жителі захочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку головам поселень або головам муніципалітетів. Пропускати будемо тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і в супроводі військових", - додав Гладков.

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