Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 556 650 осіб (+1030 за добу), 8191 танк, 15 158 артсистем, 15 755 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 556 650 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб,
- танків ‒ 8191 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23) од,
- артилерійських систем – 15158 (+48) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)
174! одиниці техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 48!, броня 32, логістика 84!
Логістика файно. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 556 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
Арта за дві доби скоротила відставання від ББМ на сто одиниць, такими темпами ще до кінця липня арта піде у відрив.
Ну і на останок "анонс" ще одного рекордсмена. Спецтехніка з початку року 1 266 одиниць, 22-23 разом 1 277 одиниць (181+1 096) - доба, дві.