За последние месяцы армия РФ понесла самые большие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка
В апреле и мае 2024 года среднесуточные боевые потери российской армии выросли до максимального уровня за весь период войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Всего за последние два месяца Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тыс. человек.
Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежних темпов наступательных операций по всему фронту, отмечает разведка Британии.
"Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше", - говорится в сводке.
По прогнозам британской разведки, уровень потерь российских войск, вероятно, будет превышать в среднем 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия будет продолжать пытаться превзойти украинские позиции количеством.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки ликвидировано более 1000 российских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рашка досі мобілізацію не почала,
а в нас вже пенсионерів-епилептиків ловлять!
Але, ви мабуть не розумієте різницю між "на справді" та "ОФІЦІЙНО".
Та й у понятті "мобілізаційний потенціал" не не розбираєтеся.
Але все ж..
службапоконтракту.рф
нормально там платять, багато тому і йдуть...
Ви говорите брехню : вже по півтора ляма "дерев'яних" пропонують за контракт
Я просто спростував, посилаючись на джерела...
для малоосвіченого чоловіка, який служив в армії-єдиний варіант швидко заробити
навіть якщо помре, сім'я отримає більше ніж він за рік контракту...
я вам реальні цифри привів, з сайту МО РФ.
Читаєте всяку муйню, потім в голові каша
за підписаний контракт їм платять 1,5 мільйона рублів (17т. $).
тоді потік буде постійний...