21 418 45

Окупант фільмує місце прильоту українського боєприпасу: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує місце удару РСЗВ "HIMARS" та розповідає про результати успішної атаки українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта було ліквідовано групу його поплічників, знищено автомобіль та бронемашину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російських операторів БпЛА ZALA разом з машиною управління ворога. ВIДЕО

армія рф (18773) знищення (8279) HIMARS (317)
+42
Пив би вдома,був би цілий
12.07.2024 10:39 Відповісти
+30
Каца ВСЕ бреше :

- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
12.07.2024 10:42 Відповісти
+27
Приперлися "чайку папіть" а тут "хлапок" ї всім пдц. Бо нех.й, в "сваіх ******" чайок сьорбайте.
12.07.2024 10:44 Відповісти
Пив би вдома,був би цілий
12.07.2024 10:39 Відповісти
+100500!!!
12.07.2024 13:03 Відповісти
Ну да, и Марфа с Махмудом пешком ходили бы. А так есть шанс покататься на ладе. В крайнем случае - пельмени, ну хоть что-то.
13.07.2024 09:03 Відповісти
Та ще не факт.Нету тіла,нету Дела,їй скажуть.Випарувався Ваня,а може втік,які гроші??
13.07.2024 09:20 Відповісти
Ну що ж, не буде грошей, то й Махмуд ненадовго.
13.07.2024 09:47 Відповісти
Міцний чайок виявився.
12.07.2024 10:39 Відповісти
Ну сапатсаноффф, хаааарашо чійок пааашол та... и Хаймарс в самий раз очччєнь дажє кмєсту прілєтєл та 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
12.07.2024 11:30 Відповісти
пацанов шо то нє відно
12.07.2024 10:41 Відповісти
Пішли в нори
12.07.2024 17:10 Відповісти
Логічний кінець рашистів у Мирній Україні!
Тому, так обмилок прутін і казиться….
12.07.2024 10:41 Відповісти
Якого х#Я ви приперлися на нашу землю ?
Влаштовуйте чайні церемонії у себе в Сракожопську та Мухосранську
12.07.2024 10:42 Відповісти
Каца ВСЕ бреше :

- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
12.07.2024 10:42 Відповісти
Если увидите, что пьет чай - пресечь. Были сигналы: не чай он там пьет.

(С) АБС - Понедельник начинается в субботу
12.07.2024 13:14 Відповісти
12.07.2024 13:37 Відповісти
Приперлися "чайку папіть" а тут "хлапок" ї всім пдц. Бо нех.й, в "сваіх ******" чайок сьорбайте.
12.07.2024 10:44 Відповісти
"иванчай убивает!" )))
12.07.2024 10:59 Відповісти
Бовдури лишньохромосомні! Сісти чай пити там, куди працює Хаймарс... А з уаза колеса та за запаску вже уперли..
12.07.2024 11:05 Відповісти
Самовар рванул?
12.07.2024 11:12 Відповісти
Ну не вміють кацапи чай пити, не їх це напій. 🤭
12.07.2024 11:15 Відповісти
Окупант фільмує місце прильоту українського **********: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало" Джерело:
12.07.2024 11:17 Відповісти
Чай со вкусом ХАЙМАРСА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
12.07.2024 20:43 Відповісти
Скорее всего это град по ******* отработал....
12.07.2024 11:26 Відповісти
Не сиділось дома біля жінки-дітей, чаї гонять. Доденацифицірувались болєзниє.
12.07.2024 11:38 Відповісти
"Чаювання не в Митищах" - художник Хаймарс
12.07.2024 11:44 Відповісти
ПРОСТО ПИЛИ ЧАЙ!
12.07.2024 11:45 Відповісти
оператора надо срочна к пацанам и кабзону на чай
12.07.2024 11:54 Відповісти
Пишайся кацап, тебе не якась х..та накрила а ракета з "HIMARS", розповідатимеш потім до кінця життя, сподіваюсь жити тобі не більше тижня
12.07.2024 12:05 Відповісти
Лучшая реклама HIMARS! 👌
12.07.2024 12:35 Відповісти
Желаю что бы все.
12.07.2024 12:49 Відповісти
Сидять кацапи у переліску, чай п'ють.
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо..
12.07.2024 12:53 Відповісти
Сидять кацапи у переліску, чай п'ють.
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Не слишу, а чё?
- Кабзона не слишиш, а он пойот!
12.07.2024 18:03 Відповісти
То не хаймерс, то кацапів від чайку порвало, боком виліз їм наш чайок!
12.07.2024 13:15 Відповісти
кацапам везде хаймарс мерещится. Очевидно же, что сидели бухали, напились и давай гранаты взрывать
12.07.2024 13:22 Відповісти
Який чай в таку спеку? Холодного (з льодом) вони не п"ють - бо вони не "гейропейці" Зелений з сіллю - теж (Бо не казахи з узбеками)
12.07.2024 13:42 Відповісти
треба було в своєму мухосранську чаювати
12.07.2024 14:05 Відповісти
Этого не может быть, бо ***** перещелкал все Хаймарсы как орешки давно
12.07.2024 14:28 Відповісти
Та не тільки поляну викосило ...
12.07.2024 14:38 Відповісти
гниди
12.07.2024 15:41 Відповісти
******** скінчилося піZDюлями, а все чому? А тому що, сАмАвАрА небуло з вонючим кирзачом зверху....
12.07.2024 16:00 Відповісти
Я доволен работой Хаймерса.
12.07.2024 19:29 Відповісти
Тоже самое что пить чай в трансформаторной будке))

12.07.2024 20:49 Відповісти
Така доля кацапських "заробітчан" в Україні.
Слава ЗСУ!
12.07.2024 20:56 Відповісти
Пацани чайку випили і бігом пішли до пекла ,
бо чай потрібно пити на кацапіі , а не в Украіні 😡
13.07.2024 00:30 Відповісти
Мля, какой мерзопакостный диалект у "прибульця"
13.07.2024 08:46 Відповісти
Ще б ці ублюдки що лазять там зараз сіли щось перекусити або чайку попити - дивись і знову б новий відосік хтось запиляв.
13.07.2024 09:12 Відповісти
 
 