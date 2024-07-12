РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8077 посетителей онлайн
Новости
6 017 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 556 650 человек (+1030 за сутки), 8191 танк, 15 158 артсистем, 15 755 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 556 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 556 650 (+1030) человек,
  • танков - 8191 (+9) единица,
  • боевых бронированных машин - 15 755 (+23) единиц,
  • артиллерийских систем - 15 158 (+48) единиц,
  • РСЗО - 1119 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 888 (+2) единиц,
  • самолетов - 361 (+0) единица,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) единиц,
  • крылатых ракет - 2397 (+5) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) единиц,
  • специальной техники - 2543 (+8) единицы.

Смотрите также: Украинские защитники из РСЗО HIMARS уничтожили вражеский состав БК. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (20613) ликвидация (4063) уничтожение (7951)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
показать весь комментарий
12.07.2024 08:11 Ответить
Раніше щодня були такі зведення де писалося відмінусували 1000+ кацапів, а зараз рідше подають зведення і пишуть такі ж самі цифри що і за добу.
Чому так?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:39 Ответить
Статистика генштабу по втратах москалів викладається кожен день на офіційній сторінці у фейсбуці. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?locale=ua_ua Статистика
показать весь комментарий
12.07.2024 08:46 Ответить
Може тому, що тобі ніколи з 7 до 8 години ранку щодня заглядати на цензор, де такі повідомлення щодня, бо це просто передрук зведень Генерального Штабу ЗСУ?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:46 Ответить
Чому рідше! Кожен день десь у 8:00, за минулу добу.
То, може, ви читаєте рідше?
показать весь комментарий
12.07.2024 10:11 Ответить
Здохли кацапські максими, да і йух з ними.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:40 Ответить
Минув 3792 день москальсько-української війни.
174! одиниці техніки та 1030! чумардосів за день.
Арта 48!, броня 32, логістика 84!
Логістика файно. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 556 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:42 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 08:57 Ответить
Логістика з початку року 9 тисяч, однозначно файно, бо за попередні два роки сумарно було 11,3 тисячі, цілком ймовірно що ще до кінця літа цей показник буде перевершено.
Арта за дві доби скоротила відставання від ББМ на сто одиниць, такими темпами ще до кінця липня арта піде у відрив.
Ну і на останок "анонс" ще одного рекордсмена. Спецтехніка з початку року 1 266 одиниць, 22-23 разом 1 277 одиниць (181+1 096) - доба, дві.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:34 Ответить
 
 