РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9084 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 418 45

Оккупант снимает место прилета украинского боеприпаса: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает место удара РСЗО "HIMARS" и рассказывает о результатах удачной атаки украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта была ликвидирована группа его приспешников, уничтожен автомобиль и бронемашина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши защитники из РСЗО HIMARS уничтожают дорогостоящую РЛС "Небо-СВУ". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) уничтожение (7951) HIMARS (296)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Пив би вдома,був би цілий
показать весь комментарий
12.07.2024 10:39 Ответить
+30
Каца ВСЕ бреше :

- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
+27
Приперлися "чайку папіть" а тут "хлапок" ї всім пдц. Бо нех.й, в "сваіх ******" чайок сьорбайте.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пив би вдома,був би цілий
показать весь комментарий
12.07.2024 10:39 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 13:03 Ответить
Ну да, и Марфа с Махмудом пешком ходили бы. А так есть шанс покататься на ладе. В крайнем случае - пельмени, ну хоть что-то.
показать весь комментарий
13.07.2024 09:03 Ответить
Та ще не факт.Нету тіла,нету Дела,їй скажуть.Випарувався Ваня,а може втік,які гроші??
показать весь комментарий
13.07.2024 09:20 Ответить
Ну що ж, не буде грошей, то й Махмуд ненадовго.
показать весь комментарий
13.07.2024 09:47 Ответить
Міцний чайок виявився.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:39 Ответить
Ну сапатсаноффф, хаааарашо чійок пааашол та... и Хаймарс в самий раз очччєнь дажє кмєсту прілєтєл та 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
12.07.2024 11:30 Ответить
пацанов шо то нє відно
показать весь комментарий
12.07.2024 10:41 Ответить
Пішли в нори
показать весь комментарий
12.07.2024 17:10 Ответить
Логічний кінець рашистів у Мирній Україні!
Тому, так обмилок прутін і казиться….
показать весь комментарий
12.07.2024 10:41 Ответить
Якого х#Я ви приперлися на нашу землю ?
Влаштовуйте чайні церемонії у себе в Сракожопську та Мухосранську
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
Каца ВСЕ бреше :

- по-перше, не чай, а бояру
--по-друге, не пацани, а черви
показать весь комментарий
12.07.2024 10:42 Ответить
Если увидите, что пьет чай - пресечь. Были сигналы: не чай он там пьет.

(С) АБС - Понедельник начинается в субботу
показать весь комментарий
12.07.2024 13:14 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 13:37 Ответить
Приперлися "чайку папіть" а тут "хлапок" ї всім пдц. Бо нех.й, в "сваіх ******" чайок сьорбайте.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:44 Ответить
"иванчай убивает!" )))
показать весь комментарий
12.07.2024 10:59 Ответить
Бовдури лишньохромосомні! Сісти чай пити там, куди працює Хаймарс... А з уаза колеса та за запаску вже уперли..
показать весь комментарий
12.07.2024 11:05 Ответить
Самовар рванул?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:12 Ответить
Ну не вміють кацапи чай пити, не їх це напій. 🤭
показать весь комментарий
12.07.2024 11:15 Ответить
Окупант фільмує місце прильоту українського **********: "Пацаны чай пили. Хаймарс прилетел - всех разорвало" Джерело:
показать весь комментарий
12.07.2024 11:17 Ответить
Чай со вкусом ХАЙМАРСА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
12.07.2024 20:43 Ответить
Скорее всего это град по ******* отработал....
показать весь комментарий
12.07.2024 11:26 Ответить
Не сиділось дома біля жінки-дітей, чаї гонять. Доденацифицірувались болєзниє.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:38 Ответить
"Чаювання не в Митищах" - художник Хаймарс
показать весь комментарий
12.07.2024 11:44 Ответить
ПРОСТО ПИЛИ ЧАЙ!
показать весь комментарий
12.07.2024 11:45 Ответить
оператора надо срочна к пацанам и кабзону на чай
показать весь комментарий
12.07.2024 11:54 Ответить
Пишайся кацап, тебе не якась х..та накрила а ракета з "HIMARS", розповідатимеш потім до кінця життя, сподіваюсь жити тобі не більше тижня
показать весь комментарий
12.07.2024 12:05 Ответить
Лучшая реклама HIMARS! 👌
показать весь комментарий
12.07.2024 12:35 Ответить
Желаю что бы все.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:49 Ответить
Сидять кацапи у переліску, чай п'ють.
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо..
показать весь комментарий
12.07.2024 12:53 Ответить
Сидять кацапи у переліску, чай п'ють.
Один одного питає:
- Слишиш, как Кобзон пойот?
- Не слишу, а чё?
- Кабзона не слишиш, а он пойот!
показать весь комментарий
12.07.2024 18:03 Ответить
То не хаймерс, то кацапів від чайку порвало, боком виліз їм наш чайок!
показать весь комментарий
12.07.2024 13:15 Ответить
кацапам везде хаймарс мерещится. Очевидно же, что сидели бухали, напились и давай гранаты взрывать
показать весь комментарий
12.07.2024 13:22 Ответить
Який чай в таку спеку? Холодного (з льодом) вони не п"ють - бо вони не "гейропейці" Зелений з сіллю - теж (Бо не казахи з узбеками)
показать весь комментарий
12.07.2024 13:42 Ответить
треба було в своєму мухосранську чаювати
показать весь комментарий
12.07.2024 14:05 Ответить
Этого не может быть, бо ***** перещелкал все Хаймарсы как орешки давно
показать весь комментарий
12.07.2024 14:28 Ответить
Та не тільки поляну викосило ...
показать весь комментарий
12.07.2024 14:38 Ответить
гниди
показать весь комментарий
12.07.2024 15:41 Ответить
******** скінчилося піZDюлями, а все чому? А тому що, сАмАвАрА небуло з вонючим кирзачом зверху....
показать весь комментарий
12.07.2024 16:00 Ответить
Я доволен работой Хаймерса.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:29 Ответить
Тоже самое что пить чай в трансформаторной будке))

показать весь комментарий
12.07.2024 20:49 Ответить
Така доля кацапських "заробітчан" в Україні.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.07.2024 20:56 Ответить
Пацани чайку випили і бігом пішли до пекла ,
бо чай потрібно пити на кацапіі , а не в Украіні 😡
показать весь комментарий
13.07.2024 00:30 Ответить
Мля, какой мерзопакостный диалект у "прибульця"
показать весь комментарий
13.07.2024 08:46 Ответить
Ще б ці ублюдки що лазять там зараз сіли щось перекусити або чайку попити - дивись і знову б новий відосік хтось запиляв.
показать весь комментарий
13.07.2024 09:12 Ответить
 
 