Окупант фільмує місце прильоту українського боєприпасу: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує місце удару РСЗВ "HIMARS" та розповідає про результати успішної атаки українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта було ліквідовано групу його поплічників, знищено автомобіль та бронемашину.
+42 Василь Воробець
12.07.2024 10:39
+30 vsbu vsbu
12.07.2024 10:42
+27 Леонід #587957
12.07.2024 10:44
Тому, так обмилок прутін і казиться….
Влаштовуйте чайні церемонії у себе в Сракожопську та Мухосранську
- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
(С) АБС - Понедельник начинается в субботу
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо..
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Не слишу, а чё?
- Кабзона не слишиш, а он пойот!
Слава ЗСУ!
бо чай потрібно пити на кацапіі , а не в Украіні 😡