Окупант фільмує місце прильоту українського боєприпасу: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує місце удару РСЗВ "HIMARS" та розповідає про результати успішної атаки українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта було ліквідовано групу його поплічників, знищено автомобіль та бронемашину.

