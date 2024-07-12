На Белгородщине российский дезертир застрелил двух сослуживцев и скрылся с оружием, - росСМИ

В одной из частей в Белгородской области РФ российский оккупант застрелил двух сослуживцев, чтобы "отомстить за унижение", а затем сбежал с оружием. В области объявили план перехвата.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские полицейские разыскивают 28-летнего Алексея Журавлева из Чувашии. Он начал стрельбу в одной из частей в поселке Козинка Белгородской области РФ.

Журавлев застрелил двух сослуживцев, ранил еще одного и сбежал с оружием и 70 патронами.

РосСМИ пишут, что он рядовой по должности - наводчик.

Телеграм-канал Baza написал, что пулемет Калашникова, который тот забрал из части, нашли недалеко от места стрельбы.

По данным "Базы", россиянин расстрелял сослуживцев, потому что мстил им за унижение. Следователи рассматривают эту версию как приоритетную среди других.

Позже там сообщили, что оружие военного нашли недалеко от места происшествия. Алексей одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапочки, на голове кепка с пиксельным узором.

По данным Astra, Журавлев жил в Чебоксарах, и в 2011 году совершил грабеж, за который позже был осужден. До службы он работал установщиком окон и монтажником труб. Контракт на службу подписал в прошлом году.