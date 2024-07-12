УКР
За останні місяці армія РФ зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

знищення,ліквідація

У квітні та травні 2024 року середньодобові бойові втрати російської армії зросли до максимального рівня за весь період війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Загалом за останні два місяці Росія, ймовірно, втратила вбитими та пораненими понад 70 тис. осіб.

Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишніх темпів наступальних операцій по всьому фронту, зазначає розвідка Британії.

"Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона та брак російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби розтягнути лінію фронту далі", - йдеться у зведенні.

За прогнозами британської розвідки, рівень втрат російських військ, ймовірно, перевищуватиме в середньому 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжуватиме намагатися перевершити українські позиції кількістю.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ за минулу добу ліквідовано понад 1000 російських військових.

+4
думаю - так, інакше не вила б про переговори
показати весь коментар
12.07.2024 12:39 Відповісти
+4
А Україна яких втрат зазнала?!
Рашка досі мобілізацію не почала,
а в нас вже пенсионерів-епилептиків ловлять!
показати весь коментар
12.07.2024 12:46 Відповісти
+2
Дай Боже щоб так це і було. Довіра до британської розвідки є.
показати весь коментар
12.07.2024 12:40 Відповісти
рашка це помітила?
показати весь коментар
12.07.2024 12:36 Відповісти
думаю - так, інакше не вила б про переговори
показати весь коментар
12.07.2024 12:39 Відповісти
Путлєр сказав ніяких переговорів - наш наступ на мазі
показати весь коментар
12.07.2024 12:44 Відповісти
мазь називається "Вазелин"
показати весь коментар
12.07.2024 13:20 Відповісти
Але Стамбул таки згадали
показати весь коментар
12.07.2024 12:45 Відповісти
" Британська розаідка" повторює цифри Генштабу ЗСУ.
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
Дай Боже щоб так це і було. Довіра до британської розвідки є.
показати весь коментар
12.07.2024 12:40 Відповісти
Британська розвідка, як завжди, відстає на кілька місяців від коментарів на Цензорі.
показати весь коментар
12.07.2024 12:43 Відповісти
А Україна яких втрат зазнала?!
Рашка досі мобілізацію не почала,
а в нас вже пенсионерів-епилептиків ловлять!
показати весь коментар
12.07.2024 12:46 Відповісти
неофіційно рашка почала мобілізацію ще з квітня-травня 22-го року. спочатку пішли резервісти по системі БАРС, їх просто викликали воєнкомати без галасу і шуму. потім пішли зеки на м'ясо. і коли кацапню вже реально припекло під Харковом, то ху йло сполошилось і оголосило мобілізацію, щоб прискорити набір до армії. і з цього часу ху йло мобілізацію не припиняло. для преси зробили заяву, що набрали людей і достатньо і все, більше не потрібно. а по факту мобілізація так і не припинялась, гребуть далі м'ясо на контракт, добровільно-примусово. вони закон про електронні повістки і штрафи ще весною 23-го ввели, коли побачили скільки русні почало втікати з тої ********* після оголошення путлером мобілізації. і зараз вони сколотили електронну базу на 15-18 млн. м'яса, які вже на олівці і підлягають мобілізації і яким заборонений виїзд з раши. і тепер всіх електронними повістками визивають у воєнкомати, щоб не було зайвого шуму, а вже там пропонують підписати контракт і лякають штрафами, обмеженнями, конфіскаціями, тюрмою за відмову підписувати. і щоб швидше погоджувались вони підписати контракт, то обіцяють великі одноразові стартові виплати. спочатку обіцяли в межах 200 тис фублів ща підписання контракту, то тепер уже дійшло аж до 1,5 млн фублів, бо бажаючих все менше і менше підписувати, хоча падких на такі великі гроші там в тих глубинках все ще вистачає, бо в глубинках кацапи ніколи таких грошей не бачили зроду. тож мобілізація там продовжується, кожного місяця вони набирають близько 30 тисяч свого м'яса. Тож ваша оцінка, що там нема мобілізації дуже хибна і необ'єктивна.
показати весь коментар
12.07.2024 13:48 Відповісти
"МНОГАБУКОФ"
Але, ви мабуть не розумієте різницю між "на справді" та "ОФІЦІЙНО".
Та й у понятті "мобілізаційний потенціал" не не розбираєтеся.
показати весь коментар
12.07.2024 13:59 Відповісти
А ви? ви навіть слово "насправді" грамотно написати не можете..
показати весь коментар
12.07.2024 16:52 Відповісти
Так села выгребли под ноль,а горожане не рвутся на мобилизацию.
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
Надо сдавацца!!
показати весь коментар
12.07.2024 14:29 Відповісти
В м'ясної кацапської лавці тупої худоби ще вистачає але ж вона починає шось підозрювати, правда тільки коли бачить розібраних на роги і копита сусідів по стаду.
Але все ж..
показати весь коментар
12.07.2024 12:48 Відповісти
У британської розвідки завжди все прекрасно, шалені втрати несе лише одна сторона.
показати весь коментар
12.07.2024 12:53 Відповісти
квітень/травень - це "останні два місяці"?!
показати весь коментар
12.07.2024 13:02 Відповісти
А реально ?
показати весь коментар
12.07.2024 13:32 Відповісти
Реально патерьнет, а те что есть - только санитарные. Слушай ***** и будет тебе щасстя.
показати весь коментар
12.07.2024 14:32 Відповісти
кацапи несуть величезні втрати,але більше радує те,що в них довбні-добровольці практично скінчилися,вже по півтора ляма "дерев'яних" пропонують за контракт,це для них дуже погана тенденція.
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
12.07.2024 12:51 uts

