Оккупант снимает место прилета украинского боеприпаса: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает место удара РСЗО "HIMARS" и рассказывает о результатах удачной атаки украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта была ликвидирована группа его приспешников, уничтожен автомобиль и бронемашина.
Топ комментарии
+42 Василь Воробець
показать весь комментарий12.07.2024 10:39 Ответить Ссылка
+30 vsbu vsbu
показать весь комментарий12.07.2024 10:42 Ответить Ссылка
+27 Леонід #587957
показать весь комментарий12.07.2024 10:44 Ответить Ссылка
Тому, так обмилок прутін і казиться….
Влаштовуйте чайні церемонії у себе в Сракожопську та Мухосранську
- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
(С) АБС - Понедельник начинается в субботу
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо..
Слава ЗСУ!
бо чай потрібно пити на кацапіі , а не в Украіні 😡