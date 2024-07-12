За последние месяцы армия РФ понесла самые большие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

В апреле и мае 2024 года среднесуточные боевые потери российской армии выросли до максимального уровня за весь период войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Всего за последние два месяца Россия, вероятно, потеряла убитыми и ранеными более 70 тыс. человек.

Рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежних темпов наступательных операций по всему фронту, отмечает разведка Британии.

"Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки растянуть линию фронта дальше", - говорится в сводке.

По прогнозам британской разведки, уровень потерь российских войск, вероятно, будет превышать в среднем 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия будет продолжать пытаться превзойти украинские позиции количеством.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки ликвидировано более 1000 российских военных.