службапоконтракту.рф

показати весь коментар
12.07.2024 15:54 Відповісти
Вони скулять,що їм по 40 тис.зараховують у місяць,з чого б це?
показати весь коментар
12.07.2024 16:01 Відповісти
дивлячись де знято

нормально там платять, багато тому і йдуть...
показати весь коментар
12.07.2024 16:08 Відповісти
справа не в цьому

Ви говорите брехню : вже по півтора ляма "дерев'яних" пропонують за контракт

Я просто спростував, посилаючись на джерела...
показати весь коментар
12.07.2024 16:10 Відповісти
Тоді "брехню" говорять кацапські сайти,по багатьох регіонах заманюють підписання контракту півторами лямами ржубелів, якщо б були товпи охочих, таких виплат не було б.
показати весь коментар
12.07.2024 16:39 Відповісти
які такі ?

для малоосвіченого чоловіка, який служив в армії-єдиний варіант швидко заробити

навіть якщо помре, сім'я отримає більше ніж він за рік контракту...

я вам реальні цифри привів, з сайту МО РФ.

Читаєте всяку муйню, потім в голові каша
показати весь коментар
12.07.2024 16:45 Відповісти
то треба вірити всьому, що пишуть на сайті руснявого міноборони? ти серйозно? ) якщо серйозно, а таки серйозно, то від тебе болотними лаптями тхне.
показати весь коментар
12.07.2024 16:57 Відповісти
добре погоджуся з вами.

за підписаний контракт їм платять 1,5 мільйона рублів (17т. $).

тоді потік буде постійний...
показати весь коментар
12.07.2024 17:09 Відповісти
та ні. не буде він постійний. питання в грошах. так як є, не буде. санкції будуть тільки посилюватись. їх не зменшать, не знімуть, а будуть посилювати. 120 танкерів тіньового флоту у кацапів зараз є. проти 20 з них уже ввели санкції. ніхто з тих танкерів приймати нафту уже не буде. хіба що КНДР. проти решти 100 танкерів санкції теж введуть. питання часу. змусять рашу продавати свою жижу в межах стелі цін 60 доларів за барель. а далі справа дійде і до зниження стелі цін, з 60 зроблять ще менше, наприклад, 40. і тоді буде видно чи буде у русні можливість платити такі бабки за контракти. за дуже короткий час підйомні за підписання контракту злетіли з 200 тисяч фублів до 1,5 млн. фублів. ясно, що не скірзь платять по 1,5 млн футблів, проте таких випадків все більше і більше. і все менше і менше бажаючих підписувати контракти.
показати весь коментар
12.07.2024 17:19 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 14:02 Відповісти
 
 