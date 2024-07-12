РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8159 посетителей онлайн
Новости
4 880 47

На Белгородщине российский дезертир застрелил двух сослуживцев и скрылся с оружием, - росСМИ

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

В одной из частей в Белгородской области РФ российский оккупант застрелил двух сослуживцев, чтобы "отомстить за унижение", а затем сбежал с оружием. В области объявили план перехвата.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские полицейские разыскивают 28-летнего Алексея Журавлева из Чувашии. Он начал стрельбу в одной из частей в поселке Козинка Белгородской области РФ.

Журавлев застрелил двух сослуживцев, ранил еще одного и сбежал с оружием и 70 патронами.

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

Также читайте: За последние месяцы армия РФ понесла самые большие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

РосСМИ пишут, что он рядовой по должности - наводчик.

Телеграм-канал Baza написал, что пулемет Калашникова, который тот забрал из части, нашли недалеко от места стрельбы.

По данным "Базы", россиянин расстрелял сослуживцев, потому что мстил им за унижение. Следователи рассматривают эту версию как приоритетную среди других.

Читайте также: В Польше задержан российский дезертир. Границу пытался пересечь через Беларусь, - СМИ

Позже там сообщили, что оружие военного нашли недалеко от места происшествия. Алексей одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапочки, на голове кепка с пиксельным узором.

Російський військовий під Бєлгородом застрелив товаришів по частині

По данным Astra, Журавлев жил в Чебоксарах, и в 2011 году совершил грабеж, за который позже был осужден. До службы он работал установщиком окон и монтажником труб. Контракт на службу подписал в прошлом году.

Автор: 

армия РФ (20613) стрельба (3305) дезертирство (343) Белгород (464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Есть надежда, что по дороге на родные болота, ещё завалит 2 - 3 лаптя
показать весь комментарий
12.07.2024 14:59 Ответить
+18
Сразу видно что он хороший руский
показать весь комментарий
12.07.2024 14:55 Ответить
+15
показать весь комментарий
12.07.2024 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот если бы еще и сам застрелился-был бы не просто хорошим русским,а образцовым.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:54 Ответить
Есть надежда, что по дороге на родные болота, ещё завалит 2 - 3 лаптя
показать весь комментарий
12.07.2024 14:59 Ответить
Так він "нерусский"! Чуваш він! КАцапи "русскими" всіх визнають до тих пір поки всім "водовки" вистачає А коли вона закінчується - у них всі - "нерусь"
показать весь комментарий
12.07.2024 15:09 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 15:10 Ответить
Мінус 2
показать весь комментарий
12.07.2024 14:54 Ответить
Минус три, на самом деле. Этому чорту тоже , не жить теперь..
показать весь комментарий
12.07.2024 15:49 Ответить
Сразу видно что он хороший руский
показать весь комментарий
12.07.2024 14:55 Ответить
Теоретично ще може бути до + 70.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:57 Ответить
Вот таким и надо присваивать звание харошего руского, а не всяким ходарковским и прочим навальным.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:58 Ответить
Хароший мальчік.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:00 Ответить
Вірно вчинив окупант ,
потрібно всіх кацапів вбивати не задумуючись
показать весь комментарий
12.07.2024 15:00 Ответить
молодець.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:00 Ответить
А кто тебе об этом расскажет???С источников доволньно надежных у нас много дезертиров,но об этом нигде ни слова!!!!!Пацаны просто не выдержуют и делают ноги!!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:09 Ответить
Мотиви майже завжди різні від тортур до дебілізма та малохольності.

Справа не у цьому. Примус завжди породжує спротив.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:12 Ответить
Стріляли ще з Совка і будуть стріляти поки армія буде примусовою у кращих традиціях Совка.

