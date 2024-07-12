УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 556 650 осіб (+1030 за добу), 8191 танк, 15 158 артсистем, 15 755 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 556 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8191 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23) од,
  • артилерійських систем – 15158 (+48) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12035 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)

Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
показати весь коментар
12.07.2024 08:11 Відповісти
Раніше щодня були такі зведення де писалося відмінусували 1000+ кацапів, а зараз рідше подають зведення і пишуть такі ж самі цифри що і за добу.
Чому так?
показати весь коментар
12.07.2024 08:39 Відповісти
Статистика генштабу по втратах москалів викладається кожен день на офіційній сторінці у фейсбуці. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?locale=ua_ua Статистика
показати весь коментар
12.07.2024 08:46 Відповісти
Може тому, що тобі ніколи з 7 до 8 години ранку щодня заглядати на цензор, де такі повідомлення щодня, бо це просто передрук зведень Генерального Штабу ЗСУ?
показати весь коментар
12.07.2024 08:46 Відповісти
Чому рідше! Кожен день десь у 8:00, за минулу добу.
То, може, ви читаєте рідше?
показати весь коментар
12.07.2024 10:11 Відповісти
Здохли кацапські максими, да і йух з ними.
показати весь коментар
12.07.2024 08:40 Відповісти
Минув 3792 день москальсько-української війни.
174! одиниці техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 48!, броня 32, логістика 84!
Логістика файно. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 556 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
показати весь коментар
12.07.2024 08:42 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 08:57 Відповісти
Логістика з початку року 9 тисяч, однозначно файно, бо за попередні два роки сумарно було 11,3 тисячі, цілком ймовірно що ще до кінця літа цей показник буде перевершено.
Арта за дві доби скоротила відставання від ББМ на сто одиниць, такими темпами ще до кінця липня арта піде у відрив.
Ну і на останок "анонс" ще одного рекордсмена. Спецтехніка з початку року 1 266 одиниць, 22-23 разом 1 277 одиниць (181+1 096) - доба, дві.
показати весь коментар
12.07.2024 14:34 Відповісти
 
 