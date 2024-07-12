На Бєлгородщині російський дезертир застрелив двох товаришів по службі та втік зі зброєю, - росЗМІ

В одній з частин у Бєлгородській області РФ російський окупант застрелив двох товаришів по службі, щоб "помститися за приниження", а потім втік зі зброєю. В області оголосили план перехоплення.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські поліцейські розшукують 28-річного Олексія Журавльова з Чувашії. Він почав стрілянину в одній з частин в селищі Козинка Бєлгородської області РФ.

Журавльов застрелив двох товаришів по службі, поранив ще одного і втік зі зброєю та 70 патронами.

РосЗМІ пишуть, що він рядовий за посадою - навідник.

Телеграм-канал Baza написав, що кулемет Калашникова, який той забрав із частини, знайшли недалеко від місця стрілянини.

За даними "Бази", росіянин розстріляв товаришів по службі, бо мстився їм за приниження. Слідчі розглядають цю версію як пріоритетну серед інших.

Пізніше там повідомили, що зброю військового знайшли недалеко від місця події. Олексій одягнений у сіру футболку, чорні шорти й гумові капці, на голові кепка з піксельним візерунком.

За даними Astra, Журавльов жив у Чебоксарах, і у 2011 році скоїв грабіж, за який пізніше був засуджений. До служби він працював установником вікон і монтажником труб. Контракт на службу він підписав минулого року.