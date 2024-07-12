За останні місяці армія РФ зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення, - британська розвідка

У квітні та травні 2024 року середньодобові бойові втрати російської армії зросли до максимального рівня за весь період війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Загалом за останні два місяці Росія, ймовірно, втратила вбитими та пораненими понад 70 тис. осіб.

Зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишніх темпів наступальних операцій по всьому фронту, зазначає розвідка Британії.

"Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона та брак російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби розтягнути лінію фронту далі", - йдеться у зведенні.

За прогнозами британської розвідки, рівень втрат російських військ, ймовірно, перевищуватиме в середньому 1000 осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжуватиме намагатися перевершити українські позиції кількістю.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ за минулу добу ліквідовано понад 1000 російських військових.

