Украинские защитники из РСЗО HIMARS уничтожили вражеский склад БК. ВИДЕО

Экипаж БПЛА "Фурия" 33-й отдельной механизированной бригады обнаружил в тылу врага склад БК, который оккупанты накапливали в ангаре. Не долго думая, бойцы вызвали подмогу в виде РСЗО HIMARS, а тот в свою очередь быстро и качественно демилитаризовал вражеское сооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