По-перше, 73 "акадємієв нє кончалі", відповідно мають суттєві моральні та розумові вади.
По-друге, бонус у вигляді зброї.
По-третє, примус, приниження та таке інше.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:25 Ответить
По телемарафету не было таких новостей покамесь. А значить все норм
показать весь комментарий
12.07.2024 15:27 Ответить
І не буде.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:29 Ответить
Ну - в Ізраїлі "примусова" армія (навіть для жінок!) "Стріляють"? В Україні армія була в часи моєї служби "примусовою" Не "стріляли" (а я був "у курсі" - бо через мене проходила інформація кримінального характеру у військах! І я порівнював її з радянською Так - нестатутні були - але їх кількість з кожним роком зменшувалася) НЕ в "примусовості" справа Справа в людях!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:52 Ответить
Я б не став порівнювати *** з пальцем.

Ми своїм глибинним нарідом та його звичаями ближче до кацвпів ніж до ізраїльтян.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:28 Ответить
Обережніше! Бо зараз тобі "суперукраїнець" "Ярема Стогін" горло рвать почне на шмаття!
показать весь комментарий
12.07.2024 17:32 Ответить
Та якось пофіг на вишивату.
Треба бути реалістами, а не уявляти себе пресвітлими ельфами.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:41 Ответить
Його послухать - то сам Христос був сином українського народу!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:08 Ответить
Ну так десь таке ж розповідають про свою вийнятковість та особливість кацапи. 😁
показать весь комментарий
12.07.2024 18:22 Ответить
Я йому вже давно написав що він (з Фаріон) за ідеологією - такий самий "комуняка" як і кацапи Тільки прапор "жовтоблакитний"! А його як "заковбасило"!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:25 Ответить
По глазам видно, что наводчик
показать весь комментарий
12.07.2024 15:03 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 15:07 Ответить
Читав якось античного історика І той писав (здається) про царя Мітрідата Той все життя боявся що його отруять - тому пив потроху (в гомеопатичних дозах) відомі йому отрути А його кинджалом закололи!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:13 Ответить
нічого, в наступного житті буде себе тикати ножичком в гомеопатичних дозах
показать весь комментарий
12.07.2024 16:02 Ответить
Надо было кинжалы глотать!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:05 Ответить
А можешь повторить
показать весь комментарий
12.07.2024 15:11 Ответить
Мало він патронів взяв . Не додумався взять гранати , йолоп ...
показать весь комментарий
12.07.2024 15:14 Ответить
70 набоїв малувато щоб з боями пробиватись до Чувашії. Сподіваюсь, що гранати він теж прихопив, і йому вдасться ще парочку кацапів завалити десь у воронезькій області.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:20 Ответить
Очолить Козинську Народну Республіку...
показать весь комментарий
12.07.2024 15:36 Ответить
ну да, у воронезькому морзі.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:41 Ответить
Mаладец Алексей! Теперь пусть сам застрелится, и можно будет дать ему медаль За Службу Украине, посмертно
показать весь комментарий
12.07.2024 15:48 Ответить
Зря автомат бросил, глядишь, еще б кого пристрелил
показать весь комментарий
12.07.2024 15:48 Ответить
Так дєржать!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:52 Ответить
Так дєржать!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:53 Ответить
А взгляд его на взгляд Ленина похож, да и внешность по контуру тоже.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:00 Ответить
Молодца, сэкономь государству деньги на соляру, мочи орков не отходя из подразделения!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:03 Ответить
Хреновый был наводчик, если только в двух попал фатально!
показать весь комментарий
12.07.2024 16:07 Ответить
Следует наградить героя !
показать весь комментарий
12.07.2024 16:28 Ответить
Я би на його місці зробив " вовчу петлю", та повернувся би у район військової частини. І там би продовжив ліквідацію. Пару пострілів. Потім відхід на райвіділок МВС, або на опорняк. То був би цирк.Наснаги чувшу.
показать весь комментарий
12.07.2024 17:05 Ответить
Chista ruski kitaiec shtoli ? 🤔 No fleshmob haroshi !
показать весь комментарий
12.07.2024 20:09 Ответить
Чому лише двох?
показать весь комментарий
12.07.2024 20:51 Ответить
 
 