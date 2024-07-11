Украинские защитники из РСЗО HIMARS уничтожили вражеский склад БК. ВИДЕО
Экипаж БПЛА "Фурия" 33-й отдельной механизированной бригады обнаружил в тылу врага склад БК, который оккупанты накапливали в ангаре. Не долго думая, бойцы вызвали подмогу в виде РСЗО HIMARS, а тот в свою очередь быстро и качественно демилитаризовал вражеское сооружение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Глушіть кацапських пі@орів безжалісно і нехай всі підсмажаться
у пеклі 😡
смерть рашистам обмилка!