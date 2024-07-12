РУС
За последние месяцы армия РФ понесла самые большие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

знищення,ліквідація

В апреле и мае 2024 года среднесуточные боевые потери российской армии выросли до максимального уровня за весь период войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Всего за последние два месяца Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тыс. человек.

Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежних темпов наступательных операций по всему фронту, отмечает разведка Британии.

"Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше", - говорится в сводке.

По прогнозам британской разведки, уровень потерь российских войск, вероятно, будет превышать в среднем 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия будет продолжать пытаться превзойти украинские позиции количеством.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки ликвидировано более 1000 российских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снимает место прилета украинского боеприпаса: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВИДЕО

+4
думаю - так, інакше не вила б про переговори
12.07.2024 12:39 Ответить
+4
А Україна яких втрат зазнала?!
Рашка досі мобілізацію не почала,
а в нас вже пенсионерів-епилептиків ловлять!
12.07.2024 12:46 Ответить
+2
Дай Боже щоб так це і було. Довіра до британської розвідки є.
12.07.2024 12:40 Ответить
рашка це помітила?
12.07.2024 12:36 Ответить
думаю - так, інакше не вила б про переговори
12.07.2024 12:39 Ответить
Путлєр сказав ніяких переговорів - наш наступ на мазі
12.07.2024 12:44 Ответить
мазь називається "Вазелин"
12.07.2024 13:20 Ответить
Але Стамбул таки згадали
12.07.2024 12:45 Ответить
" Британська розаідка" повторює цифри Генштабу ЗСУ.
12.07.2024 12:38 Ответить
Дай Боже щоб так це і було. Довіра до британської розвідки є.
12.07.2024 12:40 Ответить
Британська розвідка, як завжди, відстає на кілька місяців від коментарів на Цензорі.
12.07.2024 12:43 Ответить
А Україна яких втрат зазнала?!
Рашка досі мобілізацію не почала,
а в нас вже пенсионерів-епилептиків ловлять!
12.07.2024 12:46 Ответить
неофіційно рашка почала мобілізацію ще з квітня-травня 22-го року. спочатку пішли резервісти по системі БАРС, їх просто викликали воєнкомати без галасу і шуму. потім пішли зеки на м'ясо. і коли кацапню вже реально припекло під Харковом, то ху йло сполошилось і оголосило мобілізацію, щоб прискорити набір до армії. і з цього часу ху йло мобілізацію не припиняло. для преси зробили заяву, що набрали людей і достатньо і все, більше не потрібно. а по факту мобілізація так і не припинялась, гребуть далі м'ясо на контракт, добровільно-примусово. вони закон про електронні повістки і штрафи ще весною 23-го ввели, коли побачили скільки русні почало втікати з тої ********* після оголошення путлером мобілізації. і зараз вони сколотили електронну базу на 15-18 млн. м'яса, які вже на олівці і підлягають мобілізації і яким заборонений виїзд з раши. і тепер всіх електронними повістками визивають у воєнкомати, щоб не було зайвого шуму, а вже там пропонують підписати контракт і лякають штрафами, обмеженнями, конфіскаціями, тюрмою за відмову підписувати. і щоб швидше погоджувались вони підписати контракт, то обіцяють великі одноразові стартові виплати. спочатку обіцяли в межах 200 тис фублів ща підписання контракту, то тепер уже дійшло аж до 1,5 млн фублів, бо бажаючих все менше і менше підписувати, хоча падких на такі великі гроші там в тих глубинках все ще вистачає, бо в глубинках кацапи ніколи таких грошей не бачили зроду. тож мобілізація там продовжується, кожного місяця вони набирають близько 30 тисяч свого м'яса. Тож ваша оцінка, що там нема мобілізації дуже хибна і необ'єктивна.
12.07.2024 13:48 Ответить
"МНОГАБУКОФ"
Але, ви мабуть не розумієте різницю між "на справді" та "ОФІЦІЙНО".
Та й у понятті "мобілізаційний потенціал" не не розбираєтеся.
12.07.2024 13:59 Ответить
А ви? ви навіть слово "насправді" грамотно написати не можете..
12.07.2024 16:52 Ответить
Так села выгребли под ноль,а горожане не рвутся на мобилизацию.
12.07.2024 14:02 Ответить
Надо сдавацца!!
12.07.2024 14:29 Ответить
В м'ясної кацапської лавці тупої худоби ще вистачає але ж вона починає шось підозрювати, правда тільки коли бачить розібраних на роги і копита сусідів по стаду.
Але все ж..
12.07.2024 12:48 Ответить
У британської розвідки завжди все прекрасно, шалені втрати несе лише одна сторона.
12.07.2024 12:53 Ответить
квітень/травень - це "останні два місяці"?!
12.07.2024 13:02 Ответить
А реально ?
12.07.2024 13:32 Ответить
Реально патерьнет, а те что есть - только санитарные. Слушай ***** и будет тебе щасстя.
12.07.2024 14:32 Ответить
кацапи несуть величезні втрати,але більше радує те,що в них довбні-добровольці практично скінчилися,вже по півтора ляма "дерев'яних" пропонують за контракт,це для них дуже погана тенденція.
12.07.2024 14:02 Ответить
12.07.2024 12:51 uts

службапоконтракту.рф

12.07.2024 15:54 Ответить
Вони скулять,що їм по 40 тис.зараховують у місяць,з чого б це?
12.07.2024 16:01 Ответить
дивлячись де знято

нормально там платять, багато тому і йдуть...
12.07.2024 16:08 Ответить
справа не в цьому

Ви говорите брехню : вже по півтора ляма "дерев'яних" пропонують за контракт

Я просто спростував, посилаючись на джерела...
12.07.2024 16:10 Ответить
Тоді "брехню" говорять кацапські сайти,по багатьох регіонах заманюють підписання контракту півторами лямами ржубелів, якщо б були товпи охочих, таких виплат не було б.
12.07.2024 16:39 Ответить
які такі ?

для малоосвіченого чоловіка, який служив в армії-єдиний варіант швидко заробити

навіть якщо помре, сім'я отримає більше ніж він за рік контракту...

я вам реальні цифри привів, з сайту МО РФ.

Читаєте всяку муйню, потім в голові каша
12.07.2024 16:45 Ответить
то треба вірити всьому, що пишуть на сайті руснявого міноборони? ти серйозно? ) якщо серйозно, а таки серйозно, то від тебе болотними лаптями тхне.
12.07.2024 16:57 Ответить
добре погоджуся з вами.

за підписаний контракт їм платять 1,5 мільйона рублів (17т. $).

тоді потік буде постійний...
12.07.2024 17:09 Ответить
та ні. не буде він постійний. питання в грошах. так як є, не буде. санкції будуть тільки посилюватись. їх не зменшать, не знімуть, а будуть посилювати. 120 танкерів тіньового флоту у кацапів зараз є. проти 20 з них уже ввели санкції. ніхто з тих танкерів приймати нафту уже не буде. хіба що КНДР. проти решти 100 танкерів санкції теж введуть. питання часу. змусять рашу продавати свою жижу в межах стелі цін 60 доларів за барель. а далі справа дійде і до зниження стелі цін, з 60 зроблять ще менше, наприклад, 40. і тоді буде видно чи буде у русні можливість платити такі бабки за контракти. за дуже короткий час підйомні за підписання контракту злетіли з 200 тисяч фублів до 1,5 млн. фублів. ясно, що не скірзь платять по 1,5 млн футблів, проте таких випадків все більше і більше. і все менше і менше бажаючих підписувати контракти.
12.07.2024 17:19 Ответить
12.07.2024 14:02 Ответить
 
 