Общие боевые потери РФ с начала войны - около 556 650 человек (+1030 за сутки), 8191 танк, 15 158 артсистем, 15 755 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 556 650 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 556 650 (+1030) человек,
- танков - 8191 (+9) единица,
- боевых бронированных машин - 15 755 (+23) единиц,
- артиллерийских систем - 15 158 (+48) единиц,
- РСЗО - 1119 (+0) единиц,
- средств ПВО - 888 (+2) единиц,
- самолетов - 361 (+0) единица,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) единиц,
- крылатых ракет - 2397 (+5) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) единиц,
- специальной техники - 2543 (+8) единицы.
Чому так?
То, може, ви читаєте рідше?
174! одиниці техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 48!, броня 32, логістика 84!
Логістика файно. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 556 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
Арта за дві доби скоротила відставання від ББМ на сто одиниць, такими темпами ще до кінця липня арта піде у відрив.
Ну і на останок "анонс" ще одного рекордсмена. Спецтехніка з початку року 1 266 одиниць, 22-23 разом 1 277 одиниць (181+1 096) - доба, дві.