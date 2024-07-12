УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10413 відвідувачів онлайн
Новини
4 880 47

На Бєлгородщині російський дезертир застрелив двох товаришів по службі та втік зі зброєю, - росЗМІ

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

В одній з частин у Бєлгородській області РФ російський окупант застрелив двох товаришів по службі, щоб "помститися за приниження", а потім втік зі зброєю. В області оголосили план перехоплення.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські поліцейські розшукують 28-річного Олексія Журавльова з Чувашії. Він почав стрілянину в одній з частин в селищі Козинка Бєлгородської області РФ.

Журавльов застрелив двох товаришів по службі, поранив ще одного і втік зі зброєю та 70 патронами.

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втік зі служби на ТОТ та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений: Експрикордоннику з Луганщини повідомлено про підозру

РосЗМІ пишуть, що він рядовий за посадою - навідник.

Телеграм-канал Baza написав, що кулемет Калашникова, який той забрав із частини, знайшли недалеко від місця стрілянини.

За даними "Бази", росіянин розстріляв товаришів по службі, бо мстився їм за приниження. Слідчі розглядають цю версію як пріоритетну серед інших.

Читайте також: У Польщі затримали російського дезертира. Кордон намагався перетнути через Білорусь, - ЗМІ

Пізніше там повідомили, що зброю військового знайшли недалеко від місця події. Олексій одягнений у сіру футболку, чорні шорти й гумові капці, на голові кепка з піксельним візерунком.

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

За даними Astra, Журавльов жив у Чебоксарах, і у 2011 році скоїв грабіж, за який пізніше був засуджений. До служби він працював установником вікон і монтажником труб. Контракт на службу він підписав минулого року.

Автор: 

армія рф (18773) стрілянина (1834) дезертирство (307) Бєлгород (519)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Есть надежда, что по дороге на родные болота, ещё завалит 2 - 3 лаптя
показати весь коментар
12.07.2024 14:59 Відповісти
+18
Сразу видно что он хороший руский
показати весь коментар
12.07.2024 14:55 Відповісти
+15
показати весь коментар
12.07.2024 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот если бы еще и сам застрелился-был бы не просто хорошим русским,а образцовым.
показати весь коментар
12.07.2024 14:54 Відповісти
Есть надежда, что по дороге на родные болота, ещё завалит 2 - 3 лаптя
показати весь коментар
12.07.2024 14:59 Відповісти
Так він "нерусский"! Чуваш він! КАцапи "русскими" всіх визнають до тих пір поки всім "водовки" вистачає А коли вона закінчується - у них всі - "нерусь"
показати весь коментар
12.07.2024 15:09 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:10 Відповісти
Мінус 2
показати весь коментар
12.07.2024 14:54 Відповісти
Минус три, на самом деле. Этому чорту тоже , не жить теперь..
показати весь коментар
12.07.2024 15:49 Відповісти
Сразу видно что он хороший руский
показати весь коментар
12.07.2024 14:55 Відповісти
Теоретично ще може бути до + 70.
показати весь коментар
12.07.2024 14:57 Відповісти
Вот таким и надо присваивать звание харошего руского, а не всяким ходарковским и прочим навальным.
показати весь коментар
12.07.2024 14:58 Відповісти
Хароший мальчік.
показати весь коментар
12.07.2024 15:00 Відповісти
Вірно вчинив окупант ,
потрібно всіх кацапів вбивати не задумуючись
показати весь коментар
12.07.2024 15:00 Відповісти
молодець.
показати весь коментар
12.07.2024 15:00 Відповісти
А кто тебе об этом расскажет???С источников доволньно надежных у нас много дезертиров,но об этом нигде ни слова!!!!!Пацаны просто не выдержуют и делают ноги!!
показати весь коментар
12.07.2024 15:09 Відповісти
Мотиви майже завжди різні від тортур до дебілізма та малохольності.

Справа не у цьому. Примус завжди породжує спротив.
показати весь коментар
12.07.2024 15:12 Відповісти
Стріляли ще з Совка і будуть стріляти поки армія буде примусовою у кращих традиціях Совка.

