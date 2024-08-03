За сутки на фронте 123 боевых столкновения, вражеские атаки отражены на 10 направлениях, - Генштаб

ВСУ отбили вражеские атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времевском и Ореховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил 4693 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терновая, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Дружба, Щербиновка, Торецк, Нью-Йорк, Дылиевка, Малиновка, Елизаветовка, Мирноград, Новогродовка, Мариновка, Николаевка, Карловка, Угледар, Старомайорское, Макаровка, Урожайное, Благодатное Донецкой области; Павловка, Новоандреевка, Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времевском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

Ситуация на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения ВВТ, пункту управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники оккупантов.

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