Оккупант снимает место прилета украинского боеприпаса: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает место удара РСЗО "HIMARS" и рассказывает о результатах удачной атаки украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта была ликвидирована группа его приспешников, уничтожен автомобиль и бронемашина.

