Украинские защитники из РСЗО HIMARS уничтожили вражеский склад БК. ВИДЕО

Экипаж БПЛА "Фурия" 33-й отдельной механизированной бригады обнаружил в тылу врага склад БК, который оккупанты накапливали в ангаре. Не долго думая, бойцы вызвали подмогу в виде РСЗО HIMARS, а тот в свою очередь быстро и качественно демилитаризовал вражеское сооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Красивое же
11.07.2024 00:19 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Глушіть кацапських пі@орів безжалісно і нехай всі підсмажаться
у пеклі 😡

11.07.2024 00:43 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
смерть рашистам обмилка!
11.07.2024 01:30 Ответить
детонация пошла после взрыва, значит не мимо
11.07.2024 08:54 Ответить
 
 