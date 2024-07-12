Общие боевые потери РФ с начала войны - около 556 650 человек (+1030 за сутки), 8191 танк, 15 158 артсистем, 15 755 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 556 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 556 650 (+1030) человек,

танков - 8191 (+9) единица,

боевых бронированных машин - 15 755 (+23) единиц,

артиллерийских систем - 15 158 (+48) единиц,

РСЗО - 1119 (+0) единиц,

средств ПВО - 888 (+2) единиц,

самолетов - 361 (+0) единица,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 035 (+26) единиц,

крылатых ракет - 2397 (+5) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 20 409 (+84) единиц,

специальной техники - 2543 (+8) единицы.