По-перше, 73 "акадємієв нє кончалі", відповідно мають суттєві моральні та розумові вади.
По-друге, бонус у вигляді зброї.
По-третє, примус, приниження та таке інше.
показати весь коментар
12.07.2024 15:25 Відповісти
По телемарафету не было таких новостей покамесь. А значить все норм
показати весь коментар
12.07.2024 15:27 Відповісти
І не буде.
показати весь коментар
12.07.2024 15:29 Відповісти
Ну - в Ізраїлі "примусова" армія (навіть для жінок!) "Стріляють"? В Україні армія була в часи моєї служби "примусовою" Не "стріляли" (а я був "у курсі" - бо через мене проходила інформація кримінального характеру у військах! І я порівнював її з радянською Так - нестатутні були - але їх кількість з кожним роком зменшувалася) НЕ в "примусовості" справа Справа в людях!
показати весь коментар
12.07.2024 16:52 Відповісти
Я б не став порівнювати *** з пальцем.

Ми своїм глибинним нарідом та його звичаями ближче до кацвпів ніж до ізраїльтян.
показати весь коментар
12.07.2024 17:28 Відповісти
Обережніше! Бо зараз тобі "суперукраїнець" "Ярема Стогін" горло рвать почне на шмаття!
показати весь коментар
12.07.2024 17:32 Відповісти
Та якось пофіг на вишивату.
Треба бути реалістами, а не уявляти себе пресвітлими ельфами.
показати весь коментар
12.07.2024 17:41 Відповісти
Його послухать - то сам Христос був сином українського народу!
показати весь коментар
12.07.2024 18:08 Відповісти
Ну так десь таке ж розповідають про свою вийнятковість та особливість кацапи. 😁
показати весь коментар
12.07.2024 18:22 Відповісти
Я йому вже давно написав що він (з Фаріон) за ідеологією - такий самий "комуняка" як і кацапи Тільки прапор "жовтоблакитний"! А його як "заковбасило"!!!
показати весь коментар
12.07.2024 18:25 Відповісти
По глазам видно, что наводчик
показати весь коментар
12.07.2024 15:03 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:07 Відповісти
Читав якось античного історика І той писав (здається) про царя Мітрідата Той все життя боявся що його отруять - тому пив потроху (в гомеопатичних дозах) відомі йому отрути А його кинджалом закололи!
показати весь коментар
12.07.2024 15:13 Відповісти
нічого, в наступного житті буде себе тикати ножичком в гомеопатичних дозах
показати весь коментар
12.07.2024 16:02 Відповісти
Надо было кинжалы глотать!
показати весь коментар
12.07.2024 16:05 Відповісти
А можешь повторить
показати весь коментар
12.07.2024 15:11 Відповісти
Мало він патронів взяв . Не додумався взять гранати , йолоп ...
показати весь коментар
12.07.2024 15:14 Відповісти
70 набоїв малувато щоб з боями пробиватись до Чувашії. Сподіваюсь, що гранати він теж прихопив, і йому вдасться ще парочку кацапів завалити десь у воронезькій області.
показати весь коментар
12.07.2024 15:20 Відповісти
Очолить Козинську Народну Республіку...
показати весь коментар
12.07.2024 15:36 Відповісти
ну да, у воронезькому морзі.
показати весь коментар
12.07.2024 15:41 Відповісти
Mаладец Алексей! Теперь пусть сам застрелится, и можно будет дать ему медаль За Службу Украине, посмертно
показати весь коментар
12.07.2024 15:48 Відповісти
Зря автомат бросил, глядишь, еще б кого пристрелил
показати весь коментар
12.07.2024 15:48 Відповісти
Так дєржать!
показати весь коментар
12.07.2024 15:52 Відповісти
Так дєржать!
показати весь коментар
12.07.2024 15:53 Відповісти
А взгляд его на взгляд Ленина похож, да и внешность по контуру тоже.
показати весь коментар
12.07.2024 16:00 Відповісти
Молодца, сэкономь государству деньги на соляру, мочи орков не отходя из подразделения!
показати весь коментар
12.07.2024 16:03 Відповісти
Хреновый был наводчик, если только в двух попал фатально!
показати весь коментар
12.07.2024 16:07 Відповісти
Следует наградить героя !
показати весь коментар
12.07.2024 16:28 Відповісти
Я би на його місці зробив " вовчу петлю", та повернувся би у район військової частини. І там би продовжив ліквідацію. Пару пострілів. Потім відхід на райвіділок МВС, або на опорняк. То був би цирк.Наснаги чувшу.
показати весь коментар
12.07.2024 17:05 Відповісти
Chista ruski kitaiec shtoli ? 🤔 No fleshmob haroshi !
показати весь коментар
12.07.2024 20:09 Відповісти
Чому лише двох?
показати весь коментар
12.07.2024 20:51 Відповісти
 
 